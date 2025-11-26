서부발전 본사 이전 10년... 태안과 '그린 에너지' 미래 그리다

큰사진보기 ▲한국서부발전(주) 이정복 사장 ⓒ 신문웅(한국서부발전 제공) 관련사진보기

한국서부발전이 충남 태안으로 본사를 이전한 지 10년이 되는 올해, 서부발전이 지역사회와 함께 미래 에너지 전환을 위한 다양한 사업을 펼치고 있다.태안애숲, 햇들원 태양광, 해상풍력 등 주민과 수익을 공유하는 사업들은 단순한 발전소 건설을 넘어 지역사회와의 상생을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 지역 주민의 삶의 질 향상과 환경 보호를 동시에 실현했다.또한 독립운동가 문양목 지사 유해 봉환, 전통시장 활성화, 사회적경제기업 지원, 청년자립플러스+ 사업 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 역사와 문화, 사회적 가치를 존중하고 발전시키는 모습을 보여주고 있다.이정복 서부발전 사장은 지난 21일 <태안신문>을 만나 앞으로 태안화력 폐쇄에 따른 지역 경제 충격을 최소화하고, 재생에너지 중심의 에너지 전환을 통해 국내외 시장에서 글로벌 기업으로 도약하겠다는 계획을 밝혔다.특히 2040년까지 재생에너지 비중을 40%로 확대하고 수소·해외사업을 전략적으로 추진해 무탄소 발전량 32TWh와 신사업 매출 2조3000억 원을 달성하겠다는 게 목표다. 이번 인터뷰에서 이정복 사장은 본사 이전 10년간의 감회와 함께 지역사회에 대한 기여, 향후 에너지 전환, 지역 상생 전략 등을 상세히 밝혔다.태안화력 폐쇄와 관련해서는 '에너지전환지원단'을 구성해 협력사 근로자의 직무 전환과 지역경제 충격 완화,등 체계적 대응을 추진하고 있다. 본사 이전 10년간 지역사회와 함께 쌓아온 신뢰와 경험을 바탕으로, 향후 100년의 지속가능한 에너지 비전과 글로벌 경쟁력 강화를 동시에 실현하겠다는 계획이다.다음은 이정복 사장과의 일문일답 내용."지난 10년간 서부발전은 태안군과 지역 주민과의 상생을 최우선으로 삼았다. 지역사회 맞춤형 프로그램인 '텐-텐 프로젝트'를 통해 어린이 교육, 문화 공연, 디지털 기술 교육, 일자리 박람회 등 다양한 지역 연계 사업을 추진했고, 사회적경제기업 육성과 청년·시니어 일자리 창출을 통해 경제적 자립 기반을 마련했다. 또한 주민 참여형 태양광 발전소 '햇들원' 운영, 독립운동가 문양목 지사 유해 봉환 등 지역 역사·문화와 연계한 사회공헌 활동을 진행해 공기업으로서 지역과 함께 성장하는 모델을 실현했다."앞으로의 100년은 태안군과 긴밀한 협력 속에서 에너지전환과 지속 가능한 지역 발전을 동시에 추진하는 비전으로 설계하고 있다. 재생에너지 확대와 수소사업, 해외사업 등을 통해 지역경제 활성화와 안정적 일자리 창출을 동시에 달성하며, 태안군을 국내 대표적인 친환경 에너지 중심 지역으로 만들 계획이다. 주민과 기업, 지자체가 함께 성장하는 상생 모델을 기반으로, 공공주도형 해상풍력 단지 개발 등 태안군의 지역 경쟁력 강화를 적극 지원할 예정이다.태안 이전 10년은 서부발전과 지역이 함께 준비하고 성장한 시간이었다. 초기에는 기반 마련과 지역 신뢰 구축이 중요했고, 지금은 주민 참여형 사업과 에너지전환 프로그램을 안정적으로 운영할 수 있는 단계에 이르렀다. 무엇보다 지역과 공기업이 상생할 수 있는 모델을 정립한 점이 큰 성과로 태안 주민들과 협력사, 직원들이 함께 노력해 만들어낸 결과물이라 더욱 뜻깊다.""지역 경제 활성화를 위해 사회적경제기업 지원, 시니어 녹색일자리, 전통시장 소비 촉진 '쓰GO 돌려받GO' 행사 등을 진행했다. 