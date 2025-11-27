고립·은둔 벗어난 청년들 "이곳이 내 오아시스였다"

큰사진보기 ▲26일 오후 서울청년센터 강동에서 '청년친화축제 MOVE ON 전시회'가 개최된 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

취업 사기와 반복된 실패로 은둔하던 청년들이 서울청년센터 강동에서 동료와 공동체를 만나 숨 고를 '오아시스'와 인생의 '터닝포인트'를 찾았다고 입을 모았다. 센터를 거쳐 간 청년들은 한자리에 모여 고립과 불안에서 벗어나 서로의 성장을 지켜본 경험을 나누며 "청년의 정성적 성장과 변화를 중심에 둔 공간"으로서 센터의 의미를 다시 확인했다.26일 오후 서울청년센터 강동에서 '청년친화축제 MOVE ON'이 개최됐다. 현장에는 센터 프로그램 참여 청년과 지인, 관계자 등 80여 명이 모였다. 이번 행사는 센터를 거쳐간 청년들을 다시 초대해 지난 3년을 함께 회고하고, 센터와 청년이 서로에게 기여한 긍정적 영향과 성장 과정의 의미를 되새기며, 새로운 출발을 위한 시너지를 내기 위해 마련됐다.현장에는 지난 3년간 센터의 추억이 담긴 사진 및 책갈피 전시, 요리 프로그램, 참여자 방명록, 직접 그리는 센터 연혁 등이 마련됐다. 대부분의 참여자들은 입구 한켠에 마련된 ▲ 인생 그래프 그리기 ▲ 함께한 사람 기억하기 ▲ '덕분에' 문장 만들기 ▲ '미래의 천사 메시지' 예측하기 ▲ 3년간 쌓아온 나를 기록하기 등을 수행했다. 모두 센터의 그라운드 룰인 ▲ 동기부여와 의미부여 ▲ 기다림과 이끎 ▲부정어를 긍정어로 ▲ 지지와 격려 ▲ 성취보다 성장 등이 반영된 액티비티다.1부 네트워킹 프로그램은 5인 1조로 모여 앞선 액티비티를 통해 기록한 메모를 거리낌 없이 나누는 자리로 진행됐다. 사회자는 토의 내용 발표자를 먼저 지목하지 않고, 스스로 손을 들 때까지 함께 기다리며 이끌어줬다.2부는 성장 발표회 순서였다. 각종 동아리와 청년 개인들은 센터를 통해 변화한 자신의 성장 과정을 공유했다.김은혜씨는 "30대 초반에 5년 동안 어머니를 병간호하며 지냈다. 자연스레 사람들과 멀어졌다. 나와는 다른 삶을 사는 친구들에게 연락하기 어려웠다. 그 와중에 만난 센터가 도움이 됐다. 에너지가 넘치는 동료 청년을 여러 차례 프로그램을 함께하며 만났다. 이제는 생일을 함께 보낼 만큼 소중한 친구가 됐다. 내게 센터는 좋은 친구를 만나게 해준 공간이다"라고 말했다.김다솔씨는 "지난 3년간 취업사기로 은둔 속에 살았다. 그러던 와중 센터의 모닝페이지 동아리를 만났다. 나만의 글쓰기를 하며 내면을 마주하고, 끝내 나를 있는 그대로 인정하게 됐다. 동아리원들에게도 강한 지지를 받았다. 이후 둔촌백일장에서 입상했고, 성우의 꿈에도 도전하고 있다. 나는 더 이상 혼자가 아니다"라고 강조했다.양혜린씨는 "나를 지속하게 하는 원동력을 가지고 싶었다. 진로 강연을 들어도 잠시뿐이었다. 그러다 센터 내 동아리 가입을 하게 됐고, 각자가 자기 자리에서 동아리에 최선을 다하는 모습을 보면서 소속감과 연대감을 느꼈다. 이렇게까지 열심히 하는 사람들에게 영감을 받아 최근에는 노인정에 사회공헌 활동까지 하게 됐다. 센터 덕분에 지금까지 성장할 수 있었다"고 감사를 표했다.