용인 동학농민혁명정신 선양사업 위한 과제와 계획

큰사진보기 ▲2022년 경기도 동학농민혁명기념 사업회 회원들이 죽산관아터 동학유적지답사 모습 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲여주동학유적지 해월 최시형 선생묘 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 용인동학유적지 답사 모습. 용인중앙시장청한상가가 당시 활동 거점지역이었다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

경기 용인지역에서 동학농민혁명정신 선양사업을 위해 어떠한 과제가 있으며, 우리는 또 어떤 계획을 세워야 할까? 몇 가지로 정리해 보았다.2004년에 동학농민혁명참여자 명예회복법이 제정됐다. 현재까지 동학농민혁명기념재단에 심의 등록된 용인지역 참가자는 19명뿐이다. 1893년 기록에 의하면 용인지역 동학교도들은 최소한 200명 이상이다. 그런데 명예회복법에 의하여 등재된 사람이 19명밖에 안 된다니 왜 그럴까? 기록에 남겨져 있지 않아서? 혹은 유족들에게 '내가 동학교도라는 것을 절대로 말하면 안 된다'는 조상들의 비밀이 전해져 내려와서? 아니면 '동학교도들은 삼족을 멸한다'는 말이 무서워 비밀에 부쳐서 그런 것일까? 당시 동학농민혁명에 참여한 용인지역 동학교도로 명예회복된 등재 수가 이렇게 미미한 것을 보니 후손들이 해야 할 일들이 많다.우리의 과제는 동학교도들 후손 찾기 운동을 해야 한다는 것이다. 후손을 찾아서 오늘날 우리나라 민주주의의 뿌리가 동학혁명이었으며, 동학농민혁명에 참여한 사람들이 얼마나 훌륭하고 위대한 사람들이었는지를 알려줘야 한다. 당당하고 떳떳하게 어깨를 펴고 생활할 수 있도록 안내해야 할 것이다. 한편으로는 동학농민혁명 참여자들에 대하여 국가 유공자로 보훈이 될 수 있도록 노력해야 하는 일이 우리의 과제이기도 하다.역사적으로 볼 때 1894년 동학농민혁명 2차 기포는 '척왜양창의'를 내세우며 나라를 위해 일제와 싸웠다는 것이 사실이다. 명백하게 일제와 항거한 사실이 있음에도 동학농민혁명군들은 보훈받지 못하고 있는 현실이다. 국가 유공자로 인정된다면 유공자와 그 유족에게 훈공에 대한 보답이 반드시 있어야 한다. 그렇게 해야만 동학농민혁명 때 산화되어 가신 분들을 조금이라도 위로해 드릴 수 있으며 그 목숨에 보답을 하는 길인 것이다.지난 10월 경기도의회 김동규 의원이 (가칭)경기도 동학농민혁명 기념사업 지원을 위한 조례 제정을 위해 공청회를 개최했다. 빠르면 연말 의회에서 발의해 조례가 제정될 가능성이 크다고 했다. 늦게나마 경기도에서 동학농민혁명 기념사업을 위한 조례가 제정된다고 하니 반갑다. 다음은 경기도 지원조례를 바탕으로 (가칭)용인시 동학농민혁명 정신선양사업을 위한 조례가 제정돼야 한다.그러기 위해서는 공청회 등을 통하여 그 준비를 해나가야 한다. 이미 용인에는 경기도 동학농민혁명기념사업회가 2020년에 설립돼 많은 일을 하고 있다. 동학유적지 답사, 동학예술제(K-동학, 전시회, 음악&무용제), 동학콘텐츠대회, 동학공부방, 시민강좌 등을 통하여 시민들과의 공감대는 이미 형성돼 있다. 조직을 확대하여 보다 많은 시민이 참여해 소통할 수 있도록 해야 할 과제가 있다.1894년 동학농민혁명 당시 용인지역 김량장(현 용인시 중앙시장)은 많은 동학교도가 모이는 집결지였다. 오늘날 중앙시장이 물건을 사고팔기 위해 사람들이 많이 모이는 곳이라면 1894년 조선 후기에는 사람들이 모이는 광장으로서 김량장은 큰 역할을 했다. 