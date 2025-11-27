'오세훈식 종묘 앞 개발 제한해야' 69%

큰사진보기 ▲서울 종로구 종묘. 아래부터 영녕전, 정전. 종묘앞으로 세운4구역 재개발 현장(공터)와 세운상가의 모습이 보인다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울시 종로구 세운재정비촉진지구 조감도. 아래쪽이 종묘. ⓒ 오마이뉴스 자료사진 관련사진보기

오세훈 서울시장의 종묘 앞 초고층 재개발은 여론의 환영을 받지 못했다.27일 발표된 전국지표조사(NBS) 11월 4주차 조사결과다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 6084명, 응답률 16.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 서울 종묘 인근 재개발 계획 관련 의견을 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).서울시의 종묘 인근 재개발 계획 관련 ①세계유산 종묘의 경관과 가치 보전을 위한 개발 제한이 필요하다 ②도심 노후지구 재생을 위해 초고층 빌딩 개발을 허용해야 한다 중 어느 의견에 더 공감하냐고 물었다.이에 "개발 제한이 필요하다"를 택한 응답은 69%, "초고층 개발을 허용해야 한다"를 택한 응답은 22%로 나타났다(모름/무응답 9%). 종묘의 경관 및 가치 보전을 위한 개발 제한에 훨씬 많은 이들이 공감을 표하고 있는 셈.연령별로 보면 70대 이상(개발 제한 48%-개발 허용 34%)을 제외한 대다수 연령대에서 개발 제한 의견이 크게 우세했다. 30대(73%-23%)·40대(83%-13%)·50대(76%-18%)에서는 개발 제한 의견이 70~80%대로 집계됐고, 18·19세 포함 20대(64%-25%)와 60대(67%-23%)에서도 개발 제한 의견이 60% 중반대를 기록했다.지역별로도 개발 제한 의견이 과반 이상을 차지했다. 특히 서울 응답자의 66%가 개발 제한이 필요하다고 봤다(개발 허용 28%). 개발 제한 응답이 가장 적게 집계된 곳은 대구/경북(61%-23%)이었는데 이 역시 60%대였다.지지정당별·이념성향별로 봤을 땐, 국민의힘 지지층에서만 '개발 제한이 필요하다' 46%, '개발을 허용해야 한다' 43%로 의견이 엇갈렸다. 나머지 응답층에서는 개발 제한 응답이 우세했다. 진보층(n=253)과 중도층(n=338)에서는 개발 제한 응답이 각각 88%, 72%에 달했다. 보수층(n=297)의 경우, 응답자의 55%가 개발 제한이 필요하다고 답했다(개발 허용 37%).자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.