글쓰기 동아리인 모닝페이지 모임장 홍지성씨는 "오랜 수험생활 실패로 스스로를 쓸모없는 사람이라고 생각했다. 하지만 센터 프로그램에 참여하며 '나도 행복할 자격이 있는 사람일지도 모르겠다'고 생각하게 됐다. 나를 믿어주고 지지해주는 공동체 덕분이다. 기쁨을 축하하고 마음을 나누며 서로의 기댈구석이 되었다"고 이야기했다.탁구 동아리인 타쿠온 모임장 권순호씨는 "IT기업 인턴은 맞지 않았고, 오랜 꿈이었던 교사 준비를 접었고, 9급 공무원도 낙방했다. 매일을 불안 속에 살았고, 숨이 쉬어지지 않았다"고 토로했다. 그는 "그러다 타쿠온을 만났다. 8개월 만에 '몸짱'이 됐고, 복지관에 가서 봉사도 하게 됐다. 이곳은 내게 잠시 숨을 고를 수 있는 '오아시스'가 되어줬다. 무너진 자존감에 짓눌려 은둔청년으로 살았던 내가 평범한 일상과 내일의 희망을 가질 수 있게 됐다"고 전했다.성장 발표를 마친 참여자들은 응원봉에 '2026년, 내가 한 걸음 MOVE ON 할 방향'을 주제로 문구를 작성한 뒤 함께 사진을 찍으며 지난 3년을 추억했다.행사에 참여한 한 청년은 "안전한 관계망 속에서 실수 극복 경험을 쌓은 청년들이 이후 동아리·지역 활동에 적극 참여하게 됐다. 현재는 알럼나이들이 후배들을 이끌고 취업까지 해내는 선순환이 이뤄지고 있다"고 말했다.취재진을 만난 조용환 서울청년센터 강동 청년지원매니저는 "처음엔 '모르겠어요'만 반복하던 청년들이 5~7주 전일제 과정 이후 자신의 생각과 감정을 또렷하게 말하게 된 것이 인상 깊었다"고 말했다. 그는 "센터가 단순 일자리카페를 넘어 청년의 자립·일상·미래역량까지 함께 설계하는 공간으로 고도화되는 것을 현장에서 체감했다"며 "청년정책이 나아가야 할 방향을 배우며 앞으로도 공공 영역에서 일하고 싶다. 청년의 인생 설계에 실질적인 힘을 주는 직업이라는 점에 큰 보람을 느낀다"고 전했다.행사에 참여한 송예은씨는 "'왜 해야 하는지'를 이해한 상태에서 센터 프로그램에 참여했다. 생각·듣기·말하기·토론을 반복하며 진지한 대화를 나눴다. 술 없이도 서로의 트라우마와 상처, 내면을 털어놓고 악의 없는 대화와 지지를 주고받으며 '공동체의 중요성'을 체감했다"고 설명했다. 그는 "센터는 정량적 지표보다 청년의 정성적 성장과 인생의 터닝포인트에 방점을 찍고 있다"며 "문만 두드리면 함께 이끌어 줄 동료가 많으니, 가볍게 와서 관계망을 넓혀보라"고 강동 청년들에게 전했다.이유현 서울청년센터 강동 센터장은 "같이 길을 걸어온 청년들과 동료 활동가들 덕분에 풍성하고 든든하게 마무리할 수 있었다"고 성료 소회를 전했다. 그는 "일회성 프로그램이 아니라, 청년이 고립과 불안에서 벗어나 자신의 문제를 스스로 인지하고 장기적인 성장 역량을 기를 수 있도록 루틴과 공동체를 설계했다"며 "청년 문제는 복지로만 잠시 달랠 수 있는 것이 아니라, 사회·정서 역량과 메타인지, 자신을 먼저 변화시키겠다는 마음가짐을 키워야 풀리는 구조적 문제다"라고 강조했다.행정과 이해관계보다 청년의 '진짜 변화'에 관심이 있었다는 이 센터장은 "서로를 믿고 격려하는 관계가 은둔 청년을 다시 사회로 연결하는 가장 중요한 자원이다"라고 말했다. 그는 함께해 온 청년들과 동료 활동가들에게 "머리로만 아는 가치를 말로만 외치지 말고 삶으로 살아내, 우리가 선하다고 믿는 사회를 차곡차곡 영향력으로 만들어가자"고 당부했다.