죽창 들고 동학도들이 모여서 죽산관아터를 점령하는 데 합세하기도 하고, 때로는 안성관아터를 공격하는 데 합세하기도 했다. 이처럼 용인지역은 안성, 평택, 죽산, 수원 등 지리적으로 가까운 지역과 연합하여 동학농민혁명에 연대해 참가했다.경기도동학농민혁명기념사업회는 2022년 '경기도 동학농민혁명에 대한 연구' 학술발표회 후 용인지역 동학유적지를 찾기 위해 회원들이 답사의 길에 올랐다. 다행히 당시 김량장동에 동학도들의 활동 거점지역 주소(김량장동 133-28, 133-37번지 일대)가 있어서 찾아갔다.현재 청한상가 빌딩이 자리 잡고 있는 곳이 바로 당시 동학도들이 집결했던 곳이다. 위치에 대한 고증은 <양호우선봉일기>에 김량장에 대한 기록이 있다. 현재 김량장 중앙시장, 그곳에는 130여년 전 모습은 온데 간데 없고 삭막한 빌딩만이 들어서 있었다. 표지석, 안내판 하나 없는 역사의 발자취는 찾아볼 수 없는 그러한 곳이 되어 버렸다. 참으로 애석하기 그지없었다.다음, 일행들은 양지사거리로 향했다. 1894년 9월 22일 <양호우선봉일기>에 의하면 양지읍 본읍의 향청(鄕廳)에서 직곡과 김량에서 붙잡은 동도 20명을 일일이 취조한 후에 이용익, 정용전(鄭용全), 이주영(李周英), 이삼준을 본읍 앞 큰길 왼편에서 총을 쏘아 사살하였다는 기록이 있다. 4명의 동학도들이 양지읍 큰길에서 사살당한 것이다. 양지읍 향청을 찾으면 동학도들이 죽임을 당한 자리를 찾을 수 있을 것이다. 그 자리를 찾아서 추모비라도 세워야 하는 것이 우리들의 몫이라고 생각한다. 직곡, 양지, 김량장 이외에도 동학유적지를 발굴하는 작업이 또한 우리의 과제로 남아 있다.향토사 연구는 지역에 대한 자부심과 지역발전을 위해 꼭 필요한 작업이다. 역사와 지역을 연계하여 연구하는 것은 숨겨진 지역사와 지역 인물들을 발굴해 내는 값진 작업인 것이다. 그렇게 하기 위해서는 향토 연구자들이 활발하게 연구할 수 있도록 향토사 연구를 위한 지원이 필요하다. 향토 연구자들은 자기가 살고 있는 지역에 밝을 뿐만 아니라 지역민들과의 인간관계 또한 넓기 때문에 많은 사람들의 이야기를 접할 기회가 많다. 또한 구술로 전해지는 이야기도 들을 기회가 많을 뿐만 아니라 현장을 직접 방문하고 확인할 기회 또한 쉽다.동학농민혁명에 대하여 구술돼 오는 자료를 청취하고 기록하고 모아서 채록하는 일들을 그들이 할 수 있다. 당대의 분들은 대부분 돌아가셨지만 그 후손들에게 전해 내려오는 이야기들을 기억하고 있는 사람들을 찾아내어야 한다. 그분들의 구술이 곧 민중의 역사요, 아픔이요 사실인 것이다. 이 일들을 할 수 있는 사람들이 향토연구자들이며 그렇기 때문에 향토 연구자가 많으면 많을수록 좋다. 그들이 활발한 연구를 할 수 있도록 환경이 조성돼야 한다.용인지역 동학농민혁명에 관한 연구도 이러한 차원에서 향토 연구자를 통해 하나씩 쌓아 나간다면, 그들이 쌓은 연구를 밑거름으로 학계 연구자와 손잡고 확대해 나간다면, 우리가 원하는 용인지역 동학농민혁명사도 보다 더 자세한 윤곽을 잡고 세세한 내용들이 밝혀질 것이다. 그렇게 된다면 선양해야 할 일들이 더 많아질 것이고 기념하고 기억해야 할 내용들이 더 풍부해질 것이다.K팝, K드라마, K무비, K뷰티, K푸드가 전 세계를 휩쓸고 있다. 대한민국 브랜드가 날개를 달고 항해하고 있다. 이때에 K동학이 대한민국의 정신, K-스피리트로서 전 세계에 우뚝 솟을 날이 얼마 남아 있지 않다. 대한민국 민주주의를 배우기 위하여 전세계가 대한민국을 주목하고 있는 요즈음 대한민국 민주주의 뿌리가 된 것이 바로 동학농민혁명 정신이 아니겠는가.