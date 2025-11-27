해사법원 부산·인천 추진에 "항소 전담은 지역으로"

큰사진보기 ▲해사법원설치추진 부산울산경남협의회, 해양수도부산발전협의회 등 부산지역 단체가 27일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 '항소 전담 재판부를 포함한 부산 해사법원의 조속한 설치'를 촉구하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

국회가 해사법원을 두 곳으로 쪼갠 법안 심사에 나서자 지역에선 항소심 등을 명문화해 이를 부산으로 가져와야 한다는 목소리가 나온다. 정치적 이해관계에만 얽혀 관할 지역 나누기에 그치면, 해사법원이 제 역할을 하지 못할 것이란 지적이다.27일 부산시의회 브리핑룸을 찾은 해사법원설치추진 부산울산경남협의회, 해양수도부산발전협의회, 지방분권균형발전부산시민연대 등은 공동으로 기자회견을 열어 "대승적으로 해사법원 1심 본원을 부산·인천에 두는 걸 인정하더라도 항소심 기능을 부산 전담 구조로 만들어야 한다"라고 나란히 목소리를 냈다.최효자 해양수도해양강국 시민과함께 공동대표는 회견문에서 "(해사법원을 나눌 수밖에 없다면) 해양수산부 이전 등이 진행되는 부산에 해사 사법의 중추 기능을 집적할 필요가 있다"라고 주장했다. 최 대표는 "해사 사건의 항소심을 부산에서 전속 관할하는 내용을 입법화하라"라며 국회의 추가적 논의를 요청했다.이는 국회가 이대로 해사법원 관련 법안을 병합하면 부작용이 더 클 수 있단 우려 때문이다. 국회에 따르면, 최근 법사위는 여야가 발의한 다수의 법안을 검토한 뒤 하나의 안을 마련했다. 해사법원을 해사국제상사법원으로 확대하고, 1심 재판을 부산(영호남·제주권)과 인천(충청·강원·수도권)이 분담해 맡도록 하는 게 골자다.그러나 기자회견 참석자들은 "이렇게 해사법원의 구조나 기능을 구성해선 안 된다"라며 부정적 반응을 보였다. 말로는 해양강국·해양수도 부산을 외치고 있지만, 인천이 상당수의 국제 사건을 맡게 될 거란 문제 제기다. 이들은 게다가 국가균형발전에 공을 들이는 이재명 정부의 구상과도 맞지 않는다고 비판했다.국내엔 그동안 해사 전문 법원이 없어 수천억 원의 소송·중재 비용이 해외로 빠져나가는 문제가 이어졌다. 해사법원은 해양 사고나 해상 운송·무역 등 바다에서 벌어지는 각종 분쟁을 전문적으로 처리한다. 그렇다고 설치 움직임이 없었던 건 아니다. 부산이 2011년부터 해사법원의 필요성을 주장했고, 인천 등도 뒤늦게 경쟁에 뛰어들었다.이러한 여론 속에 최근 여야 정당들은 서로 경쟁적으로 입법 절차를 밟았다. 결국 부산·인천으로 나눈 법안 조율까지 이뤄지면서 해사법원 설치를 목전에 둔 상황이다. 답보 상태로 가는 걸 걱정하는 지역 단체도 일단은 부분적인 수용 의사를 밝힌 셈이다.하지만 국제 사건이 인천으로 몰릴 수 있어 이를 해결해야 한다는 게 법안 처리의 전제 조건이다. 그 해법 중 하나로는 항소심 기능을 부산이 맡도록 하자는 것이다. 현재 논의에서 해사법원은 1심 사건만 담당한다.시민사회를 넘어 지역의 일간지도 "빈껍데기 해사법원 반대"를 외치고 있다. <국제신문>은 '부산이 시발점이자 현장, 해사법원 빈껍데기 안 된다'라는 제목의 24일 자 사설에서 "수도권 중심으로 사건 쏠림을 막을 제도적 장치를 만들어야 한다"고 꼬집었다.같은 날 <부산일보> 역시 '빈껍데기 부산해사법원, 해상 분쟁 전문화 가능하나' 등의 사설을 지면에 담았다. 이 사설은 "국제 분쟁이 핵심인 해사법원의 성격을 고려하면, 제도적 보완 없이는 반쪽짜리로 전락할 수밖에 없다"라고 해법을 압박했다.