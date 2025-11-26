"시장 고발" - "의회 파행 민주당 책임"... '충돌의 장' 된 성남시의회

큰사진보기 ▲내년 성남시장 선거를 앞두고 성남시의회가 거센 정치적 충돌의 장으로 변하고 있다. 더불어민주당은 신상진 성남시장을 공직선거법 위반 혐의로 고발하며 압박 수위를 높였고, 국민의힘은 민주당의 의회 운영 방해를 규탄하며 맞불을 놓았다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲내년 성남시장 선거를 앞두고 성남시의회가 거센 정치적 충돌의 장으로 변하고 있다. 더불어민주당은 신상진 성남시장을 공직선거법 위반 혐의로 고발하며 압박 수위를 높였고, 국민의힘은 민주당의 의회 운영 방해를 규탄하며 맞불을 놓았다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

내년 성남시장 선거를 앞두고 성남시의회가 정치적 충돌의 장으로 변하고 있다. 더불어민주당은 신상진 성남시장을 공직선거법 위반 혐의로 고발하며 압박 수위를 높였고, 국민의힘은 민주당의 의회 운영 방해를 규탄하며 맞불을 놓았다.26일 성남시의회 더불어민주당협의회는 긴급 기자회견을 열고 신 시장의 '2025 소통라이브' 방송을 문제 삼았다. 민주당은 신 시장이 "926억 원 손실을 831억 원 이익으로 바꿨다"는 등 사실과 다른 발언을 반복하며 치적 홍보에 나섰다고 주장했다.민주당은 또 시정소식지 '비전성남' 6만 부가 시민들에게 무단 발송된 것을 개인정보보호법 위반 의혹으로 규정했다. 협의회는 "단순 실수가 아닌 명백한 위법 소지"라며 추가 고발을 준비 중이라고 밝혔다.아울러 행정교육위원회 국민의힘 의원들의 반복적 허위발언과 명예훼손을 문제 삼으며 이덕수·추선미 의원에 대한 법적 대응 방침을 밝혔다. 민주당은 "합의 원칙을 무시한 국민의힘의 상임위원 사보임 강행은 의회 민주주의 파괴"라고 규탄했다.국민의힘도 맞대응에 나섰다. 성남시의회 국민의힘협의회는 민주당 의원들이 의장석 점거와 상임위 보이콧으로 의회 운영을 마비시켰다고 비판했다. 정용한 대표의원은 "정치는 내 편이 아닌 상대편과 손을 잡는 과정"이라며 "불법 의장석 점거와 상대 의원 조롱은 의회민주주의를 훼손하는 행위"라고 말했다.국민의힘은 특히 행정교육위원회 서은경 위원장 불신임안 의결 이후 민주당이 '서 위원장 지키기'에 몰두하면서 성남시장학회·성남시정연구원·성남시청년청소년재단 출연안과 초등학생 안심물품 지원조례안 등 9건의 안건이 심사조차 되지 못했다고 주장했다.양당의 갈등은 성남 교통 현안으로도 확산됐다. 국민의힘 성남시의회도 SRT 성남역 이전 방안을 두고 강하게 반발했다. 국민의힘은 성명을 통해 "SRT 이전 문제는 분당 남부권의 미래와 직결된 사안이며, 주민 의견 수렴 없이 추진되는 어떠한 논의도 받아들일 수 없다"고 밝혔다. 특히 내년 지정 예정인 분당 남부권 '화이트존(혁신 경제지구)'과 연계될 교통 인프라가 흔들릴 수 있다는 점을 우려하며, 오리역 SRT 정차 요구를 공식적으로 제기했다.이에 더불어민주당은 지난 25일 긴급 기자회견을 열고 국민의힘의 주장을 '허위 사실'로 규정하며 강력 반박했다. 민주당은 SRT 오리·동천역 신설이 이재명 대통령의 대선 공약이자 민주당이 설계한 교통 개선 프로젝트라고 강조하며, 이를 둘러싼 국민의힘의 정치공세를 즉시 중단할 것을 촉구했다.한편, 신상진 시장 고발 건과 관련해 성남시 관계자는 "행사 진행 전 선거법 검토를 거쳤다"며 "민주당의 고발 건은 관련 절차에 따라 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.