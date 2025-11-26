고교생과 공기업이 손잡고 '시민안전' 기술개발

큰사진보기 ▲울산여고 학생이 26일 울산시설공단 본부 소통실에서 열린 'AI 기반 익수자 탐지시스템 성과보고회'에서 설명하고 있다. ⓒ 울산시설공단 관련사진보기

AD

여고생들과 공기업이 머리를 맞대 수영 중 물에 빠져 사고가 나는 것을 방지하는 시스템을 개발해 주목받는다.울산여자고등학교와 울산시설공단의 협업 사례인데, 이들은 26일 울산시설공단 소통실에서 함께 개발한 'AI 기반 익수자 탐지시스템 성과보고회'를 가지고 이 사례를 공유했다.개발된 시스템은 수영장 내에서 사람이 일정 시간 움직이지 않거나 움직임이 비정상적으로 느려질 경우 익수로 판단해 자동으로 경고를 알리는 기능을 갖췄으며, 현재 울산 문수실내수영장에 시범 설치돼 운영 중이다.울산여고 3학년 고은정, 정재희, 김나현 학생(지도교사 홍창민)은 울산시설공단과 함께 AI 영상분석 기술을 활용해 익수자 및 낙상 감지 알고리즘을 현장 환경에 적용하는 과정에 참여했는데, 아이디어를 내고 데이터 수집과 이 알고리즘을 학습하는 역할을 했다.학생들은 이날 보고회에서 직접 데이터를 수집하고 학습한 과정을 비롯해 기술적 개선사항, 향후 적용방안을 발표하며 기술개발 성과를 공유했다.울산시설공단 관계자는 "이번 사업은 관내 고등학교와 공기업이 협력한 관학협력 우수사례로, 시민안전을 위한 기술개발에 함께 나섰다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.공단 김규덕 이사장은"이번 사업은 관내 학생들의 창의적인 아이디어와 공단의 실증 지원이 결합된 새로운 협력 모델"이라며"앞으로도 시민안전을 위한 AI 기반 혁신기술 개발을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.