[속보] 채해병 특검, '런종섭 사태' 윤석열·심우정 6명 기소

큰사진보기 ▲채해병 특검팀은 27일 전 대통령 윤석열와 심우정 전 검찰총장, 박성재 전 법무부 장관, 조태용 전 국가안보실장, 장호진 전 외교부 1차관, 이시원 전 대통령실 공직기강비서관을 범인도피·직권남용 혐의 등으로 불구속 기소했다. ⓒ 연합뉴스/오마이뉴스 관련사진보기

AD

(*자세한 내용 이어집니다.)

채해병 특검팀(특별검사 이명현)이 이른바 '런종섭' 사태와 관련해 윤석열·심우정(전 검찰총장) 등 6인을 범인도피·직권남용 혐의 등으로 27일 불구속기소했다. '런종섭' 사태는 채해병 사망사건 수사외압 의혹이 한창일 때 윤석열 등이 관련 수사 회피를 위해 피의자인 이종섭 전 국방부 장관을 호주대사로 임명해, 해외로 도피(run)시켰다는 의혹이다.특검팀은 "피고인 윤석열이 이른바 'VIP 격노' 당시 대통령의 전화를 직접 받은 이 전 장관에 대한 채해병 수사외압 사건 수사가 진전되면, 자신도 수사 대상이 되는 것을 우려, 이를 차단하기 위해 이종섭의 호주대사 임명을 관련 부처에 지시한 사실을 확인했다"라며 이같이 밝혔다.특검팀은 윤석열·심우정 외에도 조태용(전 국가안보실장)·박성재(전 법무부 장관)·장호진(전 외교부 1차관)·이시원(전 대통령실 공직기강비서관)을 기소했다. 특검팀은 이들이 "고위공직자범죄수사처(공수처)가 수사 중이던 채해병 수사외압 사건의 핵심 피의자인 이 전 장관을 호주대사로 임명하고, 출국금지를 해제해 해외로 도피하게 했다"라고 설명했다.특검팀은 "대통령실과 외교부 및 법무부장·차관 등이 대통령의 뜻·지시를 실행하기 위해 공모했다"라며 "외교부는 사실상 사전에 '적격' 결정한 상태에서 공관장자격심사를 진행하고, 법무부 인사정보관리단·대통령실 공직기강비서관실은 출국금지 여부 및 자기검증 질문서 허위기재 등을 확인하지 않은 채 공수처 수사 사안을 축소·왜곡해 '문제없음' 취지로 '인사검증 통과'를 결정했다"라고 설명했다.또 "법무부는 출국금지 수사기관인 공수처가 반대하고, 출국금지 해제요건에 해당하지 않음에도 이종섭에 대한 출국금지를 해제함으로써, 사건의 핵심 피의자인 이종섭을 해외로 도피하게 한 사실을 확인했다"라며 "피고인 박성재·심우정은 2024년 6월, 당시 법무부 출입국·외국인정책본부장에게 '이종섭에 대한 출국금지를 해제하라'는 취지로 지시했다"라고 덧붙였다.