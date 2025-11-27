정명근 화성특례시장의 '홍보 5관왕' 달성, 이것 없었으면 불가능했다

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 주요 온라인 홍보 플랫폼을 대상으로 진행한 시상식에서 '5관왕'을 달성한 것과 관련 “시 홍보 체계가 기획 단계부터 콘텐츠 제작, 시민 도달에 이르기까지 전 과정에서 체계적으로 구축돼 있음을 보여주는 결과”라고 말했다. 사진은 화성특례시가 지난 26일 열린 '2025 올해의 SNS' 시상식에서 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 3개 부문 대상을 받는 장면. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시 유튜브 ‘화성특례시·화성온TV’의 홈 화면 ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲유튜브 '화성특례시·화성온TV’가 AI 기술로 구현한 화성 송산포도. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시가 인공지능(AI)으로 제작해 공식 유튜브에 올린 자살예방 숏츠영상이 2만 4천회의 조회수를 기록했다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시 인스타그램에서는 '화성시청 사람들'이라는 인스타툰이 연재되고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

화성특례시 공식 유튜브 '화성온TV' 구독자·팔로워 수 20,407명 증가(+39.9%), 인스타그램 13,649명 증가(+31.6%), 카카오톡 채널 6,313명 증가(+6.4%)....화성특례시(시장 정명근)의 온라인 홍보 채널이 올해 큰 폭으로 상승하며 '양'과 '질' 모두에서 뚜렷한 성장세를 보였다. 대표 홍보 채널인 유튜브는 2025년 10월 기준 구독자 7만 명을 넘어 전국 226개 기초지자체 중 2위에 올랐다. 총 조회수도 1,231만 회를 돌파해 구독 규모와 콘텐츠 소비력 모두에서 양적·질적 성장을 동시에 달성했다.특히 타 지자체에서는 드문 AI 기반 미니어처 영상 시리즈(수향미·바지락·송산포도)를 선보이며, 단순한 특산물 홍보를 넘어 첨단 기술로 지역 브랜드의 감성과 가치를 새롭게 표현한 시도로 호평받았다.'전국 최고의 홍보 역량'을 자랑하는 화성특례시가 올해 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 공공브랜딩 등 주요 홍보 플랫폼을 대상으로 진행한 시상식에서 '5관왕'을 달성하는 기염을 토했다.정명근 화성특례시장은 "'홍보 5관왕' 성과는 화성특례시의 홍보 체계가 기획 단계부터 콘텐츠 제작, 시민 도달에 이르기까지 전 과정에서 체계적으로 구축돼 있음을 보여주는 결과"라며 "효과적인 홍보를 끊임없이 고민해 온 공직자들과 지속적인 관심을 보내 주신 시민들이 함께 만들어낸 성과"라고 밝혔다.화성특례시(시장 정명근)는 지난 26일 열린 제11회 '2025 올해의 SNS' 시상식에서 페이스북, 인스타, 유튜브 등 3개 부문의 대상을 휩쓸었다. 또한, 28일에는 제3회 '한국공공브랜드대상'에서 디지털마케팅 부문 대상 수상이 예정돼 있으며, 앞서 지난달에는 제15회 '2025 대한민국 SNS 대상'에서도 공공 분야 최우수상을 받았다.'2025 올해의 SNS' 시상식에서 3개 부문 대상을 석권한 것은 지난해 블로그·유튜브 부문 최우수상에 이어 온라인 홍보 분야에서 연속적으로 경쟁력을 인정받은 결과다.'2025 올해의 SNS'는 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 SNS 분야의 공식 시상식으로 공공기관·기업·개인의 디지털 소통 역량을 공식적으로 검증하는 전국 단위의 권위 있는 평가 제도다.