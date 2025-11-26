민주평화통일 경기광주시협의회, 제22기 출범식

큰사진보기 ▲민주평화통일자문회의 경기광주시협의회는 25일 제22기 출범식 및 3차 정기회의를 개최했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

민주평화통일자문회의 경기광주시협의회는 25일 제22기 출범식 및 3차 정기회의를 개최했다.이번 출범식에는 방세환 광주시장, 소병훈 국회의원, 안태준 국회의원 등 주요 내빈이 참석해 제22기 협의회의 출발을 축하했다.행사는 국민의례와 개회사, 제21기 이상원 회장의 이임 인사말, 제22기 김상학 신임 회장의 취임 인사말, 내빈 축사 순으로 진행됐다. 이상원 이임회장은 지난 2년간의 활동을 돌아보며 위원들의 헌신에 감사의 뜻을 전했고, 김상학 회장은 "지역사회에서 한반도 평화공감대 확산과 실천적 통일 활동을 강화하겠다"고 포부를 밝혔다.이어 방세환 시장이 제22기 자문위원 위촉장을 전수하였으며, 협의회는 임원 인준 및 2025년도 4분기 사업계획을 공유하며 본격적인 활동의 시작을 알렸다.김상학 회장은 "시민과 함께하는 평화·통일 공감 활동을 확대해 지역사회가 참여하는 민주평통 협의회를 만들겠다"고 강조했다.민주평화통일자문회의 경기광주시협의회는 앞으로도 평화통일 기반 조성과 통일 의제 확산을 위한 다양한 사업을 추진할 계획이다.