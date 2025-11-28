메뉴 건너뛰기

25.11.28 09:34최종 업데이트 25.11.28 09:34

[만화] 온동네가 나서면 생기는 일

동네의사 야옹선생

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

협동조합병원에서 10년째 동네의사로 일하는 야옹선생입니다. 장애인 건강주치의로 방문진료를 하면서 만난 분들의 이야기를 바탕으로 쓰고 그렸습니다.

동네의사 야옹선생 팀워크의 힘(2)
동네의사 야옹선생팀워크의 힘(2) ⓒ 박지영


덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 도전만화에도 실립니다.


#동네의사#야옹선생#장애인건강주치의#커뮤니티케어#통합돌봄

박지영 (mdyaong11) 내방

동네의사로 10년째 협동조합 병원에서 일하는 아이셋 엄마입니다. 만화와 애니메이션을 좋아하고, 소유보다 경험을 더 중요하게 생각합니다. 진료하면서 만난 다양한 분들, 특히 노인, 장애인, 성소수자 등 건강 약자들의 이야기를 만화로 풀어보려고 합니다. 응원해주시면 더 열심히 하겠습니다냥~

