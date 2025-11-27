메뉴 건너뛰기

정치

25.11.27 12:00최종 업데이트 25.11.27 12:00

이 대통령 국정지지율 58%... 30대는 하락, 서울은 상승

[전국지표조사] 직전 조사 대비 3%p 하락, TK 제외 대다수 권역서 과반 이상 긍정평가

이재명 대통령이 24일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 공동언론발표를 하고 있다. 2025.11.25
이재명 대통령이 24일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 공동언론발표를 하고 있다. 2025.11.25 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 27일 전국지표조사(NBS) 11월 4주차 조사에서 58%로 나타났다. 직전 조사(11.10~12) 대비 3%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 32%로 집계됐다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 6084명, 응답률 16.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).

연령별로는 30대(15%p↓, 62%→47%, 부정평가 41%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 가장 변화가 컸다. 그 외 18·19세 포함 20대(4%p↓, 45%→41%, 부정평가 35%)와 70대 이상(4%p↓, 48%→44%, 부정평가 43%)의 긍정평가도 직전 조사 대비 4%p씩 하락했다.

반면 40대(1%p↑, 77%→78%, 부정평가 20%)와 60대(3%p↑, 58%→61%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 상승한 결과를 보였다. 50대(-, 71%→71%, 부정평가 23%)의 긍정평가는 변화가 없었다.

지역별로는 대구/경북(9%p↓, 50%→41%, 부정평가 47%)을 제외한 대다수 권역에서 과반 이상이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가했다. 인천/경기(12%p↓, 65%→53%, 부정평가 35%)와 부산/울산/경남(2%p↓, 55%→53%, 부정평가 36%)의 긍정평가도 직전 조사 대비 하락했지만 50% 이상으로 나타났다.

특히 서울(10%p↑, 53%→63%, 부정평가 30%)에서는 큰 폭의 긍정평가 상승이 있었다. 대전/세종/충청(6%p↑, 58%→64%, 부정평가 25%)과 광주/전라(1%p↑, 85%→86%, 부정평가 10%)의 긍정평가도 상승했다.

지지정당·이념성향별로는 큰 등락이 나타나지 않았다. 더불어민주당 지지층(n=388)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 95%(부정평가 4%), 국민의힘 지지층(n=220)의 긍정평가도 직전 조사 대비 변화 없는 17%(부정평가 74%)로 조사됐다.

진보층(n=253)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 하락한 89%(부정평가 8%), 중도층(n=338)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 하락한 64%(부정평가 28%)였다. 보수층(n=297)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 33%(부정평가 58%)로 집계됐다.

민주당 39%-국힘 22%-태도유보 32%

한편, 이번 정당 지지도 조사에서 더불어민주당 지지도는 직전 조사 대비 3%p 하락한 39%로 집계됐다. 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 1%p 오른 22%였다.

그 외는 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 2% 등의 순이었다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답은 직전 조사 대비 5%p 늘어난 32%로 집계됐다.

자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.





