내년도 115만 2천개 노인일자리 모집...28일부터 한 달간 접수

2026년도 노인일자리 사업 및 사회활동 지원사업 참여자 모집이 28일부터 한 달간 진행된다. 노인일자리 규모와 투입되는 예산 모두 역대 최대다.
27일 보건복지부와 한국노인인력개발원에 따르면 내년도 노인일자리 수는 115만 2000개로, 올해 (109만8000개)보다 5만4000개 늘었다. 예산도 국비 2조 4000억 원과 지방비 2조 6000억 원이 투입된다. 정부 예산은 올해 2조 262억 원보다 3738억 원이 증액됐다.
올해와 다른 점은 내년부터는 국민의 복지 증진을 위해 우선 실시할 필요가 있다고 판단되는 ▲경로당 배식 지원 ▲지역사회 통합돌봄 지원 ▲노노(老老)케어 등의 일자리가 '우선지정일자리'로 운영된다. 신노년 세대의 경륜과 경험을 바탕으로 '사회적 약자'를 지원하는 일자리 위주로 선정됐다.
또한 사회적 가치를 창출하는 아이템 개발 및 전국 확산을 위해 '노인적합형 신직무'를 추진한다. 총 65개를 선정할 예정이다.
노인일자리 및 사회활동 지원사업은 노인공익활동사업, 노인역량활용사업, 공동체사업단 등으로 구분된다. 참여 대상은 노인공익활동사업의 경우 기초연금을 수급하는 '65세 이상' 어르신이고, 노인역량활용사업 및 공동체사업단은 '60세 이상'이면 신청이 가능하다.
참여신청 기간은 11월 28일부터 12월 26일까지다. 다만 지방자치단체 여건에 따라 기간 중 모집 시기 등은 다를 수 있다.
신청은 방문 또는 온라인을 통해 할 수 있다. 방문 신청은 주소지 시군구 내의 가까운 행정복지센터(옛 동사무소), 시니어클럽, 노인복지관, 대한노인회 등 노인일자리사업 수행기관에서 가능하다. 온라인 신청은 노인일자리 여기(www.seniorro.or.kr
)를 통해 가능하다. 노인일자리 상담 대표 전화(☏1544-3388)로 문의하면, 발신자 위치에서 가장 가까운 수행기관으로 전화가 연결돼 상세한 안내를 받을 수 있다.
노인일자리 참여자 선정은 소득 수준, 활동 역량 및 경력 등 선발기준에 따라 고득점자순으로 선발된다. 최종 선발 여부는 접수한 기관에서 올해 12월 중순부터 2026년 1월 초에 개별 통보할 예정이다.
정은경 장관은 "노인일자리는 노년기 소득의 보탬과 더불어 삶의 만족도 증가, 우울감 개선, 의료비 절감 등의 효과가 있어 어르신들에게 경제적, 심리·사회적으로 큰 역할을 하고 있다"면서 "내년은 역대 최대로 확대된 115만 2천 개의 노인일자리 제공을 추진하고, 어르신들의 행복한 노후 생활을 지원하기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 덧붙여 "많은 분들이 노인일자리사업에 참여하시길 기대한다"면서 참여를 독려했다.
한편 올해 노인일자리는 노인복지관이 302개, 대한노인회 207개, 시니어클럽 212개, 종합사회복지관 181개 등 전국 1328개 수행기관이 참여해 평균 707개 일자리(지난 7월 기준)를 담당했다.