'청춘의 글쓰기'... 실패 속에서 찾은 희망의 끈

큰사진보기 ▲전남대학교 글로벌교육원이 주최한 '청춘의 글쓰기' 에 참가한 학생들이 종강식에서 기념촬영했다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남대학교 여수캠퍼스에서 열린 '청춘의 글쓰기' 멤버들이 7주간 공들여 만든 책 <나의 밭은 자라는 중이다> 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲수상자들이 소감을 말하고 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

"안녕, 검정 먹구름아

어두워 보이지 않는 검은 먹구름아

앞으로 네가 무엇을 할지 궁금한 나는

물방울이라고 해

괜찮아. 나는 투명하니까

겁먹지 않아도 좋아

그저 너와 친구가 되고 싶을 뿐이야

그러니까 기다릴게

언제까지나"

큰사진보기 ▲이민숙 강사 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

"바꾼다. 새로워진다. 스스로 내면을 느낀다는 게 중요한 것이라면, 그 긍정과 부정의 교집합을 찾아 글로 써 보자고 했습니다. 매 시간 써 온 글을 발표하면서 시작했는데 그 순간 적극적으로 자신을 드러내는 학생들을 보며 강좌의 성공을 예감했습니다. 7주간이란 시간적 한계 때문에 글쓰기와 퇴고의 과정을 운영하기 힘들어 매번 과제를 내주었는데 강의 때마다 서로 나눌 원고가 가득 쌓이는 걸 보고 이 강좌에 대단한 기대감이 있구나! 라고 느꼈죠. 보람된 시간이었습니다."

"문단에 등단하신 작가님께 직접 지도받고 글쓰기에 있어서 조언을 구할 수 있어서 좋았습니다. 특히 학우분들 앞에서 작품을 공유하고, 의견을 들으며 보다 더 성장할 수 있었던 것 같습니다. 7차시 동안 수고해 주신 이민숙 작가님과 전남대학교 글로벌교육원의 정승인 선생님께 감사드립니다."

24일 오후 6시, 전남대학교 여수캠퍼스 인문사회대학교 102호 강의실에서는 '청춘의 글쓰기' 종강식이 열렸다. '청춘의 글쓰기' 프로그램은 재학생을 대상으로 7주간(매주 월요일 18~20시) 열린 가을학기 특강이다.인문학적 상상력과 감수성을 바탕으로 새로운 가치를 창출하고 실천할 수 있는 역량을 향상시키기 위해 설립된 특강에는 20여 명이 참가했다. 태어나 처음으로 자신의 손으로 만든 책을 받아본 학생들의 얼굴은 상기되어 있었다.책에는 반장인 박은솔 학생의 <나는 반장>을 포함한 30여 편의 시와, 동시 작가의 소양을 갖고있는 이랑희 학생의 <물방울> 외 4편이 게재되어 있었다. 또한 자신이 좋아하는 책을 읽고 쓴 감상문 4편과 해양경찰학과 이주성 학생 외 4명이 쓴 수필도 들어있다.종강식에 초대받아 책을 펼쳐본 순간 책명이 독특해 고개가 갸웃해졌다. <나의 밭은 아직 자라는 중이다>. 농부일까? 아니면 정원사?책의 이름이 된 저자 이주성 학생의 수필을 읽어보고 나서야 고개가 끄덕여졌다. 중학교 시절 공부보다는 노는데 더 관심이 있었다는 그는 공업계 고등학교에 진학한 후 자신의 손끝에서 나오는 결과물에 흥미를 느껴 전문대학에 진학했다.강의실에 앉아 있었지만 학교 생활에 회의를 느낀 그는 자퇴했다. 학교를 떠나던 날 "비록 밭을 갈아엎지만 그래야 더 단단한 흙이 만들어진다"는 걸 어렴풋이 알았다. 자퇴 후 답답한 현실을 벗어나고 싶었던 그는 도피처로 군대를 택했다.힘든 군대 생활이지만 규칙적인 생활, 공동체 속의 책임감, 그리고 묵묵히 자신을 다스리는 훈련에서 삶의 중심을 세워가고 있었다. 제대 후 순천대학교에 입학했지만 마음속에 벽이 생겼다. "수업은 듣고 있지만 이 길의 끝에 내가 있을까?"하는 의문이 든 그는 또다시 자퇴를 택했다.처음 자퇴가 도망이었다면 두 번째는 선택이었다. 남이 만든 밭이 아니라, 내 손으로 고른 밭에서 살고 싶었다. 2022년 그는 전남대학교에 입학했다. "이제는 남의 길이 아니라 내 길을 만들어야겠다"고 다짐한 그는 동료 학생들과 어울리며 수영을 시작해 인명구조요원 자격증을 취득했다.동아리 활동에 전념해 대학 벤처동아리 경진대회에서 수상하기도 한 그는 일본 워킹홀리데이 비자에 합격해 새로운 세상에 도전했다. 더 넓은 세상을 경험하고 사람과 문화를 잇는 콘텐츠를 만들고 싶다는 그는 오늘도 새로운 씨앗을 뿌리기 위해 흙을 다지고 있었다.수필 <별을 파는 백화점>을 쓴 김도진 학생의 수필을 읽다가 쌩떽쥐베리의 <어린 왕자>를 읽는 기분이 들었다. 김도진 학생은 '어느 날 외진 길모퉁이에서 '별을 파는 백화점'을 발견하고 가족과 함께 백화점으로 들어갔다. 백화점 안으로 들어가자 찬란한 빛들이 사방을 채웠다.어떤 별은 손톱만 했고, 어떤 별은 두 손 가득 안을 만큼 컸다. 아버지와 형, 그리고 자신은 모래시계를 받았고 어머니는 가면 전시대에 손을 얹었다. 그날 밤 그는 잠을 이루지 못했다. 그가 산 별은 단순한 빛이 아니었다. 그 별은 자신의 습관이자 장점이 되어 주는 매개. 곧 시간으로만 살 수 있는 삶의 조각이었다.다음은 학생들을 지도했던 이민숙 강사가 "동시에 뛰어난 감수성을 가진 학생"이라고 칭찬했던 이랑희 학생의 <물방울> 시 내용이다.이랑희 학생의 또 다른 시 <무지개 팔레트>는 멋진 동요 가사가 될 수 있는 내용이었다. 7주 동안 학생들을 지도한 이민숙씨의 소감이다.반장을 맡았던 영어학 전공 박은솔 학생의 소감이다.자신의 손으로 직접 만든 책을 바라보며 행복해하는 학생들의 밭은 아직도 자라는 중이었다.