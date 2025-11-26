'총리가 왔다' 정부가 주목한 광주 서구 골목경제 혁신정책

광주광역시 서구가 추진한 골목경제 혁신정책이 또 한 번 중앙정부의 주목을 받았다.
광주 서구는 26일 김민석 국무총리가 동천동 골목형 상점가를 방문해 '골목경제119 프로젝트' 추진 현황을 직접 점검하고 상인·주민들과 소통하는 자리를 가졌다고 밝혔다.
김 총리 방문은 서구가 지난 7일 국회에서 열린 '참좋은 지방자치 정책대회'에서 골목상권 혁신모델로 국무총리상을 수상한 이후 진행된 후속 일정이다.
김 총리는 앞선 12일 청와대 영빈관에서 열린 전국 시장·군수·구청장 초청 국정 설명회에서 이재명 대통령에게 서구의 혁신정책을 소개하며 "직접 현장을 찾겠다"고 약속한 바 있다.
이날 동천동 일원에서 진행된 현장방문은 김이강 서구청장의 정책 설명을 시작으로 골목 상점 순회, 상인 간담회 순으로 이어졌다.
김 청장은 '골목경제119 프로젝트' 추진 현황을 설명하며 "재정자립도가 낮은 지방정부 입장에서 국비로 운용되는 온누리상품권 인프라를 적극적으로 활용한 것이 핵심 전략"이라고 강조했다.
또한 "민생경제 회복을 최우선 과제로 제시한 대통령의 첫 업무지시와 서구 정책 방향이 일치한다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.
이에 대해 김민석 국무총리는 "민생의 기초인 골목이 살아나야 한다"며 "지역화폐와 온누리상품권의 장점이 잘 조합돼 우리 민생 경제가 살 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
서구는 전국 최초로 관내 전 지역 121개 골목형 상점가를 지정해 온누리상품권 가맹점을 대폭 확대했다.
이를 통해 주민들이 일상에서 할인 혜택을 받으면서 소비활동을 할 수 있도록 유도했다.
온누리상품권 사용액이 전년 대비 14.5배 증가해 주민 생활비가 100억원 이상 절감되는 효과를 거뒀으며 상인들의 매출도 지속해서 증가하고 있는 것으로 나타났다.
서구는 현재 광주 5개 자치구 중 유일하게 디지털 온누리상품권 10% 환급 행사를 추진 중이다.
이는 지난 10일 조기 종료된 디지털 온누리상품권 10% 선할인 정책의 공백을 보완하기 위한 것으로, 구비 6억원을 투입해 일주일 단위로 순차적 환급을 진행하고 있다.
또 정책의 지속성을 위해 구청장 집무실에 '골목경제119 상황판'을 설치해 사업 진행 상황을 수시 점검하고 있다.
이와 함께 상인 의견을 실시간으로 청취하기 위해 '골목경제119폰'을 개설하고, 18개 동을 순회하는 골목집무실 운영 등 현장의 목소리를 신속하게 정책에 반영하고 있다.