주민동의서 위조해 해상풍력 '알박기'... 20억 챙긴 업자 구속

서해지방해양경찰청은 위조된 주민 동의서를 이용해 외국계 해상풍력업체에 사업권을 넘기고 20억 원 상당을 가로 챈 혐의로 해상풍력업체 대표 A 씨를 구속 송치했다고 27일 밝혔다.
해경은 A 씨에게 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 위조사문서행사 혐의를 적용했다. 다만 A 씨는 혐의를 전면 부인하는 것으로 전해졌다.
해경에 따르면 A 씨는 해상풍력발전사업의 전제가 되는 풍황계측기 개발행위 허가를 득하면 사업 우선권이 생기는 점을 악용, 2022년 11월에 위조된 주민 동의서 수십 장을 관할 지자체에 제출했다.
이후 A 씨는 '입지'만 선점한 채 별도의 발전 설비 투자나 사업 추진 없이 실제 사업자에게 웃돈을 올려 되파는 이른바 '알박기' 방식을 통해 사업권을 팔아치운 것으로 조사됐다.
해경은 지난해 6월 전남 완도 섬 지역 주민들이 동의서를 제출한 사실이 없음에도 풍황계측기 개발행위 허가가 났다는 첩보를 입수하고 수사에 나섰다.
해경은 수사 과정에서 확보한 공범 B 씨의 휴대전화에서 범행을 증명할 다수 증거를 찾은 것으로 전해졌다.
해경은 A 씨 외에도 공범 B 씨와 섬 주민 C, D씨에 대해 각각 사문서위조 및 위조사문서행사 방조 혐의로 검찰에 송치했다.
주민 C, D씨는 주민 동의서를 받아오면 한 장 당 7만 원을 지급하겠다는 A 씨의 제안을 받고 위조된 주민 동의서 수십 장을 공범 B 씨에게 넘긴 혐의를 받는다.
서남수 서해청 광역수사대장은 "이번 수사를 통해 기존 육상에서의 신재생에너지 '알박기' 수법이 해상으로 옮겨진 것을 확인했다"며 "서남해안 일대 해상풍력발전단지 조성사업을 추진 중인 업체를 대상으로 수사를 확대해 나가겠다"고 말했다.