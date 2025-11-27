내란 책임자 단죄 지연에... 박정현 부여군수 다시 피켓 들었다

큰사진보기 ▲박정현 부여군수가 27일 오전 8시부터 40분 간 부여군청 앞 도로에서 '내란전담 재판부 설치, 국민의 명령입니다!' 피켓을 들고 '조속한 내란 종식'을 촉구하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

박정현 충남 부여군수(더불어민주당)가 내란 사건 책임자들에 대한 심판이 지연되는 데 반발하며 1인 피켓 시위를 다시 시작했다. 박 군수가 1인 피켓 시위를 다시 시작한 것은 전직 대통령 윤석열씨에 대한 헌법재판소의 탄핵 결정이 내려진 날로부터 237일 만이다.앞서 박 군수는 지난해 전국 선출직 지방자치단체장 중 최초로 윤석열 당시 대통령의 탄핵을 촉구하는 1인 피켓 시위를 벌여 전국 민주당 단체장들의 탄핵 촉구 피켓 시위를 확산시켰다.박 군수는 27일 오전 8시부터 40분 간 부여군청 앞 도로에서 '내란전담 재판부 설치, 국민의 명령입니다!' 피켓을 들고 '조속한 내란 종식'을 촉구했다. 그는 피켓 시위를 다시 시작한 이유에 대해 "12월 3일 내란 발발 1년을 코앞에 두고 있지만, 단 한 명의 내란범도 유죄 판결을 받지 않았다"라며 "사법부를 향해 신속하고 엄정한 심판을 요구하기 위해서"라고 말했다.그는 헌정 질서를 파괴한 내란 세력에 대한 사법적 단죄가 지연되는 현실을 비판하며,'내란 책임자에 대한 사법적 심판 없이는 진정한 내란 종식은 없다' 의지와 지자체장으로서 헌법 수호 의지를 관철하겠다는 의미라고 설명했다.박 군수는 불법 비상계엄 발발 1년이 되는 내달 3일까지 매일 아침 업무 시작 전인 오전 8시부터 8시 40분까지 부여군청 앞에서 피켓 시위를 이어갈 계획이다.박 군수의 이번 시위는 단순한 개인의 의견 표출을 넘어 '12·3 비상계엄 사태'에 대한 전국적인 반발을 촉발한 상징적인 행동의 연장선이라는 점에서 주목된다.그는 지난해 12월 11일, 전국 선출직 지자체장 중 처음으로 당시 윤석열씨의 탄핵을 촉구하는 1인 피켓 시위를 벌이며 전국적인 반발을 확산시켰다. 당시 박 군수는 "대통령이라는 직위에 있는 사람을 통해 헌법이 파괴되고 국정의 큰 혼란을 겪고 있다"며 "하루빨리 이 사태를 종식하기 위해서는 탄핵 외에 다른 방법이 없다"고 강조했다.그는 지난 3월 7일에는 부여군여성회관에 사비로 제작한 '헌정유린 국헌문란 윤석열을 파면하라'는 현수막을 게시했다가 검찰로부터 기소유예 처분을 받기도 했다.