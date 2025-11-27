광양시 구봉산관광단지 착공, 주민 반발로 연기

큰사진보기 ▲전남 광양시 구봉산 관광단지 예정지. ⓒ 광양시 관련사진보기

오는 28일로 예정됐던 전남 광양시의 구봉산관광단지 조성사업 착공식이 사업 대상지 인근 마을 주민들의 반발로 연기됐다.27일 광양시 등에 따르면 지난 18일 LF리조트 골약동 주민대책위원회와 사업시행자인 ㈜LF리조트가 지역 협력 방안 모색을 위한 간담회를 가졌지만 합의점을 찾지 못하면서 착공을 연기하기로 했다.대책위는 LF리조트 측의 요청을 받고 다음 달 3일까지 요구사항을 전달할 예정이지만 합의안을 도출하지 못할 경우 착공식은 해를 넘길 가능성도 배제할 수 없다.현재까지 대책위가 제시한 지역협력 방안은 ▲일자리 창출 및 지역 협력 사업 ▲리조트 개장 시 광양시민 할인 혜택 제공 ▲공사 시 마을 식당 이용 ▲마을 우수 인재 장학금 후원 ▲황곡마을 세대별 상수도관 인입 등이다다만 대책위 관계자는 "리조트 조성을 무조건 반대한 적은 전혀 없다"면서 "관광단지를 조성하는 과정에서 주민들의 피해를 최소화할 수 있는 방안을 마련해 달라는 것이 우리의 요구"라고 전했다.이에 대해 LF리조트 관계자도 "주민들의 요구사항 등을 충분히 검토한 뒤 이를 반영해 사업을 추진해 나갈 예정"이라며 "착공이 연기된 것이지 취소된 것은 아닌 만큼 빠른 시일 내 합의점을 도출해 착공토록 노력하겠다"고 말해 조기 합의 가능성을 열어놨다.광양시 관계자도 "구봉산 관광단지 관련 주민대책위가 구성돼 상생협력 방안을 논의 중"이라며 "주민 대책위가 사업 자체를 반대하는 것은 아닌 만큼 LF리조트의 협상 과정에서 착공식 일정 등도 자연스럽게 논의될 것으로 보인다"고 말했다.구봉산 관광단지 조성사업은 ㈜LF리조트가 광양항 배후 지역인 황금동·황길동 일원 207만 2623㎡ 부지에 총 3700억 원을 투입해 ▲콘도미니엄 220실 ▲대중형 골프장 27홀 ▲휴양문화시설 13종 등을 갖춘 대규모 관광휴양시설을 조성하는 프로젝트다.지난 9월 말 전남도의 지정 승인을 받은 구봉산 관광단지는 2030년 준공을 목표로 하고 있다.