시민들이 자발적으로 불의와 맞서 싸운 동학농민혁명정신은 인간의 존엄과 평등을 부르짖으며 인간답게 살고자 불의와 항거했다. 투철한 시민정신은 3.1정신으로 이어져 내려왔으며 4.19, 5.18, 6.10 민주화 항쟁으로 그 맥을 이었다. 촛불혁명, 빛의혁명으로 이어진 그 정신이 오늘날 대한민국의 민주주의를 전세계에 우뚝 솟게 했던 것이다. 시민들에 의해 일어난 동학농민혁명정신은 K-컬처가 전세계를 열광시켰듯이 K-동학정신으로 전세계를 휩쓸게 될 것이다.동학에는 보석과 같은 원석이 많다. 21세기 화두인 환경문제를 동학은 19세기에 이미 말하고 있다. 자연, 사람, 하늘이 유기적으로 연결되어 있으므로 "땅 아끼기를 어머니 살같이 하라"는 해월 최시형(1827~1898) 선생의 말씀은 오늘날 생태 연구자들을 주목하게 만들었다. 또한 "어린이도 한울이다", "며느리도 한울이다.", "인간은 평등하다."라는 동학의 가르침은 점차 퇴색돼 가는 인간성 상실, 생명의 소중함을 다시 일깨워 주는 경종과 같은 울림으로 세상 사람들에게 다가갈 것이다. 다양한 동학의 원석들을 콘텐츠로 개발한다면 K-정신으로 전세계를 강타할 날이 멀지 않을 것이다.용인지역의 동학유적지를 연결해서 '이야기가 있는 동학의 길'을 만들어 시민과 학생들이 참여할 수 있도록 프로그램화하면 좋겠다. 또한 용인과 인접해 있는 안성, 이천, 여주, 수원, 평택과도 동학유적지를 연결해서 답사코스로 잡는 것도 좋겠다.동학농민혁명군이 점령하였던 안성 관아터, 죽산 관아터, 그리고 동학제례법을 반포했던 이천 앵산동, 해월 묘소가 있는 여주 천덕산 등을 연결하면 동학 이야기가 훨씬 풍족할 것이다. 이미 지자체에서 자체적으로 성역화사업을 추진하고 있는 곳도 있다. 여주·이천 지역에서는 지자체에서 많은 지원과 개발을 하고 있다. 해월선생 묘소가 있는 여주지역에는 여강길로 동학의 길이 소개되고 있으며 여주시 소속 동학해설사가 참여하여 안내하고 있다. 또한 이천에는 주민자치회에서 동학제례법 반포 표지석을 세우기도 하였다. 현재는 동학기념관을 세우기 위하여 시민들이 공감대를 형성하는 중이라고 한다.교육은 '백년지대계'라고 했다. 용인지역에서 동학농민혁명에 대해 아는 사람이 많아지고 공감대를 형성하고 또 서로 소통한다면 동학유족 찾기도 쉬워질 것이다. 공감대 형성과 소통을 위해 동학 시민강좌가 개최되어야 한다. 강좌를 통해서 동학을 알게 되고 또 용인지역 동학농민혁명을 알게 되고, 그 분들이 얼마나 위대하고 훌륭한 일을 하였는지를 알게 된다면 동학농민혁명정신 선양사업에 관심을 가지게 되는 시민들이 많아질 것이다.시민 강좌를 수료한 사람들에게는 동학유적지 답사를 통해서 현장체험을 가질 수 있는 기회를 제공해야 한다. 현장을 통해서 바람과 햇빛을 받으면서 얻게 되는 동학정신은 강렬하게 참여자들을 이끌게 될 것이다. 강좌와 답사를 마친 그들에게는 동학문화해설사로서 역할을 주게 되면 좋겠다. 그렇게 함으로써 동학정신을 생활 속에서 베풀게 될 것이다.또한 학생과 어린이들에게도 기회를 주어야 한다. 그들이 좋아하는 콘텐츠로 교육하고 교육 후에는 반드시 기자단 혹은 체험단 등을 만들어 활동하면서 자부심과 긍지를 가질 수 있도록 해야 한다. 학교 안 교육과 학교 밖 교육을 적절하게 병행하여 민주시민으로서 성장할 수 있도록 한다면 우리 앞날은 찬란하게 빛날 것이다. 결국 동학정신은 자연과 더불어 인간답게 살기 좋은 세상을 만드는 것이 목표이기 때문이다.용인지역에 동학에 관심 있는 사람들이 많아져서 동학농민혁명정신이 선양되기를 바란다.