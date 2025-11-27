홍콩 아파트 단지 대형 화재... 최소 44명 사망, 279명 실종

큰사진보기 ▲지난 26일 오후 홍콩 북부 타이포 구역의 고층 아파트단지에서 불이 나 일대에 붉은 연기가 번지고 있다. 2025.11.27 ⓒ 신화=연합뉴스 관련사진보기

AD

홍콩 아파트 단지에서 큰불이 나 최소 44명이 숨졌다.AP통신, BBC방송 등에 따르면 26일(현지시각) 오후 2시 52분께 홍콩 북부 타이포 구역의 고층 아파트 단지인 '웡 푹 코트'(Wang Fuk Court)에서 화재가 발생했다.홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 "지금까지 소방관 1명을 포함해 최소 44명이 사망하고 279명이 실종됐다"라고 밝혔다.또한 현재 60명이 병원으로 옮겨 치료받고 있으며, 이 가운데 45명이 위중한 상태라고 전했다. 실종 인원이 많은 데다가 고층 건물이라 탈출하지 못한 주민들이 있어 인명 피해가 더 커질 것으로 우려된다.그는 "자정이 지나서야 화재가 거의 진압됐다"라며 "정확한 화재 원인을 조사하기 위한 특별위원회를 구성했다"라고 말했다.홍콩 경찰은 과실치사 혐의로 건설회사 이사 2명과 엔지니어링 컨설턴트 1명 등 책임자 3명을 체포해 조사 중이다. 경찰 측은 "이들이 중대한 과실을 저질렀다고 믿을 만한 근거가 있다"라고 밝혔다.불이 난 아파트 단지는 8개 동에 2천여 가구로 구성돼 있다. 약 4000여 명이 거주하고 있으며 상당수가 노인으로 전해졌다.1980년대 지어진 이 아파트 단지는 1년 넘게 대규모 보수 공사를 하고 있다. 건물 한 곳의 외벽에 설치된 대나무 비계와 공사용 안전망에서 시작된 불은 강한 바람에 건물 내부와 다른 건물로 확산됐다.당국은 화재 경보를 최고 수준인 5급으로 올렸다. 홍콩에서 5급 경보 화재가 발령된 것은 지난 2008년 4명이 사망하고 55명이 숨졌던 '몽콕 나이트클럽' 화재 이후 17년 만이다.현장에는 소방차 128대와 앰뷸런스 57대, 800여 명의 소방관이 투입돼 화재 진압에 나섰다. 이 가운데 37세 소방관 1명이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.데릭 암스트롱 찬 홍콩 소방처 부처장은 "건물 내부 온도가 매우 높고 건물의 잔해와 비계가 무너지고 있다"라면서 "소방관들이 건물 안으로 들어가 소방 및 구조 작업을 하기가 어렵다"라고 설명했다.홍콩 당국은 관광버스를 투입해 주민들을 대피시켰다. 인근 학교 건물과 체육관 등에 마련된 임시 대피소에는 900여 명이 주민이 수용됐다. 또한 타이포 구역의 학교들에 휴교령을 내렸다.중국 관영방송에 따르면 시진핑 중국 국가주석은 숨진 소방관과 희생자 가족에 위로를 전했으며, 사상자와 화재 피해를 최소화하라고 당부했다.AP통신은 "홍콩 당국은 건설 현장에서 흔히 사용되는 대나무 비계에 대해 안전 문제로 공공 프로젝트에서 사용 금지를 단계적으로 추진할 것이라고 올해 초 밝힌 바 있다"라고 지적했다.크리스 탕 홍콩 보안국장은 "화재가 이처럼 빠르게 번진 것은 이례적"이라며 "규정을 준수한 비계와 자재를 사용했다면 불길이 그렇게 빨리 건물을 집어삼킬 수는 없었을 것"이라고 말했다.이번 화재는 1996년 카오룽의 한 상가에서 불이 나 41명이 숨진 이후 가장 많은 사망자를 냈다. 일부 주민은 BBC방송에 "불이 났는데 화재경보기가 작동하지 않았다"라며 "밤이었다면 인명 피해가 더 커졌을 것"이라고 말했다.