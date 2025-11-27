사회부산경남 25.11.27 13:51ㅣ최종 업데이트 25.11.27 13:51 [거창] 11월 말에 핀 '철 모르는 벚꽃' 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲11월 27일 거창 주상면 거기마을 입구 도로변에 핀 벚꽃. ⓒ 독자제공 관련사진보기 봄꽃인 벚꽃이 11월 말에 활짝 피었다. 27일 경남 거창군 주상면 거기마을 입구 도로변에서 벚꽃이 제철을 잊은 채 꽃망울을 터트렸다. 큰사진보기 ▲11월 27일 거창 주상면 거기마을 입구 도로변에 핀 벚꽃. ⓒ 독자제공 관련사진보기 큰사진보기 ▲11월 27일 거창 주상면 거기마을 입구 도로변에 핀 벚꽃. ⓒ 독자제공 관련사진보기 큰사진보기 ▲11월 27일 거창 주상면 거기마을 입구 도로변에 핀 벚꽃. ⓒ 독자제공 관련사진보기 #벚꽃 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경찰-노동부, 한화오션 중대재해 관련 압수수색 갤러리 오마이포토 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 1/10 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.