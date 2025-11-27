정치만평·만화 25.11.27 12:24ㅣ최종 업데이트 25.11.27 12:24 [만평] 미래로 과거로 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲우린 미래로… 너흰 과거로 ⓒ 김완 관련사진보기 #누리호#국민의힘#이승만 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] '내란 방조' 첫 타자 한덕수 갤러리 오마이포토 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 1/7 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.