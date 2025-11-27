취업담당부서는 꺼린 영화, 그걸 본 고교생들의 공통된 반응

▲<3학년 2학기> 이란희 감독과 배우들노동인권 교육을 위해 극장을 찾은 서울로봇고 학생들 앞에선 감독과 배우들. 무대인사에서 이란희 감독(왼쪽)이 19살 청소년들에게 진심 어린 응원의 메시지를 전하고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기