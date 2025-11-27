시민단체, 공무원 '맘카페' 댓글 지시 의혹 강릉시장 고발

큰사진보기 ▲27일 강릉시민행동이 김홍규 강릉시장이 공무원들에게 우호적인 여론조성을 하게 한 혐의로 고발장을 접수하겠다는 기자회견을 열고있다. ⓒ 김남권 관련사진보기

가뭄대응 부실 비판 여론에 대응해 여성공무원들에게 '맘카페' 댓글 달기를 지시한 것으로 알려져 논란이 됐던 김홍규 강릉시장이 시민단체로부터 고발 당해 수사를 받아야 할 처지에 놓였다.27일 오전 강릉시민행동은 강릉경찰서 앞에서 '김홍규 강릉시장 등 댓글지시 관련 고발' 기자회견을 열고, 댓글 달기를 지시한 김 시장과 내부 통신망을 통해 이를 독려한 행정지원과장 A씨를 '직권남용권리행사방해'와 '업무방해교사' 등 혐의로 고발한다고 밝힌 뒤 경찰서에 고발장을 접수했다.앞선 지난 9월 11일 <오마이뉴스>는 '최악 가뭄' 김홍규 강릉시장, 여성 공무원에 맘카페 댓글 달기 지시 논란(https://omn.kr/2f9sp)'이라는 제목의 기사를 통해 김홍규 강릉시장의 공무원 동원 댓글 달기 지시 의혹을 최초 보도했다. 당시 강릉시는 가뭄대응에 대한 잘못된 정보를 바로잡기 위한 취지였다고 해명했다.단체는 "김홍규 강릉시장은 2025년 8월 29일 오전 11시경, 강릉시청에서 여성공무원 62명을 대상으로 한 긴급회의를 주재하면서 참석자들에게 '강릉맘카페' 등 인터넷에 글과 댓글작업을 통해 실질적으로 공무원들에게 여론형성을 위한 작업을 지시하였다"고 주장했다. 또 "행정지원과장 A씨는 같은 날 오후 1시경, 각 부서 과장들에게 시장의 지시를 이행하라는 취지의 메시지를 발송했다"고 주장했다.이어 "김 시장은 '시장' 직권을 이용해 소속 공무원들에게 특정 온라인 커뮤니티에서 시(市)를 옹호·홍보하는 댓글을 달도록 지시한 것이며, 행정지원과장은 그 지시를 실질적으로 각 부서에 전달·집행하도록 한 것"이라고 주장하고, 이는 "공무원 직무의 본질을 벗어난 지시·동원이었고, 커뮤니티 운영자의 업무를 방해하는 행위"라고 규정했다.단체는 또 "김홍규 강릉시장은 시민들이 극심한 급수난으로 고통받는 와중에도 가뭄의 원인과 대책에 대한 실질적 대응보다는 '비판 여론 차단'에 급급하였고, 대통령의 현장 방문 시조차 무책임한 답변으로 전국적인 조롱과 비판을 초래하였다"면서 "그럼에도 불구하고 그 책임을 반성하거나 시민들에게 진정성 있는 설명을 하기보다, 공무원들에게 댓글을 달도록 지시하는 등 여론조작을 시도한 것은 공직자로서의 기본적 자격조차 상실한 것"이라고 비판했다.