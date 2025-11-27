광주경총, 내년 1월2일 '노사민정 통합 신년 인사회' 개최

큰사진보기 ▲광주경영자총협회 엠블럼. ⓒ 광주경총 관련사진보기

광주경영자총협회는 내년 1월 2일 오전 6시 30분 광주광역시 서구 김대중컨벤션센터 1층 다목적홀에서 '2026년 노사민정 통합 신년 인사회'를 개최한다고 27일 밝혔다.매년 지역 20여 개 단체·기관이 개별적으로 신년 인사회를 해왔으나, 내년부터는 광주경총과 광주·전남 10개 경제단체가 합동으로 개최한다.합동 신년 인사회는 지역에서 개최되는 전국 최초 행사로, 광주와 전남 각 단체와 기관장, 정치계 인사 등 2000여 명이 참석한다.희망 떡국 나눔, 신년사, 신년 덕담, 기념 촬영 등의 순으로 진행된다.광주경총은 합동 신년 인사회를 통해 각 기관의 예산 절감과 경제계 화합에 이바지할 것으로 기대하고 있다.광주경총 양진석 회장은 "희망찬 병오년 새해를 맞아 지역 10개 경제단체가 뜻을 모아 공동으로 신년 인사회를 개최한다"며 "역동적인 말의 기운으로 위기를 넘어 화합과 재도약을 다짐하고, 광주·전남 경제계의 힘찬 새 출발을 알릴 것"이라고 말했다.공동주최 협회와 단체는 광주경영자총협회, 광주광역시건축사회, 광주전남벤처기업협회, 광주전남여성벤처협회, 대한전문건설협회 광주광주광역시회, 이노비즈협회 광주전남지회, 중소기업융합회 광주전남연합회, 한국노총 광주지역본부, 한국무역협회 광주전남본부, 한국여성경제인연합회 광주지회 등이다.