철로에 묻힌 남원성 북문... 옛 남원역 지우는가, 남기는가

1931년, 전라선 철도가 남원성 북문을 가로질렀다. 그때 사람들은 그것이 단순한 철로가 아니라고 말했다고 한다. 정유재란 항전지의 마지막 흔적 위를 지나간 그 철로는, 지금 사라질 위기에 놓여 있다. 남원시는 옛 남원역 플랫폼을 철거하려 하고, 시민들은 '기억을 지울 것인가?'라고 묻고 있다.
지난 25일, '구) 남원역 역사(驛舍)보존을 위한 시민운동' 단체가 남원시에 항의하였다. 남원시 동충동의 옛 남원역 플랫폼에서 '구) 남원역 플랫폼 보존'이라고 적힌 현수막 아래 시민들이 모였다. 흰 종이에 적힌 문구는 짧았으나 의미는 날카로웠고, 그 울림은 깊었다.
그들에게 옛 남원역 보존은 눈에 보이는 시설 문제가 아니라, 기억의 생존 문제였다. 이들은 "아픈 역사의 현장을 잘 보존하여 후손들을 살리자"라며 "구) 남원역의 철거는 일제 만행의 흔적 지우기이다"라는 취지의 주장을 펼쳤다.
옛 남원역은 두 얼굴을 지녔다. 1931년 전라선이 남원을 통과한 뒤 70여 년 동안, 이 역은 삶과 이별, 출발과 귀향이 스쳐 간 길목이었다. 입영하는 아들의 뒷모습을 바라보며 어머니가 흐느끼던 플랫폼, 장날 기차에 올라탄 새댁의 설렘, 새벽 첫차에서 손 흔들던 부모의 주름진 손, 그 모든 감정이 쌓여 있던 곳. 옛 남원역은 남원의 생활사가 숨 쉬던 현장이었다.
그러나 이 정겹고 따뜻한 기억 아래엔 어두운 지층이 숨어 있다. 정유재란 남원성 북문. 1만 백성이 끝까지 항전하고 쓰러진 자리. 그 위를 일제는 굳이 휘어진 선로로 관통시키며 철마(鐵馬)를 달리게 했다. 근대화란 이름 아래 희생의 피가 스민 남원성 북문의 흔적은 땅속으로 밀려들어 갔다. 남원성 북문 문루는 사라졌고, 기억은 짓눌렸다.
옛 남원역 위에 만인공원을 짓겠다는 남원시
2004년 8월 5일, 전라선 직선화로 남원역은 신정동으로 옮겨갔다. 그 이후 옛 역사는 더 이상 열차가 오지 않는 유휴지로 남았고, 플랫폼엔 바람만 드나들었다. 그리고 지금, 남원시는 옛 남원역 자리에 만인공원을 조성하겠다고 한다.
'만인'이라는 이름이 품은 무게는 가볍지 않다. 1597년 정유재란, 왜군 5만 8천 명에 맞서 조선 백성과 의승, 군사 1만이 목숨을 걸어 지키려던 남원성. 그리고 최후까지 저항한 만인의 혼을 모신 만인의총. 그 역사 위에 세운다는 공원이라면, 그 정신을 온전히 품어야 한다.
그런데 기묘한 일이 있다. 공원을 짓겠다면서 정작 그 항전의 흔적 위에 놓인 옛 남원역 플랫폼은 철거하려 든다는 점이다. 흔적을 지운 뒤 새 기념비를 세운다면 그것이 과연 기억의 재건인가, 아니면 불편한 과거를 없애는 더 은밀한 정비인가? 묻지 않을 수 없다.
일제가 왜 남원성 북문에 선로를 관통했는가
전라선 전주–남원 구간 개통일, 1931년 10월 1일. 남원은 넓은 충적 평야 지형이어서 남원역으로 진입하는 직선 철로의 부설이 가능했다. 그러나 관련 증언에 의하면, 식민지 조선총독부는 일부러 옹색하게 곡선(S자) 선형을 선정했을 것이라고 한다.
