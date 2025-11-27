추경호 운명의 날, 국힘 "이재명 정권 몰락 트리거"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲장동혁 "추경호 체포동의안, 정권 몰락 트리거" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다.

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

27일 오후 국회 본회의에서 진행되는 추경호 전 원내대표의 체포동의안 표결을 앞두고 국민의힘은 "이재명 정권 몰락의 트리거(기폭제)가 될 것"이라고 반발했다.국민의힘은 이날 오전 국회 본관에서 열린 최고위원회의와 이어서 열린 의원총회에서 "22대 국회가 또 한 번 대한민국의 의회민주주의에 오점을 남기는 날"이라고 평가하기도 했다.이재명 대통령과 김민석 국무총리, 우원식 국회의장의 계엄 당시 발언과 행적을 지적하며 "이재명 대표가 올 때까지 (계엄 해제) 표결을 지연했다는 의혹에 대해 명확히 설명하라"고 목소리를 높이기도, "이 대통령과 더불어민주당이 진짜 내락 세력"이라고 주장하기도 했다.추 전 원내대표는 의원총회에 불참했다.장동혁 국민의힘 대표는 이날 최고위원회의에 참석해 "1979년 10월 4일 김영삼 신민당 총재가 국회의원직에서 제명되었다. 그것은 개인 의원에 대한 제명을 넘어 대한민국 민주주의에 대한 제명이었다. 그 나비 효과는 대한민국 역사를 바꿔놨다"고 말했다.이어 "오늘 본회의에 추경호 전 원내대표에 대한 체포동의안이 상정된다"며 "거대 여당은 이번에도 힘으로 가결을 밀어붙일 것이다. 46년 전과 똑같은 나비 효과가 다시 일어날 것"이라고 주장했다.그러면서 정부·여당을 향해 "이것은 단순한 가결이 아니라 이재명 정권의 생명을 단축하는 정권 몰락의 트리거가 될 것"이라며 "역사는 늘 민주주의와 정의를 짓밟은 권력을 심판해 왔다"라고 경고했다.회의에 참석한 우재준 청년최고위원도 추 전 원내대표의 체포동의안과 관련해 "실체 없는 꼬투리를 덧씌워 정치 보복을 자행하는 것"이라고 운을 뗐다. 이어 "특검은 지금까지 단 하나의 직접 증거도 제시하지 못했다. 이쯤 되면 조은석 특검의 수사는 사실상 수사가 아닌 소설"이라고 했다.또 "계엄 선포 가능성을 누가 가장 먼저 구체적으로 언급했나. 바로 현재 국무총리인 김민석 의원이다. 이재명 (당시 민주당) 대표는 왜 숲에 숨어 있다가 뒤늦게 본회의장에 들어왔나? 우원식 국회의장은 계엄 해제 표결에 필요한 정족수가 충족됐음에도 이재명 대표가 올 때까지 표결을 지연했다는 의혹을 국민 앞에 설명해야 한다"고 주장했다.우 최고위원은 그러면서 "이것이야말로 진짜 계엄 해제 방해고, 먼저 밝혀야 할 핵심 의혹"이라며 "수사해야 할 사람이 있다면 정작 그날의 상황을 실제로 알고 있었던 핵심 당사자들"이라고 강조했다.송언석 원내대표도 이어진 의원총회에서 추 전 원내대표에 대한 체포동의안 이야기를 꺼냈다. 그는 "매우 마음이 아프다. 단지 우리 동지에 대한 의리와 정 때문만은 아니다"라며 "22대 국회가 또 한 번 대한민국 의회민주주의에 오점을 남기는 날이기 때문이다"라고 말했다.이어 "지난 1년간 이어진 민주당의 집요한 내란 몰이 광풍이 원칙을 허물고 대의민주주의, 삼권분립, 헌정질서를 파괴해 왔다"며 "우리가 가야 할 길은 분명하다. 대한민국이 온전히 자유민주주의를 지키고 시장경제 질서를 보호하고 법치주의가 확립되는 방향으로 가야 한다"고 말했다.그러면서 "이 대통령과 민주당, 이분들이 진짜 내란 세력이다. 총, 칼을 들어야만 내란인 것이 아니다"라며 "1년 내내 총칼 대신 권력 남용, 외압, 의사봉 방망이를 철저히 악용하여 대한민국을 짓밟아온 세력이 바로 내란 세력"이라고 주장했다.송 원내대표는 "추 전 원내대표에 대한 엉터리 구속영장은 기각될 거라고 믿는다. 지금 비록 매우 힘든 시련의 과정이지만 우리 모두 국민과 국가를 위해 힘 모아 싸워나가면 국민이 알아주시고 역사가 알아줄 것"이라며 말을 마쳤다.이후 비공개로 진행된 의원총회가 끝나고 취재진과 만난 곽규택 원내수석대변인은 "국회 본회의 참여 여부나 필리버스터 여부에 대해서 다양한 의견들이 있었고 결론을 내린 것은 없다"며 "오후 1시 30분 의총을 속개하기로 했고 그때 결론이 날 듯하다"고 밝혔다.그는 '계엄 사과와 관련된 의견이 나왔느냐'라는 질문에 "그런 말씀을 주신 분이 계셨다"고 답했다. '지도부 차원의 의견 표명은 있었나'라는 질문엔 "지도부에서는 말씀 없었다"고 답했다.