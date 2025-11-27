박정현 의원, '면접 교통비 지원법' 대표 발의

큰사진보기 ▲더불어민주당 박정현(대전 대덕구) 의원(자료사진). ⓒ 박정현 관련사진보기

더불어민주당 박정현(대전 대덕구·국회 행정안전위원회)국회의원이 구직자의 면접 교통비를 지원할 수 있도록 하는 '채용절차의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안'을 26일 대표 발의했다.이번 개정안은 구직자가 면접시험에 응시하기 위해 부담하는 교통비를 구인자가 지급할 수 있도록 하고, 세부 기준과 절차는 지방자치단체 조례로 정하도록 하는 내용을 담고 있다. 박 의원은 "면접 준비에 소요되는 경제적 부담을 완화해 구직자의 실질적인 취업 기회를 넓히려는 취지"라고 설명했다.최근 고용난이 장기화되는 가운데 청년층을 중심으로 면접 준비에 따른 비용 부담이 가중되고 있다. 2020년 한 취업포털이 구직자 1526명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 면접 1회당 평균 지출액은 약 5만 원으로 나타났다.조사 응답자의 68.2%는 면접 준비 비용에 부담을 느낀다고 답했으며, 특히 지방 거주자의 경우 교통비 부담이 가장 크다고 응답한 비율이 47.2%로 절반에 육박했다.예를 들어 부산 거주 구직자가 서울에 있는 기업 면접을 보기 위해 이동할 경우, 왕복 KTX 요금만 약 10만 원에 달한다. 여기에 식비, 정장 대여비, 구두 구입비 등을 더하면 한 번의 면접에 수십만 원의 비용이 드는 셈이다. 박 의원은 "경제적 여건이 취업의 기회 격차로 이어지고 있다"며 제도적 보완의 필요성을 강조했다.박정현 의원은 개정안을 통해 구인자의 자율적 면접비 지원을 제도적으로 허용함으로써, 구직자의 경제적 부담을 줄이는 동시에 지역별 여건에 맞는 세부 기준을 마련하겠다는 방침이다.박 의원은 "면접에 응시하기 위해 필요한 교통비나 숙박비 등은 경제적 여유가 없는 청년 구직자에게는 또 다른 장벽이 되고 있다"며 "구직자의 면접 교통비를 구인자가 지원할 수 있도록 법적 근거를 마련함으로써 공정한 채용 환경을 조성해야 한다"고 밝혔다.그는 이어 "고용 시장의 공정성과 접근성을 높이는 것은 단순한 복지 차원이 아니라, 청년의 사회 진입과 경제 활성화를 위한 필수 조건"이라고 강조했다.이번 개정안이 통과될 경우, 지방자치단체는 지역 산업 구조와 기업 규모를 고려해 면접 교통비 지원 제도를 조례로 구체화할 수 있게 된다. 박 의원은 "지방 중소기업일수록 인재 확보에 어려움을 겪는 현실에서, 면접 교통비 지원은 구인자와 구직자 모두에게 긍정적인 효과를 가져올 것"이라고 덧붙였다.한편 박 의원은 앞서 청년 고용 지원, 지방 일자리 확대, 채용비리 근절 관련 법안을 지속적으로 발의해왔으며, 이번 법안 역시 "공정하고 실질적인 채용 환경 조성"을 목표로 하고 있다고 밝혔다.