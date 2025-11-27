메뉴 건너뛰기

25.11.27 12:24최종 업데이트 25.11.27 12:24

[만평] 미래로 과거로

우린 미래로… 너흰 과거로
우린 미래로… 너흰 과거로 ⓒ 김완



#누리호#국민의힘#이승만

