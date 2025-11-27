"미래농업은 ESG 경영이다"

큰사진보기 ▲ 26일 화성시농업기술센터에서 농민이 기획한 사회적 농업포럼이 열렸다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이상배 이사장이 사회적농업에 대해 발표하고 있다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

농민이 직접 기획하고 발제하는 농민 포럼이 열렸다.26일 화성시농업기술센터에서 열린 행사는 사회적 농업, ESG경영을 하는 다양한 농업 분야에 대한 발표로 진행됐다.조병호 농민의 '농업의 ESG경영', 이경묵 농민의 '동물복지와 탄소저장농업', 이주양 농민의 '에너지자립마을에서 햇빛연금까지', 최은명 농민의 '벌과 함께하는 치유농업', 문막례 보호자의 '발달장애인 치유농업 체험 사례', 이상배 농민의 '느린학습자 사회적농업 체험 사례', 곽영미 보호자의 '느린학습자 사회적농업 체험사례, 김동석 농민의 '농민의 사회공헌 사례 및 사회통합 방안' 등 총 8개의 주제별 발표가 이어졌다.이경묵 산안마을 청년대표는 양계 산업에서의 동물복지와 탄소저장농업에 대해 설명했다. 그는 "닭이 행복해야 좋은 알이 나온다"라며 닭의 본성을 잘 유지할 수 있도록 돕는 사육 환경을 만드는 데 힘쓴다고 밝혔다. 특히 계사 바닥에 왕겨와 톱밥을 섞고 계분이 섞이면 발효과 돼 좋은 양질의 유기질 퇴비가 되고 이 계분은 밭으로 돌아가 땅심을 높인다고 했다.최은명 자연꿀을 운영하는 최은명 농부는 40년 투병생활을 하면서 양봉 치유농법에서 받은 유익함에 대해 발표했다. 최은명 대표는 "양봉을 통해서 나의 건강과 다른 사람의 건강도 함께 살릴 수 있었다"라며 치유농업의 중요함에 대해 강조했다.고포2리의 햇빛연금 실험도 소개됐다. 2025년도 경기도 에너지 자립마을에 선정된 고포2리는 개인 태양광과 마을 공동발전소 모델을 설계했다. 고포2리는 햇빛 연금 기본소득으로 연 1억 2000만 원을 설계하는 에너지 자립마을을 계획했다. 이른바 ESG 실행 계획으로 마을기금을 조성해 마을 공동체의 햇빛 기금을 마련한다는 것.이주양 이장은 햋빛 기금 운영으로 햇빛연금 기본소득, 마을 그룹홈 요양원 케어팜 적립, 마을 기록 및 문화 보존, 문화기금 적립 등의 사업 계획을 세웠다.발표 이후 강내영 경희대후마니타스칼리지 교수가 좌장을 맡고 권영석 한국사회적농업협회 회장, 송재원 농림부 농촌사회서비스과 과장, 금경연 국제슬로푸드한국협회 부회장, 예완해 화성시농어업회의소 회장, 박상식 다기능농업연구소 소장이 이 참여해 토론이 진행됐다.본 행사는 화성시농촌체험연구회, 송옥주 국회의원, 국제슬로푸드한국협회 화성지부, 화성시공정무역마을협의회, 산안맘을, 노인과청년협동조합, 그리니쉬거점농장이 공동주최했다.