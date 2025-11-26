성광진 "지난 교육 마침표 찍고, 오늘이 행복한 학교 만들 것"

큰사진보기 ▲성광진 대전교육연구소 소장의 세번째 책 '진짜 대전교육 준비된 동행(출판사 모두의책)' 출판기념회가 26일 저녁 대전 중구 문화동 기독교연합봉사회관 연봉홀에서 개최됐다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

내년 대전교육감 선거에 진보교육감 후보로 출마할 예정인 성광진(68) (사)대전교육연구소장이 출판기념회를 개최하고, 본격적인 출마 행보에 나섰다.성 소장은 26일 오후 대전 중구 기독교연합봉사회관 연봉홀에서 자신의 저서 '진짜 대전교육 준비된 동행(출판사 모두의책)' 출판기념회를 개최했다.이날 출판기념회에는 허태정 전 대전시장 장철민 국회의원, 김제선 대전 중구청장, 문성호 대전시민사회단체연대회의 공동대표, 정진일 대전참여자치시민연대 공동의장, 강영미 참교육학부모회 대표 등 대전지역 교육·시민사회·정치권 인사 등이 대거 참석했다.특히, 진보교육감 후보로 출마해 성 소장과 경쟁이 예상되는 강재구 건양대 의과대학 교수, 김한수 전 배재대 부총장, 맹수석 충남대 법학전문대학원 명예교수, 정상신 대전미래교육연구소장이 참석해 눈길을 끌었다.이날 성 소장은 내빈 인사와 소개가 끝난 뒤 인사말에 나서 "저는 두 번의 도전과 두 번의 실패를 겪었다"고 지난 2018년과 2022년 대전교육감 선거 출마와 낙선을 언급하고, "사실 좀 어려웠다. 그러나 그 두 번의 좌절은 저에게 배움의 기회였다"고 말했다.그는 또 "그러한 배움을 통해서 새롭게 더 단단하게 자라날 수 있었다"며 "그런 단단한 마음을 가지고 내년을 향해 가고 있다. 그 길에 함께 동행해 줄 여러분들이 있어 든든하다. 여러분만 믿고 가보겠다"고 말했다.그는 아울러 자신의 책을 통해 '행복한 교육의 미래를 향해 '준비된 동행'을 약속했다. 또한 그는 이제 지나온 교육에 마침표를 찍고, '오늘이 행복한 학교'를 만들겠다고 다짐했다.교육칼럼집 '진짜 대전교육 준비된 동행은' 성 소장이 그동안 인터넷신문 디트뉴스24에 '성광진의 교육통'에 실어 온 교육칼럼 30여 편과 성 소장 언론 인터뷰 등이 실려있다.이 책은 군사독재 시절 해직과 복직을 네 번이나 겪으며 교육 민주화를 향해 걸어온 성 소장의 생애에서 출발해 오늘의 학교와 교실, 그리고 대전교육의 내일을 치열하게 묻고 있다.아울러 임용고시, 교권침해, AI 교과서와 디지털 중독, 교장 승진제도 같은 오늘의 교육 현안을 넘나들며, 성 소장은 법과 제도만이 아니라 '관계의 회복'과 '학교 민주주의'가 진짜 해법이라고 말하고 있다.동시에 직업교육 혁신, 과학교육과 지역 인재 양성, 마을과 함께 여는 개방형 학교 등 미래를 향한 구체적인 대안을 제시하며. 세 번째 교육감 도전에 나선 교육정치인의 비전으로 이야기를 이어간다.한편, 성 소장은 1957년 충남 홍성 출생으로 한남대 국문과를 졸업했다. 대전북고에서 교사를 시작했으나 전교조 활동으로 4번의 해직과 복직을 반복했다. 전교조대전지부장과 대전양심수후원회 운영위원장, 대전장애인교육권연대 공동대표, 대전참여자치시민연대 공동의장, 학교급식법 개정과 조례제정을 위한 대전운동본부 공동대표, 대전촛불행동 고문, 사단법인 기본사회 대전본부 공동대표 등을 역임했다. 지난 2018년과 2022년 대전교육감 선거에 진보교육감 후보로 출마해 낙선한 바 있다.