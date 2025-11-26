김건희, 박성재에 김명수 전 대법원장 수사 독촉

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 지난 8월 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

지난해 5월 김건희씨가 박성재 법무부장관에게 김명수 전 대법원장 사건 수사를 독촉하는 내용의 메시지를 보낸 것으로 알려졌다.법조계에 따르면, 김건희씨는 지난해 5월 15일 박성재 장관에게 '김명수 대법원장 사건은 2년이 넘었는데 방치된 이유가 무엇이냐"는 취지의 텔레그램 메시지를 보냈는데, 내란특검(조은석 특별검사)이 이 내용을 확보한 것으로 전해졌다.지난 2020년 5월 김명수 대법원장이 사법농단에 연루된 임성근 부장판사의 사표를 만류하면서 탄핵을 거론했는데 국회에는 탄핵을 거론하지 않았다는 입장을 전달하면서, 이 사건이 불거졌다. 이후 국민의힘이 김명수 대법원장을 직권남용, 허위공문서 작성·행사 혐의 등으로 고발함에 따라, 검찰 수사로 이어졌다.앞서 전날(25일) 김씨가 박 장관에게 자신의 수사는 어떻게 되고 있는지, 김혜경(이재명 대통령 부인)·김정숙(문재인 전 대통령 부인) 여사 수사는 왜 지연되고 있는지 묻는 취지의 메시지를 보낸 사실이 드러나, 파장이 큰 상황이다.또한 김씨는 박성재 장관에게 이원석 당시 검찰총장이 자신에 대한 신속 수사를 수사팀에 지시했다가 결국 수사팀 지휘부가 교체됐다는 내용이 담긴 '전담수사팀 구성 지시에 관한 검찰 상황분석'을 보낸 것으로 알려졌다.내란특검은 이를 근거로 윤석열씨가 김씨 수사를 막기 위해 비상계엄을 선포한 것은 아닌지 살펴보고 있다.