주민동의서 위조해 해상풍력 '알박기'... 20억 챙긴 업자 구속

큰사진보기 ▲전라남도 목포시 옥암동에 위치한 서해지방해양경찰청 청사. 서해해경청은 전남 여수·완도·목포, 전북 부안·군산 해양경찰서를 관할한다. ⓒ 서해지방해양경찰청 관련사진보기

서해지방해양경찰청은 위조된 주민 동의서를 이용해 외국계 해상풍력업체에 사업권을 넘기고 20억 원 상당을 가로 챈 혐의로 해상풍력업체 대표 A 씨를 구속 송치했다고 27일 밝혔다.해경은 A 씨에게 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 위조사문서행사 혐의를 적용했다. 다만 A 씨는 혐의를 전면 부인하는 것으로 전해졌다.해경에 따르면 A 씨는 해상풍력발전사업의 전제가 되는 풍황계측기 개발행위 허가를 득하면 사업 우선권이 생기는 점을 악용, 2022년 11월에 위조된 주민 동의서 수십 장을 관할 지자체에 제출했다.이후 A 씨는 '입지'만 선점한 채 별도의 발전 설비 투자나 사업 추진 없이 실제 사업자에게 웃돈을 올려 되파는 이른바 '알박기' 방식을 통해 사업권을 팔아치운 것으로 조사됐다.해경은 지난해 6월 전남 완도 섬 지역 주민들이 동의서를 제출한 사실이 없음에도 풍황계측기 개발행위 허가가 났다는 첩보를 입수하고 수사에 나섰다.해경은 수사 과정에서 확보한 공범 B 씨의 휴대전화에서 범행을 증명할 다수 증거를 찾은 것으로 전해졌다.해경은 A 씨 외에도 공범 B 씨와 섬 주민 C, D씨에 대해 각각 사문서위조 및 위조사문서행사 방조 혐의로 검찰에 송치했다.주민 C, D씨는 주민 동의서를 받아오면 한 장 당 7만 원을 지급하겠다는 A 씨의 제안을 받고 위조된 주민 동의서 수십 장을 공범 B 씨에게 넘긴 혐의를 받는다.서남수 서해청 광역수사대장은 "이번 수사를 통해 기존 육상에서의 신재생에너지 '알박기' 수법이 해상으로 옮겨진 것을 확인했다"며 "서남해안 일대 해상풍력발전단지 조성사업을 추진 중인 업체를 대상으로 수사를 확대해 나가겠다"고 말했다.