이 대통령, '이화영 위증 재판' 집단퇴정 검사들 감찰 지시

큰사진보기 ▲주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 아프리카·중동 4개국 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 성남 서울공항에서 차량으로 이동하고 있다. 2025.11.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲강유정 대변인이 26일 용산 대통령실에서 사법 현안 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.11.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 26일 "최근 사법부와 법관을 상대로 행해지고 있는 일부 변호사들의 노골적인 인신공격과 검사들의 재판 방해 행위에 강한 우려와 유감을 표명한다"고 밝혔다. 특히 공직자인 검사들의 재판 방해 행위에 대해서는 감찰 등을 주문했다.재판부의 퇴정 명령에 불응해 감치 선고를 받고도 석방 이후 유튜브 등을 통해 재판부에 막말을 쏟아낸 김용현 전 국방장관 변호인단, 그리고 이화영 전 경기도 평화부지사 위증사건 공판에서 "불공정한 재판소송지휘를 따를 수 없다"며 재판부 기피신청 후 집단퇴정을 택해 예정됐던 국민참여재판 개시를 불투명하게 만든 수원지방검찰청 검사들을 겨냥한 입장 표명이다.강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "사법 모독 행위에 대한 대통령의 지시사항이 있다"면서 이러한 내용을 전달했다.그에 따르면, 이 대통령은 이날 "법관과 사법부의 독립과 존중은 삼권분립과 민주주의 헌정질서의 토대이자 매우 중요한 가치"라고 강조했다.그러면서 "법관에 대한 모독은 사법질서와 헌정에 대한 부정행위이기에 공직자인 검사들의 집단퇴정과 같은 법정 질서를 해치는 행위들에 대해 법과 원칙에 따라 신속하고 엄정한 감찰과 수사를 진행하라"고 지시했다.이는 G20 정상회의 참석차 중동·아프리카 4개국 순방을 마치고 이날 귀국한 이 대통령의 첫 공개 지시다.강 대변인은 관련 질문에 "(귀국 후) 첫 지시인지 여부나 관련 보고 경위는 정확히 파악하긴 어렵다"며 "이런 지시사항이 전달됐고 브리핑 지시가 내려왔다"고 답했다.그러면서 "최근 김용현 장관 변호인단이 재판부를 향해 여러 물의를 빚고 있고 이런 사건에 대해 사법부에 대한 존중이 매우 부족하다는 점에서 (대통령이) 입장을 취하신 것"이라며 "가령 검사들이 집단퇴정하면서 재판을 지연하는 부분도 (이 대통령은) 재판부와 사법부에 대한 존중감을 보여주지 않는 행위라고 봐서 지시를 내린 것"이라고 부연했다.재판 방해 행위를 한 검사들에 대한 감찰·수사 주체를 묻는 질문엔 "제가 알기로는 법원행정처에서도 살피고 있는 것으로 알고 있다. 한편으론 집단퇴정한 검사는 행정부 소속 아닌가. 이건 제 판단이다"고 말했다.더불어민주당이 내란전담재판부 설치를 포함한 사법개혁안을 추진하는 것에 대한 대통령실의 입장을 묻는 질문에는 "국회, 그리고 원내, 당내에서 진행되는 사안으로 알고 있다"고만 답했다.