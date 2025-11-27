이화영 측, 검사 4인 고발... "국민참여재판 무산 노린 것"

이화영 전 경기도 평화부지사 변호인단이 수원지방검찰청 검사 4명을 직무유기 및 법정모욕 혐의로 경기남부경찰청에 고발했다.
검사들이 재판부에 기피신청을 낸 뒤 법정에서 집단 퇴정한 것에 대한 후속조치다.
이화영 전 부지사 변호인단은 27일 오후 수원지방법원 앞에서 기자회견을 열고 "수원지검 소속 검사들이 재판부의 증인 채택 여부에 대해 불만을 품고 미리 준비해 온 입장문을 읽은 후 구두로 기피신청을 한 다음 '소송지휘를 따를 수 없다'며 갑자기 동반 퇴정했다"면서 "피고인은 신속한 재판을 받을 권리를 침해당했고, 불과 얼마 남지 않은 배심재판(국민참여재판) 진행에 중대한 차질이 발생하였다"라고 말했다.
그러면서 해당 행위에 대해 "검찰의 조직적인 직무유기이자, 법정에 대한 모욕행위"라고 규정했다.
"검사로서 공소를 제기한 사건의 공판기일에 출석하여 공소를 유지할 법률상 의무가 있음에도 불구하고, 정당한 이유 없이 배심공판기일에 불출석하려 함으로써 그 직무를 유기하려 하고 있다."
"검사들의 기피신청으로 인해 재판이 중단될 가능성이 있다는 점을 악용하여, 9회의 공판준비기일과 250명의 배심원후보자 소환이 완료된 상황에서 배심재판을 무산시키려는 명백한 의도가 있다."
특히 변호인단은 "검사들은 수사도 하지 않고 기소한 사실이 드러나자, 공판준비절차 종료 직전에 42명의 교도관에 대해 증인신청을 했고, 이것이 기각되자 기피신청을 했다"며 "법무부 감찰TF 자료가 이미 법원에 현출돼 검사들에게 불리한 상황이 되자, 검사들은 배심재판을 지연시키거나 방해하기 위해 직무유기라는 극단적 수단을 선택한 것"이라고 했다.
검사들의 행위는 다음 두 가지 죄목으로 구성됐다.
1. 직무유기죄(형법 제122조) : 정당한 사유 없이 공판 불출석
2. 법정모욕죄(형법 제138조) : 재판 방해 목적의 법정 소동
국회증언감정법(위증) 위반 혐의 등으로 기소된 이 전 부지사 사건 국민참여재판은 12월 15일부터 19일까지 열릴 예정이지만, 검찰의 기피신청이 항고나 재항고로 이어질 경우 일정 지연은 불가피할 것으로 보인다.
한편, 이재명 대통령은 26일 "변호사들의 사법부 모독과 검사들의 집단 퇴정에 대해 수사와 감찰을 진행하라"고 지시했다. 이 대통령이 중동·아프리카 순방을 마치고 귀국한 뒤 내린 첫 공개 지시다.
