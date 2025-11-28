사는이야기만평·만화 25.11.28 09:34ㅣ최종 업데이트 25.11.28 09:34 [만화] 온동네가 나서면 생기는 일 동네의사 야옹선생 박지영(mdyaong11) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천2 댓글 공유 오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.협동조합병원에서 10년째 동네의사로 일하는 야옹선생입니다. 장애인 건강주치의로 방문진료를 하면서 만난 분들의 이야기를 바탕으로 쓰고 그렸습니다. 큰사진보기 ▲동네의사 야옹선생팀워크의 힘(2) ⓒ 박지영 관련사진보기 덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 도전만화에도 실립니다. #동네의사#야옹선생#장애인건강주치의#커뮤니티케어#통합돌봄 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박지영 (mdyaong11) 내방 아이콘구독하기 동네의사로 10년째 협동조합 병원에서 일하는 아이셋 엄마입니다. 만화와 애니메이션을 좋아하고, 소유보다 경험을 더 중요하게 생각합니다. 진료하면서 만난 다양한 분들, 특히 노인, 장애인, 성소수자 등 건강 약자들의 이야기를 만화로 풀어보려고 합니다. 응원해주시면 더 열심히 하겠습니다냥~ 이 기자의 최신기사[만화] '장애인 건강 주치의' 제도 위 환상 팀워크 갤러리 오마이포토 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 1/16 이전 다음 이전 다음 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.