"내 생일 섬은 어디지?" 여수 365개 섬이 담긴 달력의 의미

큰사진보기 ▲시민감동연구소 한창진 대표내년도 '365생일섬' 달력을 멀리서 한 부씩 주문한 분들에게도 정성껏 택배 보낼 준비를 하고 있다. ⓒ 오병종 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 여수세계박람회 개최에 맞춰 제작한 2026년도 '365생일섬 달력' ⓒ 오병종 관련사진보기

큰사진보기 ▲1월 달력의 윗부분 섬 모습. 31개의 섬이 날짜별로 표기됐다. ⓒ 오병종 관련사진보기

큰사진보기 ▲1월 달력의 일부. 1일은 오동도. 2일은 장군도. 3일은 서목섬. 지도의 섬 도안은 김동수 만화가가 맡았다. ⓒ 오병종 관련사진보기

큰사진보기 ▲달력 제작과정을 설명하는 한창진 대표. 시민운동을 상징하는 호칭 '한 대표' 로 부른다. 여러 단체를 만들어서 활동하고 모든 단체에서는 후배들이 대표를 맡았다. 또 자가용 없이 운동화 신고 출퇴근하는 실천적 시민운동가다. ⓒ 오병종 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년도 여수365생일섬 달력 1월호 전체 모습. 보통 달력 크기의 벽걸이 용 달력이다. 출처 : 여수복지뉴스(http://www.ebokjinews.com) ⓒ 오병종 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수복지뉴스에도 실립니다.

