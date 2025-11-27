논산시, 지방자치콘텐츠 대상 '환경·안전 부문' 대상

큰사진보기 ▲논산시청 청사 ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시가 기후위기 대응과 안전 기반 행정을 앞세워 전국 최고 지자체로 평가받았다.논산시는 27일 국회의원회관에서 열린 '2025 지방자치콘텐츠대상'에서 환경·안전 부문 대상을 수상했다. 지난해에는 여성·시니어 부문 대상을 수상한 데 이어 2년 연속 전국 최고 지자체에 이름을 올렸다.전국 226개 지자체 가운데 1위로, 지방자치TV·한국지방자치학회 등 4개 기관이 공동 주최하고 행정안전부와 국회 행정안전위원회가 후원하는 권위 있는 상이다.시는 '기후위기 대응도시 논산'을 목표로 감축·적응·순환을 아우르는 정책을 체계화했다.주요 정책은 ▶스마트축산단지 조성 ▶가축분뇨 에너지화시설 구축 ▶생활 속 탄소저감 확산(다회용기·텀블러 세척기) ▶도심 열섬 완화 녹색 인프라 확충 ▶재난 취약지역 점검체계 고도화 등이다.환경오염을 줄이고 에너지 자립 기반을 넓히는 동시에, 안전 사각지대를 해소하는 데 집중했다는 점에서 높은 점수를 얻었다.기후복지 강화도 주목받았다. 1인가구·독거노인 등 취약계층을 보호하는 생활형 지원제도를 전국에서 처음으로 도입해 정책의 실효성을 높였다.생활녹지 확충, 미세먼지 차단, 자원순환형 축제 운영으로 시민 참여 중심의 실천문화로 전환한 점도 평가에 반영됐다.논산시는 이번 수상을 계기로 기후대응 선도도시로의 도약을 목표로 지속가능한 도시환경 구축에 속도를 높인다는 계획이다.백성현 시장은 "1500여 공직자와 시민이 함께 만든 성과"라며 "시민이 일상에서 변화와 편익을 느끼도록 정책을 더 세밀하게 추진하겠다"고 밝혔다.