'징계 취소' 2심 기각에 류삼영 "위법 인정됐는데 왜? 시대착오적 판결"

지난 2022년 윤석열 정권이 들어선 후 행안부에 경찰국 신설을 추진하자 당시 울산중부경찰서장으로 재직하던 류삼영 총경은 "경찰을 장악하려 한다"며 이를 반대하는 경찰서장 회의를 주도해 3개월 징계를 받은 후 사직했다(관련 기사 : '대기발령' 류삼영 총경 "경찰국 신설 졸속, 시행령 국가 우려"
).
당시 그가 재직하던 울산의 시민들은 '국민경찰을 응원하는 울산시민 모임'을 결성해 매일 오전 울산 중구 성안동 울산경찰청 앞에서 '경찰국 신설 반대와 류삼영 서장 대기발령 철회 요구' 집회를 여는 등 류삼영 총경을 응원했고 그는 징계 취소 소송을 진행했다.
이어 이재명 대통령이 당선된 직후인 지난 8월 18일 경찰국 폐지 내용을 담은 개정령안이 국무회의에서 의결된 후 8월 26일 공포·시행되며 경찰국이 폐지됐다.
하지만 최근 서울고등법원은 경찰국이 폐지된 후에도 1심과 같이 류삼영 전 총경이 제기한 징계 취소 소송에서 항소 기각 판결을 내렸다. 법원은 "상사의 부당한 명령이라도 복종해야 한다"는 취지로 징계가 정당하다고 판단했다.
이에 대해 류삼영 전 총경은 "이 판결은 현재의 행정적, 제도적 상황과 극명하게 배치되어 상식적으로 납득하기 어렵다는 비판에 직면하고 있다"며 법원의 판결을 반박하고 나섰다.
그는 "항소심 판결이 나온 시점에서 이미 행정부는 징계의 원인이 된 경찰국에 대해 '경찰국이 설립 당시 경찰 내부의 반발과 대국민 공감대 확보 부족 문제가 있었고, 경찰법 제정 취지와 상위법을 위반했다는 경찰청의 평가에 공감한다'고 밝히며 사실상 설립 과정의 위법성을 인정했다"고 반박의 이유를 설명했다.
그러면서 "행정부 스스로가 위법성을 인정하고 철회한 정책에 대해, 반대했던 공무원에게 '징계가 정당하다'고 한 판결은 시대착오적 모순을 드러낸다"고 지적했다.
특히 그는 "인사혁신처가 국가공무원법 개정안을 통해 공무원의 복종의 의무를 폐지하겠다고 밝히는 등 행정부는 공무원의 조직 문화 개선을 위해 제도적 변화까지 예고하고 있다"며 "이 시점에, 사법부가 위법한 권력 행사에 대한 정당한 비판을 '복종 의무 위반'으로 재단하는 것은, 사법부의 시대 인식이 행정부의 변화 속도조차 따라가지 못하고 있음을 방증한다"고 강조했다.
이어 "법원의 판결이 과연 정당한가"고 묻고 "위법한 경찰국 신설에 반대했던 공무원의 행위를 단순히 상명하복의 원칙을 위반한 징계 사유로만 판단하고, 정책의 위법성이라는 본질적 요소를 외면한 채 징계를 정당화하는 것은 법치주의의 정신을 훼손할 우려가 있다"고 덧붙였다.
류 전 총경은 "과연 사법부는 행정부의 과오를 바로잡고 정당한 저항권을 보호해야 할 최후의 보루로서 역할을 하고 있는지, 혹은 여전히 과거 권력에 갇힌 채 시대의 변화를 외면하고 있는 것은 아닌지, 국민적 의문은 커져가고 있다"며 상고를 통해 잘못된 판결을 바로잡겠다는 뜻을 밝혔다.