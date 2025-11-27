이 대통령 "누리호 발사 성공 진심 축하, 아낌없이 투자하겠다"

큰사진보기 ▲튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 앙카라의 한 호텔에서 열린 동포·지상사 간담회에서 발언하고 있다. 2025.11.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 27일 한국형발사체 누리호(KSLV-II) 4차 발사 성공에 "진심으로 축하한다"라며 "대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간이었다"고 평했다. 또한 "여러분이 열어갈 빛나는 미래와 무한한 가능성에 아낌없이 투자할 것을 약속드린다"며 "오늘의 성공을 바탕으로 우주 강국으로 도약할 대한민국을 기대한다"고 했다.이 대통령은 이날 페이스북에 "가슴이 벅차오른다. 오늘 새벽 1시 13분 발사한 한국형 발사체 누리호가 실용 위성을 목표 궤도에 성공적으로 안착시켰다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 누리호 4차 발사를 위해 그간 헌신하고 노력해온 연구진들을 비롯한 관계자들에게 감사와 격려의 마음을 전했다.이 대통령은 "밤낮없이 힘을 다해주신 연구진과 관련 산업 종사자분들께 깊은 감사와 격려의 마음을 전한다"며 "멈출 줄 모르는 혁신으로 대한민국의 우주 시대를 열어가고 있는 여러분이 참 자랑스럽다"고 밝혔다. 아울러 "발사가 무사히 진행될 수 있도록 힘써주신 고흥 지역 주민분들과 군인, 경찰, 소방 관계자분들께도 깊은 감사를 전한다"고 적었다.이 대통령은 이번에 성공한 누리호 4차 발사가 최초의 민간주도 사례임도 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "이번 4차 발사는 민간 기업이 발사체 제작부터 운용까지 전 과정에 참여해 성공을 이끌어 낸 첫 사례"라며 "우리 과학기술의 자립을 증명해 낸 만큼, 미래 세대가 더 큰 가능성을 향해 과감히 도전할 수 있는 주춧돌이 되리라 믿는다"고 했다.특히 "이건 시작에 불과하다. 과학기술로 국민의 삶을 풍요롭게 하고, 나아가 대한민국을 글로벌 5대 우주 강국으로 도약시키기 위한 우리의 도전은 계속될 것"이라며 "앞으로도 정부는 우리 과학기술인들이 자유롭고 당당하게 혁신의 길을 개척할 수 있하도록 지원하겠다"고 말했다.