특히 햇들원 태양광 발전소는 주민 수익금 20년간 공유, 재생에너지 생산, 탄소중립 달성이라는 삼중 성과를 창출하며 지역경제에 실질적 기여를 하고 있다. 청년 자립 지원 사업과 일자리 박람회 등도 지역 인재 육성과 경제적 활력 창출에 큰 역할을 하고 있다.특히 전통시장 소비 촉진 사업은 취약계층과 관광객 모두에게 혜택을 제공하며, 지역 상권 활성화와 주민 소득 향상에 기여했다. 이러한 활동은 단기적 효과를 넘어 지속 가능한 지역 경제 성장 기반을 마련하는 데 중점을 두고 있다.""서부발전은 에너지 전환, 지역사회 상생, 국가유공자 지원 등 공기업 본연의 사회적 책임을 실천하고 있다. 안전을 기본권으로 삼고 노사·협력사와 공동 선언을 채택하며 현장 안전 문화 확산, 청년·시니어 일자리 창출, 사회적경제기업 육성 등 지속가능한 사회공헌 활동을 진행한다. 이러한 활동은 단순 후원이 아닌 지역과 공기업이 함께 장기적 가치를 만들어가는 전략적 실천이다.""2040년까지 풍력·태양광 등 재생에너지 비중을 40%로 확대하고, 수소 발전 및 해외사업을 전략적으로 추진해 무탄소 발전량 32TWh 달성을 목표로 하고 있다. 이를 위해 태안군과 공공주도형 해상풍력 단지를 조성하고, 신재생 발전 설비 확대와 기술 혁신을 추진하며, 에너지전환지원단을 통해 협력사 근로자의 직무 전환과 지역경제 충격 완화를 동시에 실현할 계획이다.""태안화력 1호기를 시작으로 2032년까지 총 6기의 석탄화력 발전기를 단계적으로 폐쇄한다. 이에 따라 협력사 근로자 직무 전환 교육, 지역 일자리 안정화 프로그램을 마련했고, 태안군과 공동 대응 체계를 구축하고 있다. '체계적이고 질서 있는 에너지전환 공동 대응'을 목표로 근로자 맞춤형 재교육과 고용 지원, 지역경제 영향 최소화를 병행해 사회적 충격을 완화하는 데 주력할 구상이다.협력사 근로자 직무 전환 교육, 재생에너지 일자리 확대, 지역경제 영향 최소화 프로젝트 등 맞춤형 지원을 추진한다. 지역 주민과 근로자가 새로운 에너지 사업에 참여할 수 있도록 지속적으로 협력할 계획이다.""주민참여형 햇들원 태양광 발전소는 염해 농지를 활용해 연간 8만1468MWh 전력을 생산하고, 주민과 발전 수익을 공유하는 모델이다. 또한 태안군과 공동 추진 중인 해상풍력 1.4GW 사업은 140만 가구 전력 공급과 연간 440만 톤 CO2 감축 효과를 기대하며, 지역과 공기업이 상생하는 친환경 에너지 모델로 자리 잡고 있다.""청년을 대상으로 'KOWEPO 청년자립플러스+' 사업을 통해 취업, 창업 지원, 멘토링, 심리상담 등 경제·정서적 자립 기반을 제공한다. 시니어 대상 '녹색일자리 사업'을 통해 폐플라스틱 업사이클링 등 친환경 일자리를 창출하며, 고령층의 사회 참여와 지역 기여를 동시에 실현한다. 이를 통해 다양한 연령층과 지역이 함께 성장하는 지속가능한 인재 생태계를 구축하고 있다.""앞으로도 재생 에너지 확대, 수소 사업, 해외 신재생 진출 등을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하며, 지역사회와 함께 성장하는 상생 모델을 지속할 것이다. 태안군과 협력해 해상풍력 집적화 단지 개발, 주민 참여형 발전소, 지역 일자리 창출 등 에너지전환 기반을 확대하고, 안전·환경·사회적 책임을 동시에 실현하는 공기업으로서 모범적 사례를 만들어 나갈 계획이다.""향후 10년은 지역과 함께하는 재생에너지 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 삼겠다. 해상풍력, 태양광, 수소 발전 등 신재생사업을 중심으로 에너지 전환을 선도하며, 지역 상생과 환경보호, 청년·시니어 일자리 창출을 통합한 지속 가능한 모델을 구현할 것이다. 서부발전과 태안은 신뢰와 협력을 바탕으로 100년 비전을 준비하며, 국가와 지역사회 발전에 기여하는 공기업의 모범 사례가 되겠다."