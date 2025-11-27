"내 집 마련 꿈이 악몽으로..." 용인시가 사례집까지 만든 이유

큰사진보기 ▲용인 역북지역주택조합 조합원 등은 9일 용인시와 용인교육지원청의 행정을 비판하는 집회를 열었다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인시가 최근 '지역주택조합 등 피해사례집'을 발간했다. 첫 페이지에는 '가입 전 꼭! 읽어봐야 할'이라는 문장이 강조돼 있다. 지방자치단체가 특정 사업 유형을 두고 이처럼 공식적인 경고성 자료를 제작한 것 자체가 이례적이다. 그만큼 시민 피해가 광범위하고, 유형이 반복되며, 구조적 문제를 안고 있다는 방증이기도 하다.최근 몇 년간 용인시는 지역주택조합(지역조합), 민간임대 협동조합, 민간임대 아파트 투자자 모집 등 다양한 형태의 주택 공급 사업에서 수천만 원에서 수억 원에 이르는 손실을 본 피해자들의 민원이 지속해서 접수됐다. 조합 가입 단계에서부터 사업비 증액, 조합원 분쟁, 시공사 갈등, 사업 중단 등 피해는 단계별로 확산했다. 피해 회복은 극도로 어렵다는 것이 공통된 결론이다.이번 사례집은 이러한 문제를 최소화하기 위해 제작된 일종의 '선제 경보 시스템'이다. 실질적인 법정 제재 수단이 부족한 가운데 시민이 사전에 위험을 인지하고 스스로 판단하도록 돕기 위한 취지다.사례집이 다루는 핵심은 단연 지역주택조합이다. 표면적으로 지역주택조합은 '시세보다 저렴하게 내 집을 마련할 수 있다'는 장점을 앞세운다. 조합원이 직접 토지를 매입하고 사업을 추진하기 때문에 시행사·시공사 중심의 분양보다 비용을 절감할 수 있다는 설명이다.그러나 실제 현장에서는 정반대의 결과가 되기 쉽다. 사례집은 지역조합의 문제는 ▲ 토지 확보 불확실 ▲ 사업 기간 반복적 지연 ▲ 조합 내부 갈등 구조화로 정리한다.사례집은 가장 빈번한 허위·과장 광고로 '토지 사용승낙서 95% 확보' 문구를 지목한다. 실제로는 일부 필지의 사용승낙서만 확보하고 전체 사업 토지를 확보한 것처럼 홍보하는 경우가 다수다. 토지는 확정되지 않았는데도 조합비를 받고, 이후 토지 매입비 상승이 조합원 분담금 증가로 이어진다. 실제 사례에서 조합원 1인당 추가 분담금이 5천만 원 이상 발생한 때도 있다.조합 설립 이전부터 조합원 모집 대행업체가 출자금·가입비·업무추진비를 현장에서 현금으로 받고, 영수증을 주지 않거나 가짜 영수증을 발급하는 경우도 사례집에 명시돼 있다. 이는 명백한 불법 행위지만, 조합은 "모집 대행업체의 일탈"이라며 책임을 회피하는 경향을 보인다는 점이 반복되는 문제다.조합이 설립되고 나면 본격적인 문제가 시작된다. 토지 매입비 상승, 설계변경, 용적률 조정 등을 명분으로 여러 번 분담금 추가 납부를 요구한다. 조합총회를 근거로 정당성을 주장하지만, 총회가 정상적으로 진행되지 않은 사례도 다수 보고됐다.사례집은 실제 용인 관내 조합 사례를 인용하며 '조합원 3차 분담금 납부 이후에도 다시 추가 분담금이 부과된 사례'를 소개했다.사례집은 '허위 광고', '업무추진비 불투명', '추가 분담금 요구', '시공사와의 갈등', '조합원 내부 분쟁' 등 총 10여 개의 피해 사례를 정리했다. 그중 핵심 4가지로 추려진다.① '사업승인 난다'는 말만 듣고 가입: 사업 추진 대행사가 '시 승인만 남았다'며 조합원을 모집했지만 실제로는 토지 확보율이 60%도 되지 않았던 사례가 있다. 법적 요건을 충족하지 못했기 때문에 사업승인은 애초에 불가능한 조건이었다. 조합원은 수년간 사업 지연으로 피해를 보았고 조합비 반환도 어려웠다.② 업무추진비 '수억 원' 쓰고도 내역 불투명: 여러 조합에서 공통으로 나타난 문제다. 조합장과 집행부가 사용하는 업무추진비는 투명한 회계 기준이 없고, 조합원은 회계장부 열람을 요구해도 거절되는 경우가 많다.사례집은 한 조합의 회계감사에서 업무추진비 '8억 원 중 약 3억 원은 용처가 불분명했다'는 사례를 소개한다.③ 조합·시공사 갈등으로 사업 중단: 조합이 시공사와 계약을 체결했음에도, 사업비 증액을 둘러싼 갈등으로 시공사가 공사를 중단한 사례도 있다. 