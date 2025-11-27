광주시민단체, 검찰에 '교사 백금렬 사건' 상고 포기 촉구

큰사진보기 ▲집회 무대에서 노래하는 백금렬(53)씨. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

윤석열 정부 당시 집회 무대에서 노래로 대통령 부부를 풍자한 전직 교사 백금렬(53)씨의 국가공무원법 사건과 관련해 광주·전남지역 시민단체들이 "항소심 무죄 판결에 대해 상고를 포기하라"고 검찰에 촉구했다.(사)오월어머니집·광주전남 촛불행동·민변 광주전남지부 등 60여 시민단체는 27일 '검찰의 성찰 없는 상고 시도는 민주주의에 대한 도전이다'는 제목의 성명을 내고 이렇게 주장했다.앞서 광주지방법원 형사4부(재판장 배은창)는 26일 백씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년, 자격정지 1년을 선고한 원심을 깨고 무죄를 선고했다.2022년 3차례에 걸친 광주·서울 주말 집회에서 백씨가 한 발언은 대통령 국정 운영과 대통령 부부를 둘러싼 각종 의혹에 대한 비판이나 문제 제기였을뿐, 특정 정당을 지지하거나 반대하는 '정치적 목적'은 확인되지 않는다는 게 무죄 판단 사유였다.이번 판결에 대해 시민단체들은 "사필귀정"이라며 "이제 공은 검찰로 넘어갔다"고 했다.그러면서 검찰을 향해 "권력자 윤석열의 구속취소에 대한 즉시항고 포기가 국민 불신을 자초한 것이라면, 국민의 기본권 보장을 위한 백금렬 교사의 항소심 무죄 판결에 대한 상고 포기는 국민 신뢰를 회복하는 첫걸음이 될 것"이라고 했다.소리꾼이자 촛불 집회 사회자로 알려진 백씨는 이 사건 재판과 별개로 성인이 된 옛 제자들에게 투표를 권유하는 문자메시지를 보낸 혐의(국가공무원법 위반 등)가 대법원에서 유죄로 확정돼 2024년 8월 교사직을 읽었다.