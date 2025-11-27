국민의힘, 대전 동구·유성갑 조직위원장에 이상래·이택구 임명

큰사진보기 ▲국민의힘 대전 동구 조직위원장으로 임명된 이상래(왼쪽) 전 대전시의장과 대전 유성구갑 조직위원장으로 임명된 이택구 전 대전시부시장. ⓒ 국민의힘대전시당 관련사진보기

국민의힘은 27일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 최고위원회의에서 대전 동구와 유성구갑 국회의원 선거구 조직위원장으로 각각 이상래 전 대전시의회 의장과 이택구 전 대전광역시 행정부시장을 임명했다.이번 임명은 지난 9월 중앙당 조직강화특별위원회가 사고당협(사고 지역 당원협의회)을 대상으로 실시한 조직위원장 공개모집의 결과다. 약 두 달간의 서류심사, 개별 심층 면접, 지역 여론 청취 등을 거쳐 최종 후보가 확정됐다.대전 동구 조직위원장으로 선임된 이상래 전 의장은 대전대학교 경영행정사회복지대학원에서 사회복지학 석사를 취득했으며, 국회의원 보좌관(4급 상당)으로 활동한 경력을 지니고 있다.이 전 의장은 제9대 대전시의회 의장을 지내며 지방자치 현장에서의 풍부한 경험을 쌓은 인물로, 향후 지역 민심 결집과 조직 정비에 주력할 것으로 전망된다.유성구갑 조직위원장에는 이택구 전 대전시 행정부시장이 임명됐다.이 전 부시장은 영국 셰필드대학교에서 도시계획학 박사 학위를 취득했으며, 대전시 정무경제과학부시장을 역임했다. 행정과 도시정책 분야의 전문성을 바탕으로 지역 현안 대응과 정책 경쟁력 강화에 나설 것으로 기대된다.한편 신속한 조직 정비를 위한 최고위원회의 결정에 따라, 금일 임명된 두 조직위원장은 12월 19일까지 당원협의회 운영위원장 선출 절차를 진행할 계획이다.