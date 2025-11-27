이 대통령 국정지지율 58%... 30대는 하락, 서울은 상승

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일(현지시간) 튀르키예 앙카라 대통령궁에서 레제프 타이이프 에르도안 대통령과 공동언론발표를 하고 있다. 2025.11.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 27일 전국지표조사(NBS) 11월 4주차 조사에서 58%로 나타났다. 직전 조사(11.10~12) 대비 3%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 32%로 집계됐다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1003명(총통화 6084명, 응답률 16.5%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).연령별로는 30대(15%p↓, 62%→47%, 부정평가 41%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 가장 변화가 컸다. 그 외 18·19세 포함 20대(4%p↓, 45%→41%, 부정평가 35%)와 70대 이상(4%p↓, 48%→44%, 부정평가 43%)의 긍정평가도 직전 조사 대비 4%p씩 하락했다.반면 40대(1%p↑, 77%→78%, 부정평가 20%)와 60대(3%p↑, 58%→61%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 상승한 결과를 보였다. 50대(-, 71%→71%, 부정평가 23%)의 긍정평가는 변화가 없었다.지역별로는 대구/경북(9%p↓, 50%→41%, 부정평가 47%)을 제외한 대다수 권역에서 과반 이상이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가했다. 인천/경기(12%p↓, 65%→53%, 부정평가 35%)와 부산/울산/경남(2%p↓, 55%→53%, 부정평가 36%)의 긍정평가도 직전 조사 대비 하락했지만 50% 이상으로 나타났다.특히 서울(10%p↑, 53%→63%, 부정평가 30%)에서는 큰 폭의 긍정평가 상승이 있었다. 대전/세종/충청(6%p↑, 58%→64%, 부정평가 25%)과 광주/전라(1%p↑, 85%→86%, 부정평가 10%)의 긍정평가도 상승했다.지지정당·이념성향별로는 큰 등락이 나타나지 않았다. 더불어민주당 지지층(n=388)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 95%(부정평가 4%), 국민의힘 지지층(n=220)의 긍정평가도 직전 조사 대비 변화 없는 17%(부정평가 74%)로 조사됐다.진보층(n=253)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 하락한 89%(부정평가 8%), 중도층(n=338)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 하락한 64%(부정평가 28%)였다. 보수층(n=297)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 33%(부정평가 58%)로 집계됐다.한편, 이번 정당 지지도 조사에서 더불어민주당 지지도는 직전 조사 대비 3%p 하락한 39%로 집계됐다. 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 1%p 오른 22%였다.그 외는 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 2% 등의 순이었다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답은 직전 조사 대비 5%p 늘어난 32%로 집계됐다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.