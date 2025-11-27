"되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 국회의장 회동서 목소리 높인 송언석

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 여야 원내대표 회동에 참석해 사진촬영을 거부하는 송언석 국민의힘 원내대표에게 참여를 권하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 여야 원내대표 회동에 참석해 사진촬영을 거부하는 송언석 국민의힘 원내대표에게 참여를 권하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 여야 원내대표 회동에 참석해 사진촬영을 거부하는 송언석 국민의힘 원내대표에게 참여를 권하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲우원식 국회의장이 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 여야 원내대표 회동에 참석해 사진촬영을 거부하는 송언석 국민의힘 원내대표에게 참여를 권하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

AD

우원식 : "그래도 오세요. 와서 사진이라도 찍고..."

송언석 : "(마지 못해 일어나 사진 촬영에 응하며) 되는 일도 없는데 뭘 사진만 자꾸 찍어요?!"

큰사진보기 ▲우원식 국회의장과 김병기 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 여야 원내대표 회동에 참석해 기념사진 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 문진석 더불어민주당 원내수석부대표, 김병기 원내대표, 우 의장, 송언석 국민의힘 원내대표, 유상범 원내수석부대표. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲우원식 국회의장과 김병기 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 여야 원내대표 회동에 참석해 기념사진 촬영을 마친 뒤 제자리로 향하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

국회의장이 주재한 여야 원내대표 회동 결과, 오늘(27일) 오후 2시에 열리는 국회 본회의에서 비쟁점 법안 7개를 먼저 처리한 뒤 추경호 국민의힘 의원(12.3 불법 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표) 체포동의안 표결을 하기로 합의했다.국회의장과 더불어민주당은 이날 최대한 많은 비쟁점 민생법안을 상정해 처리하길 바랐지만 이뤄지지 않았다.이날 오전 11시 우원식 국회의장은 김병기 민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 문진석 민주당 원내운영수석, 유상범 국민의힘 원내운영수석과 회동했다. "국민의 삶을 챙기는 민생예산, 국민이 체감할 수 있는 민생법안, 정치 복원을 위한 개헌·윤리·정치개혁특위 구성"에 대한 여야의 합의를 이끌어내기 위해서였다.그러나 완전한 합의에 이르지 못할 것이란 기류는 모두발언 전 기념사진 촬영 때부터 감지됐다. 우 의장이 여야 원내대표간 기념사진 촬영을 권했지만 송언석 국민의힘 원내대표가 굳은 표정을 한 채 자리에서 일어나지 않았다. 우 의장이 사진 촬영을 위해 일어나길 권했으나 송언석 의원은 고개를 도리도리 저으며 거부했다.우여곡절 끝에 기념사진 촬영은 마무리됐다.이날 회동 모두발언에서 우원식 의장은 "12월 9일이면 정기국회가 종료되는 만큼 국회가 성과를 눈에 보이게 만들어야 하는 시점"이라면서 민생 예산 처리, 여야가 합의한 비쟁점 민생 법안 통과, 정치 신뢰 회복을 위한 국회 개헌·윤리·정치개혁특위 구성 및 논의가 필요하다고 강조했다. 특히 민생에 대해서는 "정파적 접근보다 국민의 삶의 관점에서 처리를 부탁한다"고 당부했다.그러나 여야는 날을 세웠다. 김병기 민주당 원내대표는 "국민의힘은 스스로 민생 포기 정당이라는 평가를 듣지 말길 바란다"라며 "오늘 상정 예정이던 안건은 여야가 공감해온 비쟁점 민생법안이다. 이런 법안까지 정치적 공세의 수단으로 삼는다면 국민에 대한 예의가 아니다"라고 지적했다.여당 주도로 법안이 상정될 시 국민의힘이 무제한 토론(필리버스터)을 할 수도 있다는 관측이 나오는 것을 의식한 듯 김병기 원내대표는 "진정성도, 성의도 없는 필리버스터 남용은 멈춰야 한다"고 꼬집었다. 그는 정부예산안 처리 시점에 대해서도 "법정시한(12월 2일) 내에 반드시 통과돼야 한다"면서 "지금 필요한 것은 국회가 민생을 최우선에 두고 있다는 메시지일 것"이라고 강조했다.반면 송언석 국민의힘 원내대표는 "애석하게도 오늘 본회의에 상정할 안건에 대해선 합의에 이르지 못했다"고 선을 그었다. 그는 "상임위에서 추가 논의가 필요한 법안들까지 여당 뜻대로 일방적으로 본회의서 처리하는 것은 숙의의 전당인 국회의 정신에 맞지 않는다"라고 덧붙였다.모두발언 후 국회의장과 여야 원내대표는 낮 12시께까지 40분가량 협의를 진행했다.유상범 국민의힘 운영수석은 회동 결과에 대해 먼저 국회 내에서 논란 중인 '검찰의 대장동 사건 항소포기 국정조사' 추진 내용부터 입에 올렸다. 유 수석은 "국회 법제사법위원회에서 진행하는 국정조사에 대해 오늘 오후 5시까지 민주당이 입장을 정리해 국민의힘에게 통보해주기로 했다"고 말했다.여기서 '민주당의 입장'이라 함은 국정조사와 관련해 송언석 국민의힘 원내대표가 지적한 ▲법사위 간사 선임(나경원) 문제 ▲추미애 법사위원장의 일방적 진행 및 국민의힘 발언권 박탈 문제 ▲국민의힘 신청 증인에 대한 폭넓은 채택 등을 말한다.유 수석은 "추경호 의원 체포동의안은 오늘 처리하는 것으로 정리됐다"고 덧붙였다.문진석 민주당 운영수석은 "사실 법사위에서 처리된 민생법안을 모두 처리하려고 (국민의힘과) 약속은 했었지만, 국민의힘의 당 사정 때문에 7개 법안을 처리하고 나머지 법안들은 12월 2일 정부예산안과 함게 처리될 것"이라고 설명했다.문 수석은 "전자금융거래법, 부산 해양수도 이전기관 지원 특별법, 철강산업 경쟁력 강화 특별법, 전통시장육성법 등 7개 법안이 오늘 처리된다"고 설명했다. 참고로 민주당은 비쟁점 민생법안의 수를 90여 건으로 잡고 있다.