택배노동자 "초심야배송 규제해서 지속 가능한 새벽 배송으로 만들자"

2025 민주노총부산본부 비정규노동자대회가 26일 부산노동청 앞에서 개최됐다.민주노총부산본부는 매년 비정규노동자들의 권익을 쟁취하기 위한 비정규노동자대회를 개최하고 있고, 올해에는 '모든 노동자의 근로기준법 보장' , '노조법 2·3조 실질화' , '이주노동자 폭력 강제단속 중단'을 주요 기조로 걸고 진행됐다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 대회사를 통해 "원청교섭 가로막는 시행령을 폐기하라. 창구단일화 절차 필요없다. 자율교섭으로 진행하면 된다. 창구 단일화 절차의 모순과 문제점을 걷어내야 한다. 여기 있는 노동자들과 함께 모든 노동자 권리 보장될 때까지 앞장서서 투쟁하자"고 말했다.허명신 공공운수노조 부산지하철노조 운영서비스지부 지부장은 "우리 노조는 올 한 해 투쟁을 통해 주 5일제와 노동 조건 개선을 위해 51명을 증원하기로 합의했고, 부산시와 부산교통공사에 찾아가 26년 예산 반영까지 하기로 약속 받았다. 그런데 그동안 자회사 사장은 시와 공사의 인력 충원, 예산 증액 없이 역사 주 5일제를 시행할 수 있다고 주장하면서 본인 몸 사리기에 바빴다. 하루라도 빨리 노동조건 개선 TF를 진행해야 하는데 구조조정과도 같은 안을 계속 고집하면서 주 5일째 시행의 발목을 잡고 있다. 하루빨리 합의안 도출을 위해 사장의 결단이 필요하다. 조합원들과 함께 끝까지 싸워 쟁취하겠다"고 말했다.권용성 서비스연맹 택배노조 부산지부 지부장은 "야간 근무 중에 돌아가신 우리 쿠팡 노동자 동지들의 동지의 명복을 빈다. 코로나 팬데믹이라는 사회적 재난 앞에서 택배 노동자 26명이 과로로 사망했었다. 이제는 쿠팡발 속도 경쟁으로 재편되는 산업 질서 속에서 생활 물류법과 기존 사회적 합의는 무력화되고 또다시 그 변화를 택배 노동자들은 온몸으로 감당하고 있다. 전국택배노동조합은 단 한 번도 새벽 배송을 금지하자 말한 적이 없다. 초심야배송을 규제해서 지속 가능한 새벽 배송으로 만들자라고 주장하고 있다. 지금 이 속도 경쟁을 막지 못하면 정말 레일의 부속품, 로켓의 연료가 되겠구나 그 연료로 죽겠구나라는 마음으로 이 싸움에 나서고 있다. 반드시 이 싸움을 승리로 만들기 위해서 모든 노력을 쏟겠다"고 말했다.가수 금강필씨의 공연이 이어졌고, 참가자들의 호응을 얻었다.전종혁 민주일반연맹 민주일반노조 부산본부 부본부장은 노조법 2·3조 개정 이전과 이후의 교섭 상황을 해설하고 많은 것들이 달라졌다며 "현재 정부에서 노조법에 대해 시행령을 개정하여 간접고용 노동자의 교섭력을 약화시키려고 하고 있다. 결국 정부가 간접고용 비정규직 노동자들의 노동 3권을 보장 하지 않으려는 꼼수다. 헌법에는 노동 3권을 보장하고 있지만 소수 노조는 교섭과 단체 행동을 할 수가 없다. 노조법이 현장에 도움이 되기 위해선 교섭 창구 단일화 절차를 폐기해야 한다. 노조법 개정은 우리들의 오랜 투쟁 끝 성과이지만 동시에 투쟁의 시작이다. 간접 고용 비정규직 노동자들의 교섭권과 단체 행동권을 쟁취하기 위해 힘차게 싸우겠다"고 말했다.김나현 이주민과함께 부설 이주민 통번역센터 '링크' 센터장은 "법무부는 폭력적 단속을 즉각 중단하라. 죽음과 부상을 부르는 비인간적 단속 체계를 전면 재검토하라. 유학생과 이주 노동자를 범죄자 취급하는 낡은 비자 제도를 근본적으로 개혁하라. 그리고 다시는 뚜안씨와 같은 죽음이 일어나지 않도록 생명과 인권을 보호하는 제도를 마련하라. 이 나라에 땀과 시간을 바친 이주민들의 삶이 더 이상 짓밟혀서는 안 된다. 사람을 죽음으로 몰아넣은 단속은 반드시 멈춰야한다 고 말했다"고 말했다.참가자들은 결의문을 낭독을 통해 "우리는 모든 노동자의 요구를 실현하기 위해 투쟁할 것이다. 차별적이고 비인간적인 제도 아래 고통받는 비정규직 노동자들은 노동권을 제대로 보장받을 때까지 결코 물러서지 않을 것이며 노동자가 주인 되는 세상, 인간답게 일할 수 있는 세상을 우리의 힘으로 반드시 만들어 갈 것임을 이 자리에서 굳게 선언한다"고 말했다.비정규대회가 마친 후 참가자들은 집회장소에 마련된 분향소에서 폭력적 단속으로 목숨을 잃은 이주노동자 뚜안과 쿠팡과로사 피해자들, 울산화력발전소 노동자 등 중대재해 피해노동자들에 대해 참배를 진행했다.민주노총부산본부는 시행령 폐지를 위해 노동부 규탄 선전전을 진행하는 한편, 12월 10일 서울에서 개최되는 '고용노동부 시행령 저지 및 규탄 확대간부 결의대회'에 참가하여 투쟁을 이어 갈 예정이다.