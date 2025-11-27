[거창] 11월 말에 핀 '철 모르는 벚꽃'

큰사진보기 ▲11월 27일 거창 주상면 거기마을 입구 도로변에 핀 벚꽃. ⓒ 독자제공 관련사진보기

봄꽃인 벚꽃이 11월 말에 활짝 피었다. 27일 경남 거창군 주상면 거기마을 입구 도로변에서 벚꽃이 제철을 잊은 채 꽃망울을 터트렸다.