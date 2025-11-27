메뉴 건너뛰기

사회

부산경남

25.11.27 13:51최종 업데이트 25.11.27 13:51

[거창] 11월 말에 핀 '철 모르는 벚꽃'

11월 27일 거창 주상면 거기마을 입구 도로변에 핀 벚꽃.
11월 27일 거창 주상면 거기마을 입구 도로변에 핀 벚꽃. ⓒ 독자제공

봄꽃인 벚꽃이 11월 말에 활짝 피었다. 27일 경남 거창군 주상면 거기마을 입구 도로변에서 벚꽃이 제철을 잊은 채 꽃망울을 터트렸다.

댓글
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

