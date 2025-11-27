장진호 논산시의원 "배수펌프장 10분 지연도 농가엔 치명적"

큰사진보기 ▲장진호 논산시의원이 농어촌공사 관리 펌프장에 대한 통합 모니터링 필요성을 제기하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회가 여름철 집중호우 대응의 핵심 시설인 배수펌프장 관리 실태를 점검하며 통합 대응체계 마련을 요구했다.논산시의회는 2025년도 행정사무감사 사흘째인 27일, 건설과를 대상으로 감사를 진행했다. 이날 장진호 의원은 "시가 관리하고 있는 펌프장 7곳은 대체로 적정 시간에 가동되고 있다"면서도 "현장 농가들은 펌프 가동이 10분만 늦어져도 피해가 크게 느껴진다"고 강조했다.장 의원은 특히 원예작물 밀집 지역의 배수 지연 위험을 경고했다. 그는 "하우스 농가는 배수 능력이 떨어져 10~20분 차이로 침수 피해가 결정된다"며 "정확한 예측과 선제적 대응이 필수"라고 지적했다.이에 대해 정진한 건설과장은 "직접 관리하는 7개 펌프장은 강우 예보 시 1~2시간 전에 현장 점검을 진행하고 있다"며 "현재까지 큰 문제는 없다"고 밝혔다.하지만 논산에는 한국농어촌공사가 관리하는 소규모 펌프장 36곳이 있다. 이와 관련해 장 의원은 "항상 문제가 되는 곳이 농어촌공사 관리 구역"이라며 "규모가 작아도 농가 피해와 직결되는 만큼 시가 밀착 모니터링할 수 있는 시스템을 구축해야 한다"고 주문했다.일각에서 제기되는 "물이 충분히 고이지 않은 상태에서 무리하게 가동하면 기계 고장이 발생할 수 있다"는 의견에도 장 의원은 선을 그었다.그는 "엔진 위험보다 농민들의 재산 피해가 더 크다"며 "농어촌공사 배수시설도 시가 실시간으로 관찰하고 공동 대응할 수 있도록 체계를 강화해야 한다"고 말했다.장진호 의원은 이어 "올해는 큰 호우가 없어 다행이지만 언제든 반복될 수 있다"며 "평상시에 대응력을 끌어올려야 한다"고 강조했다.한편, 제268회 논산시의회 행정사무감사는 오는 12월 3일까지 이어진다.