남원 향토사 연구회 조사와 구술로 내려오는 증언은 한 문장으로 결론을 말한다. "일제는 남원성 북문을 지우기 위해, 철로로 남원성을 뚫었다." 이와 관련된 기록이 <남원향토사총서>(남원향토문화연구회, 2008), 옛 남원역 관련 구술과 철도 기술 검토(지역 연구자 및 철도 전공자 증언) 등으로 남아 있다.
남원성 북문은 정유재란 당시 1만 백성이 최후 항전을 벌인 곳이다. 일제가 이 북문 문루를 허물고 석재를 채취해 플랫폼 기초석으로 사용했다는 증언이 이어졌다. 이 흔적은 현재까지 발굴 조사 보고(문화재청 현장 기록, 2014)에 남아 있으며, 북문지 하부에서 성벽 돌과 회색 석탄재 퇴적층이 확인된 바 있다.
정유재란 때 일본군에 항쟁한 1만 의사의 피와 재가 스며 있는 남원성 자리 위로 일제강점기 식민과 근대화의 열차가 달렸다. 해방 이후에도 우리는 그 위에서 출근했고, 입영했고, 사랑하는 이를 보냈다. 기억은 완전히 묻히지 않았으나, 우리는 그 땅의 사연을 너무 오래 몰랐다.
옛 남원역 진입하고 진출하는 S자 선형은 철도 기준과 맞지 않았다. 직선으로 이어질 수 있는 구간임에도 굳이 꺾어 들였고, 남원역을 벗어나자마자 상행선 방향으로 급구배(急勾配)가 존재했다. 이는 결국 남원을 울린 비극과도 연결된다.
1971년 10월 13일 새벽. 수학여행 학생들을 태운 순천–서울행 완행 192열차가 남원역을 벗어나 오르막 선로를 주행하다가 멈춰 섰다. 이 열차가 서서히 경사진 선로를 후진하여, 남원역 구내에 정차 중인 유조 열차와 충돌했다. 열차는 탈선했고, 사망 20명 부상 48명이라는 남원역 참사가 발생했다.
기자는 1974년에 철도고등학교 토목과를 졸업하고, 옛 남원역에서도 선로 관련 업무를 수행했다. 1971년의 남원역 사고 공식 원인은 제동 장치 결함으로 기록되어 있으나, 기자는 선로 구배 또한 사고 위험을 키운 요소였다고 보았다. 브레이크 결함만으로는 설명이 되지 않는, 정차한 열차의 후진 상황. 선로 자체가 이미 위험한 기울기를 품고 있었다.
중요한 사실은, 이 비합리적 선로 선형의 출발점이 남원성 북문을 무너뜨리려는 일제의 의도였다는 것이다. 철로를 놓기 위해 남원성 성벽은 허물어졌고, 성벽 석재는 플랫폼의 기초석으로 활용하여 열차를 타고내리는 발길에 짓밟히게 되었다.
남원성 북문 위치에 정유재란 때 순국한 충혼들의 무덤인 만인의총과 사당인 충렬사가 있었다. 이 성스러운 무덤 자리에 일제는 흙과 증기기관차의 석탄재를 버렸다.
1963년, 당시 박정희 대통령이 남원성 북문 위치에 있었던 만인의총과 충렬사를 방문했다. 대통령은 허술하게 방치된 묘역 상태를 문제 삼았고, 이장을 검토하도록 지시하였다.
1964년, 동충동의 만인의총과 충렬사를 이전하였다. 향교동 남원중학교 옆 산자락에 만인의총과 충렬사를 새로 조성하는 공사를 기자의 아버지인 도편수 이한봉이 시행하였다. 기자는 생생하게 기억한다. 아버지가 동충동 만인의총에 남원역 증기기관차의 석탄재가 엄청나게 쌓여 있어서 참담해하던 그 모습을.