여수의 역사달력 <오늘여수>를 9년째 꾸준히 발간해 온 시민감동연구소 한창진 대표의 치열한 문화 프로젝트가 다시 한 번 주목받고 있습니다. 한 대표는 2017년부터 한 해도 거르지 않고 '여수 역사 달력' 제작을 이어왔습니다.한때 신문에 매일 '오늘의 소사'가 실려 역사를 되새겨 보는 때가 있었죠. 여수에 관한 '오늘의 소사'가 1년 365일 해당 날짜에 빼곡히 적혀 있다고 보시면 됩니다. 이를 바탕으로 12개월의 월별 화면을 특별한 일관성으로 구성하였습니다. 매 해마다 특별한 주제로 끌고 왔다는 얘깁니다.예컨대, 2024년 달력은 2022년에 광주국립박물관에서 연 여수특별전 <여수,그 시절의 바다> 전시 내용 중 고대사 부분을 주제로 잡았습니다. 매년 주제를 달리해 오고 있습니다. 2026년 여수세계섬박람회 개최를 앞둔 지금, 내년도 달력은 그동안 축적해온 기록과 문제의식을 집약한 작업으로 더 큰 공감을 불러일으키고 있습니다.한창진 대표가 제작한 2026년도 <오늘여수>은 '여수 365생일섬 달력'입니다. 여수가 가진 365개의 섬 하나하나에 '생일'이라는 상징을 부여해, 섬마다 존재 이유를 새로 새겨 넣은 독창적인 민간 문화 프로젝트입니다.이번 작업의 출발점은 2014년 여수시가 선언 수준으로만 추진하다 1회성으로 끝나버린 '여수 365생일섬 프로젝트'에 대한 아쉬움이었습니다. 행정 주도로 잠시 스쳐 지나간 시도가 미완의 과제로 남아 있던 상황에서, 한 대표는 "여기서 멈출 수 없다"는 생각으로 홀로 후속 작업에 나섰습니다.미비한 자료를 보완하기 위해 1년 365일을 한 섬씩 이름을 찾아 날짜를 부여하고, 지도와 자료를 대조하며 위치를 확인하는 지난한 과정을 사비를 들여 이어온 끝에 마침내 실질적인 결실을 맺었습니다. 행정이 멈춘 자리에서 개인의 집요한 노력으로 프로젝트를 되살려낸 셈입니다.한 대표는 "여수의 수많은 섬이 단순한 지리적 대상이 아니라, 우리 모두에게 소중한 가치를 지닌 존재"라는 신념으로 달력을 만들었습니다. 달력에는 여수 섬 전체 이름이 망라됐고, 그 속에 담긴 독특한 자원과 문화적 의미가 자연스럽게 드러나도록 구성해 섬의 격을 한 단계 끌어올렸습니다.이번 달력은 구성에서도 한 대표의 고민과 노력이 고스란히 묻어납니다. 365개 섬에 날짜를 부여하고, 월별로 한눈에 보기 쉽도록 12개 그룹으로 묶어 편집했습니다. 달력을 펼쳐 본 시민들은 "그럼 내 생일섬은 어디지?" 하며 자연스럽게 자신의 생일과 연결된 섬을 찾아보게 됩니다. 단순한 날짜표가 아니라, 섬과 사람을 연결해주는 문화 매개체로 기능하도록 정교하게 설계된 것입니다.섬의 숨겨진 가치를 끌어올린 점도 돋보입니다. '이건희 하트섬', '나라를 지킨 장군섬', '여수관광 1번지 오동도' 등 그동안 시민들이 잘 몰랐던 흥미로운 섬 이야기와 역사적 사실들을 발굴해 기록하면서 섬에 대한 새로운 시각과 애정을 불어넣었습니다.2026년 1월 1일 첫 페이지는 여수 관광 1번지 '오동도'가 장식합니다. 여수의 상징적인 섬을 해의 첫머리에 배치한 것도, 섬 도시 여수의 정체성을 분명히 드러내기 위한 한 대표의 의도입니다.2026 여수세계섬박람회를 앞둔 시점에 발간된 이번 달력은 단순한 기념품을 넘어, 박람회를 향한 치밀한 문화적 예열 작업으로 평가됩니다.한 대표는 "달력은 여수 시민과 방문객들에게 우리 지역의 아름다움과 역사를 알리는 최고의 홍보 자료"라며 "박람회를 통해 여수의 '섬'이라는 독특한 매력이 전 세계에 알려지기를 기대한다"고 밝혔습니다.단지 행사 분위기에 편승하는 것이 아니라, 섬의 의미를 충분히 준비해 여수시민은 물론 전국민에게, 그리고 국제이벤트 세계무대에 내놓겠다는 의지가 담겨 있습니다. 실제로 최근 중앙일간지에 달력 발간 소식이 보도되자 전국 각지에서 주문이 이어지고 있습니다.한 대표는 이를 "전국에 여수를 알릴 수 있는 또 하나의 창구"로 여기며, 한 부 한 부 정성을 담아 배송하고 있습니다. 단순 판매를 넘어, 여수를 소개하는 문화 메신저 역할까지 자임하고 있는 것입니다.2026세계섬박람회 개최년도에 맞춰 나온 이번 달력은 박람회 기간 국내외 관람객들에게 여수의 섬을 널리 소개할 수 있는 실질적인 자료가 될 전망입니다. 행사의 일회성을 넘어, 섬의 기억을 오래 남기는 기반을 만드는 작업이라는 점에서 한 대표의 선행적 노력은 더욱 빛이 납니다.한창진 대표의 달력 제작 사업은 2017년부터 여수의 역사, 인물, 사건 등을 날짜별로 촘촘히 기록해 온 9년의 뚝심을 보여줍니다. 그저 한 해 즐기고 넘어가는 기획이 아닌, 해마다 내용을 쌓아 올린 '시간의 기록 공방'에 가깝습니다.특히 이번 '365생일섬 달력'뿐 아니라 그간 발간된 달력들이 단순히 벽에 걸렸다 사라지는 소모품에 머물지 않고, 정식 도서 자료로 출간되었다는 점은 한 대표의 남다른 문제의식을 잘 보여줍니다.한 대표는 "달력은 시간이 지나면 사라지는 소비재가 아니라, 후대에 전해줄 소중한 역사 기록물이 되어야 한다"는 생각으로 달력을 도서로 출간해 왔습니다. 이를 통해 공신력 있는 지역 자료로 활용될 수 있는 토대를 마련했고, 여수 지역사 연구에 참고할 수 있는 실질적인 기록 아카이브를 남기고 있습니다.이번 '2026년 여수 365생일섬 달력'은 박근세 섬 사진작가, 김동수 만화가, 김용현 편집디자이너, 전남도청 섬발전지원센터 정태균 센터장 등 여러 전문가와의 협업을 통해 완성도를 한층 끌어올렸습니다. 그러나 그 기획의 출발과 끝을 책임져 온 사람은 결국 9년 동안 묵묵히 기록을 이어온 한창진 대표였습니다.여수의 365개 섬에 생일을 찾아주고, 잊혀질 뻔한 행정 프로젝트를 시민의 힘으로 되살린 한 대표의 뚝심과 실천은 여수가 왜 '섬의 도시'라 불려야 하는지, 그 이유를 기록으로 증명해 보이고 있습니다.