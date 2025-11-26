민변 광주전남 "윤석열 부부 풍자 노래 교사, 무죄 판결 환영"

큰사진보기 ▲전직 교사 백금렬(53)씨 변호인들이 2025년 8월 13일 결심공판에서 제시한 자료 일부. ⓒ 민변광주전남지부 관련사진보기

민주사회를 위한 변호사모임 광주전남지부는 26일 "윤석열 전 대통령 부부를 풍자한 노래를 부른 전직 교사 백금렬씨에 대한 국가공무원법 위반 혐의 사건 무죄 판결을 환영한다"고 밝혔다.민변 광주전남지부는 이날 성명을 내고 "우리 사회가 다소 거친 표현이라고 하더라도 그 안에 담긴 시민의 문제 의식을 건강하게 포용하는 성숙된 민주주의 사회라는 것을 확인해 준 재판부의 결단에 경의를 표한다"고 했다.이어 "표현의 자유와 집회결사의 자유라는 헌법적 권리를 함부로 제한해서는 안 된다"며 "시민들의 비판과 문제 제기는 사회발전과 민주주의의 동력"이라고 강조했다.그러면서 "교원(교사)에게도 업무 시간 외 교육 활동과는 무관한 사적인 생활 영역에서는 일반 시민과 마찬가지로 표현의 자유가 보장돼야 한다"고 했다.광주지방법원 형사4부(재판장 배은창)는 이날 오후 국가공무원법 위반 혐의로 기소된 전직 교사 백금렬(53)씨에 대해 유죄를 선고한 원심을 파기하고 무죄를 선고했다.재판부는 2022년 백씨가 참여한 세 차례 시위의 명칭은 각각 '검찰 정상화 촉구', '윤석열 퇴진', '김건희 특검 및 윤석열 퇴진 촛불 대행진'으로, 집회에서 그는 대통령 부부와 검찰에 대해 비판했을 뿐 특정 정당의 지지나 반대 의사를 표명한 것은 아니라고 무죄 선고 취지를 밝혔다.소리꾼이자 시민사회 촛불 집회 사회자로 알려진 백씨는 이 사건 재판과 별개로 성인이 된 옛 제자들에게 투표를 권유하는 문자메시지를 보낸 혐의(국가공무원법 위반 등)가 유죄로 확정돼 지난 2024년 교사직을 잃었다.