조합은 시공사 탓을, 시공사는 조합의 책임을 주장하며 갈등이 격화되고, 결국 사업이 수년간 표류했다. 이 과정에서 조합원은 금융비와 추가 분담금을 지속해서 부담해야 했다.④ 조합 내부 분열이 또 다른 피해를 만든다: 추가 분담금 문제를 두고 조합원 내부에서 찬반이 갈리면서 조합은 두 개 이상의 파벌로 분열된다. 총회가 파행되고, 법적 소송이 이어지며 사업은 사실상 멈춰 섰다. 피해는 고스란히 조합원에게 돌아갔다.사례집은 지역주택조합뿐 아니라 최근 피해가 늘고 있는 민간임대 협동조합 및 민간임대 아파트 투자자 모집 사례도 상세히 다루고 있다.협동조합은 1인 1표 원칙을 앞세우지만, 실제 운영은 조합장 중심으로 이루어지는 경우가 많고, 자금 모집 과정에서 허위 정보제공, 과장 광고, 회계 불투명 문제가 반복된다.민간임대 아파트 투자자 모집 과정에서는 ▲ 고수익 보장 ▲ 보증금 안전성 보장 ▲ 조기 환급 가능 등의 문구가 자주 등장한다.사례집은 '실제로는 임대수익이 약속보다 크게 낮아지고, 보증금 회수가 어려워지는 경우가 발생했다'고 지적한다.지역주택조합 사업에서 가장 큰 문제점은 정부·시의 관리 감독권이 제한적이라는 점이다. 조합 설립 신고는 조합원이 진행하고, 시는 서류 요건을 충족하면 수리할 수밖에 없다. 사업 위험 요소에 대해 시가 직접 개입해 제어할 권한은 거의 없다.이 악순환이 계속되자 용인시는 '정보 비대칭'을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 시는 사례집에서 '가장 효과적인 피해 예방책은 시민 스스로가 위험을 인지하고 판단하는 것'이라고 강조했다.용인시는 시민에게 무엇을 경고하고 있을까. 사례집 곳곳에는 굵고 선명한 경고 문구가 반복된다. 반드시 확인해야 할 6가지 체크리스트가 있다. 용인시는 시민이 직접 검증해야 할 부분을 강조한다.▲ 토지 확보율 실제 수치 확인 ▲ 조합 설립인가 여부 확인 ▲ 조합 정관·규약 검토 ▲ 업무추진비 집행 투명성 확인 ▲ 모집 대행업체의 합법성 검증 ▲ 추가 분담금 발생 가능성 파악이다.시는 또 '시 승인=사업 확정'이라는 잘못된 인식도 바로잡고 있다. 지역주택조합 사업의 모든 위험은 사업 주체인 '조합원'에게 귀속되기 때문이다.피해가 반복되고 있지만 제도 개선은 쉽지 않기 때문이다. 여기에는 세 가지 원인을 찾을 수 있다. 첫째, 조합 사업이 민간 자율성을 기반으로 하는 구조이기 때문이다. 둘째, 조합원과 대행사·시공사의 계약관계가 복잡하게 얽혀 있어 행정적 개입이 어렵다. 셋째, 국토부 차원의 제도 개편이 논의돼도 기존 조합에 적용되기 어렵다는 점도 한계다.지역주택조합 조합원으로 현재 피해를 입고 있는 시민들은 공통으로 '조합원이 사실상 투자자이기 때문에, 사업 실패의 위험 역시 조합원이 떠안게 된다'고 말한다. 제도상 구조가 바뀌지 않는 한, 피해는 계속 반복될 수밖에 없다.부동산업계도 지역주택조합을 '고위험 자산'으로 분류한다. 초기 비용이 낮고 분양가가 저렴해 보이지만, 토지 확보 실패나 사업 중단 시 손실은 감당하기 어렵다.용인시가 사례집을 발간한 이유는 결국 명확하다. '피해를 막는 가장 강력한 수단은 시민의 경계심'이라는 판단했기 때문이다.시가 피해사례집에 '지역주택조합 가입은 신중해야 하며, 무엇보다 충분한 사실 확인이 선행돼야 한다'는 내용을 강조하고 있다. 이번 사례집의 목적을 가장 잘 설명하고 있는 부분이다.지역주택조합 피해는 구조적 한계를 갖고 있다. 조합원이 사업 주체가 되는 방식 자체가 위험 분산이 아닌 위험 집중 구조로 설계돼 있기 때문이다.따라서 피해를 줄이기 위해서는 ▲ 법과 제도의 보완 ▲ 지자체의 지속적 예방 홍보 ▲ 시민의 정보력 향상이 동시에 필요하다.용인시의 이번 피해사례집 발간은 '정보 비대칭 해소'라는 가장 현실적인 해법을 제시했다는 점에서 의미가 크다. 지방자치단체 차원에서 시민 피해를 줄이기 위해 제시할 수 있는 최소한의 안전장치이자, 앞으로 더 많은 지자체가 참고해야 할 모델이 될 수 있다.주택 시장의 불확실성이 커지고, 주거 취약계층의 부담이 확대되는 시기일수록 '내 집 마련'이라는 꿈을 악용하려는 세력은 더 교묘해지고, 피해는 더 깊어진다. 그 어느 때보다 시민 스스로의 경계심과 정보 판단력이 중요해진 이유다.