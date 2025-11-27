김종복 화성시의원 "복지 사업 예산 줄여 축제하나?"지적

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

2026년도 화성시 본예산 심의에서 노인복지관 사업 예산에 대해 지적이 제기됐다.지난 26일 화성특례시의회 문화복지위원회 김종복 위원장은 '화성특례시 2026년도 본예산' 중 중장년노인복지과 예산안 심의에서 노인복지관의 사업비가 감액된 것과 '효사랑 축제' 예산편성에 대해 짚으며 "복지예산을 줄여 축제를 하겠다는 것이냐"고 강하게 질책했다.김 위원장은 이날 진행한 제246회 화성시의회 제2차 정례회 중 제1차 문화복지위원회에서 '2026년도 일반회계 및 특별회계 본예산안'의 중장년노인복지과 예산을 심의하며 노인복지관 사업비 예산 일부가 감액된 사실에 대해 지적했다.김 위원장이 확인한 자료에 따르면 동탄노인복지관은 셔틀버스 임차료 5700만 원, 서부노인복지관은 급식지원비 2900만 원, 남부노인복지관은 급식지원사업비 4600만 원이 감액된 것으로 나타났다.중장년노인복지과장은 "본예산에 최소한의 비용을 우선적으로 반영을 하고 부족분에 대한 부분은 추경으로 세우고자"고 조정한 부분이라며, "현재 제공하고 있는 사업들에 대한 부분에 있어서는 문제가 발생되지 않는 범위 내에서 금액을 조정"한 것이라 밝혔다.김종복 위원장은 "어르신들께서 이용하시는 식비나 셔틀버스 임차료 예산을 줄여 효사랑 축제를 하겠다"는 것이냐며, "적정하게 예산을 편성한 것인지 의문이 든다"고 강하게 질책했다. 이어 "축제도 중요하지만 지금 어르신들께서 생활하시는 부분이 더 중요하지 않냐"고 물으며, 추가경정예산에 대한 계획안 제출을 요구했다.한편 문화복지위원회는 오는 12월 2일까지 '2026년도 일반회계 및 특별회계 본예산안'과 '2026년도 기금운용계획안'에 대한 심의를 진행할 예정이다.