만인의총과 충렬사의 이전 과정에서 나온 돌 중 일부는 훗날 시민 기록자와 향토연구자들에 의해 남원성 성벽 석재 추정으로 분류되었다. (남원문화원 현장 보고, 2017 수집 구술).
지난 7월 29일, 남원 향토사 연구가이며 시민운동가인 강경식(향년 67세) 의사(義士)가 세상을 떠났다. "김주열의 길, 만인의 길로 간다. 나의 남은 삶을 역사에 바치겠다"라며 그가 SNS에 남긴 마지막 글은 짧고 뜨거웠다.
그리고 강경식 의사의 유언 같은 핵심 주장 두 가지가 공감을 불러일으켰다.
1. 최초 춘향 영정을 복위하라.
2. 구) 남원역 플랫폼과 선로를 보존하라. 구) 남원역을 만인정신의 위령 공간으로 조성하라.
강경식 의사에게 옛 남원역은 폐허가 아니었다. 북문이 사라진 자리를 대신해 살아 있는 위령의 들판이었다. 그래서 그의 죽음은 질문을 남겼다. "기억을 잊은 민족은 누구인가?"
작년 10월 18일 <오마이뉴스> 기사에는 강경식 의사(義士)가 생전에 옛 남원역 보존을 위해 뛰던 모습이 또렷이 남아 있다. (관련 기사: 문화재 발굴지 토사를 '흙 필요한 분' 처분이 웬 말
)
남원시는 "만인공원을 조성하여, 만인의 정신을 기리고 싶다"라고 말한다. 그러나 시민들은 되묻는다. "기리고 싶다면서, 왜 흔적을 치우는가?" 남원시의회는 이미 네 차례나 남원시가 제출한 옛 남원역 철거 예산을 삭감했다. 그러나 남원시의 옛 남원역 철거 의지는 여전하다.
남원시가 추진하는 만인공원과 시민단체가 요구하는 옛 남원역 보존은 함께 가능하다. 만인공원 부지는 충분하다. 선로 일부를 역사 층으로 남기고, 옛 남원역의 넓은 부지에 만인공원을 조성하면 된다. 기억은 공존할 수 있다. 흉터는 보기 흉할 수 있다. 그러나 흉터가 지워진 피부는 아픔을 잊는다. 지워진 역사도 마찬가지이다.
을사늑약 120년, 옛 남원역을 철거한다는 것은 무엇을 의미하는가
1905년 을사늑약이 체결된 지 120년. 을사늑약은 대한제국의 황제 고종의 재가 없이, 일제가 군사적 협박 아래 얻어낸 불법 조약이었다. 그 불법 조약을 근거로 세워진 식민지 통치는 법적 정당성을 갖지 않는다. 그래서 식민 흔적은 증거다. 기록이자 법정의 증언이다.
그런데 지금, 그 마지막 옛 남원역 플랫폼을 걷어낸다면 우리는 어떤 나라가 되는가. '식민의 흔적을 지워버리는 대한민국.' 기자는 그 말이 두렵다. 기억을 없애는 것이 청산인가, 남겨두는 것이 저항인가?
옛 남원역은 기차가 떠난 자리지만, 역사는 떠나지 않았다. 이곳이 만인의 혼을 다시 불러낼 성지가 될 수 있다면. 지난 7월 29일, 강경식 의사(義士)가 충심을 담은 질문을 던지고 세상을 떠났다. 그의 마지막 질문에 대해 남원 사회는 이제 진지하게 대답해야 할 때이다.
흔적은 때로 기록보다 강하다. 묻힌 남원성 북문 위를 70년 동안 달려온 철도 선로. 우리는 그 위를 무심히 지나며 역사를 잊었었다. 이제 그 위에 다시 기억을 세워야 한다. 흔적을 지우지 않을 때, 기억은 되살아나기 때문이다.