평가는 공정성을 확보하기 위해 △정량평가 40% △외부 심사위원 평가 60%의 구조로 운영된다. 정량평가에는 SNS 영향력을 계량화하는 KoSBI 지수가 활용되며, 외부 심사에서는 콘텐츠의 질, 스토리텔링, 활동성, 소통성 등을 중심으로 전문적 검증이 이뤄진다. 심사위원단은 소셜미디어, 브랜딩, 디지털 커뮤니케이션 분야의 전문가들로 구성돼 평가의 객관성과 전문성을 높이고 있다.화성특례시는 "엄정한 평가 체계 속에서 주요 3개 부문을 동시에 수상했다는 것은 시의 SNS가 콘텐츠 품질·전략성·효과성 등 전 분야에서 전문 심사단과 일반 사용자 모두에게 경쟁력을 인정받았음을 의미한다"고 설명했다.특히 3개 부문을 동시에 수상한 사례는 전국 지자체 가운데서도 드문 성과다. 화성특례시가 특정 플랫폼에 의존하지 않고 전 매체에서 고르게 성과를 내는 균형 잡힌 홍보 역량을 갖추고 있음을 보여준다.시는 "플랫폼별 이용층과 정보 소비 방식이 다른 점을 고려하면, 이러한 성과는 시가 다양한 시민 그룹에 적합한 방식으로 정책 콘텐츠를 신속하게 전달할 수 있는 실질적 소통 능력을 확보했다는 의미로 해석된다"고 전했다.2025년 9월 기준 화성특례시가 운영하는 온라인 매체는 △페이스북 △인스타그램 △유튜브 △블로그 △카카오채널 △당근 공공프로필 △통합예약시스템 등 총 8개 플랫폼이며, 누적 게시물은 12,434건으로 전년 대비 운영 규모와 콘텐츠 집행 건수가 크게 확대됐다.화성특례시가 주요 온라인 플랫폼 평가에서 '전국 최고의 홍보 역량'을 발휘하며 '홍보 5관왕'을 달성한 비결은 무엇일까?시는 그 핵심 배경으로 대변인과 홍보담당관이 주재하는 '커뮤니케이션 전략회의'를 꼽는다. 이 회의를 통해 홍보 메시지를 일관되게 정리하고 이를 전 매체에 전략적으로 확산시켜 왔다는 것이다.시는 이러한 '커뮤니케이션 전략회의'를 매월 1회 이상 운영하며 주요 정책·행사의 홍보 메시지와 매체별 홍보 전략을 체계적으로 검토해 왔다. 해당 회의에는 홍보담당관뿐만 아니라 해당 정책과 사업을 맡은 부서도 함께 참여해 정책 의도와 세부 내용을 기반으로 한 정확한 메시지 설정이 이뤄지고 있다.회의에서는 보타닉가든 홍보 전략, 화성특례시 AI 박람회 홍보 방향 등 주요 현안은 물론, 화성동탄중앙도서관, 화성예술의전당 개관 등 다양한 분야의 홍보 과제가 논의되며 시정 전 영역으로 전략적 확장성을 확보해 왔다.이렇게 수립된 홍보 전략은 SNS, 유튜브, 시정소식지, 홈페이지 등 온라인 매체는 물론, 아파트 EV 미디어보드, BIS, U플래카드 등 생활권 홍보 매체로까지 확산하며 홍보 메시지가 일관되게 전달되는 환경을 구축하는 데 크게 기여했다.정책의 네이밍과 정체성을 설계하는 정책브랜드 자문단 회의도 성과의 핵심 동력으로 작용했다. 자문단은 브랜딩, 홍보, 스토리텔링 전문가 등 총 16명으로 구성되어 있으며, 정책의 핵심 가치를 시민 중심의 언어로 정교화하는 역할을 수행하고 있다.올해는 서해안 황금해안길 네이밍, 화성시청년지원센터 네이밍, 화성뱃놀이축제 슬로건 등 시정 전반의 공간·사업·행사 네이밍을 자문하며 화성특례시 정책 브랜드의 정체성과 품질을 한층 강화했다.정명근 시장은 "앞으로도 정책 정보를 더 정확하고 신속하게 전달할 수 있도록 홍보 콘텐츠의 수준을 계속 높여 나가겠다"며 "미디어 환경이 빠르게 변하는 만큼, 매체별 특성을 반영한 홍보 역량을 지속적으로 발전시켜 시민과의 소통을 더욱 강화하겠다"고 말했다.