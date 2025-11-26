"9대 대전시의회, 감시 기능 상실... 부실한 행정사무감사"

큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의는 지난 10월 28일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고, 2025년 대전시의회 행정사무감사 모니터링 의제를 발표했다.(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제291회 제2차 정례회 제1차 본회의 장면. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

대전시민사회단체들이 제9대 대전시의회 마지막 행정사무감사를 모니터링한 결과, "대전시의회가 본연의 감시·견제 역할을 상실했다"고 비판했다.대전지역 10여개 시민·사회단체가 참여한 '2025 대전시의회 행정사무감사 대전시민네트워크(이하 시민네트워크)'는 지난 7일부터 17일까지 진행된 대전시의회의 대전시와 대전시교육청에 대한 행정사무감사를 모니터링하고, 그 결과를 26일 발표했다.이날 시민네트워크는 "이번 대전시의회의 행정사무감사는 지엽적인 질의 반복과 시민 의제 외면으로 정책감사의 기능을 잃었다"고 평가하며 의회 전체의 낮은 수준과 무책임한 태도를 이유로 '우수 의원'을 선정하지 않기로 결정했다고 밝혔다.결과 보고서에 따르면, 시민네트워크는 이번 감사가 9대 시의회의 임기 마지막 감사였다는 점에서 "지난 3년을 총괄하고, 다음 의회의 기준을 세워야 할 시기였다"고 강조하고, 하지만 결과는 실망스러웠다고 지적했다.이들은 "내란 동조성 발언, 성추행 의원 제명 부결, 시민사회 3개 조례 일방 폐기 등 시민의 신뢰를 잃은 의회가 스스로 공적 기준을 회복하지 못했다"며 "마지막 감사에서도 행정 감시와 정책 개선 기능은 찾아볼 수 없었다"고 비판했다.아울러 이들은 상임위원회별 평가에서도 '단편적 질의'와 '시민 의제 외면'이 주를 이뤘다고 평가했다. 우선 행정자치위원회에서는 '단편적 질의에 그쳤다'고 지적했다. 시애틀 해외통상사무소 이전을 두고 세금 낭비를 지적한 질의, 여성 국장 부재 문제 등 일부 유의미한 문제제기가 있었으나, 후속 조치나 제도 개선으로 이어지지 않았다는 것이다.또한 시민사회 보조금 사업을 "시가 직접 할 수 있는 일을 위탁했다"고 비난한 의원 발언을 문제 삼았다. 보고서는 "시민사회의 공공성과 거버넌스 역할을 단순 보조금 수혜로 축소한 왜곡된 인식"이라며, "시민을 대변하는 의원의 언행으로 부적절했다"고 지적했다.복지환경위원회는 '감시 기능 부재와 개발 중심 시각'으로 혹평을 받았다. 하천 준설과 파크골프장 설치 등 개발 위주의 질의가 이어졌으며, 보문산 개발·제2수목원 사업 등 예산 낭비 우려 사업을 비판하기는커녕 조기 추진을 촉구했다는 것이다.시민네트워크는 "시민사회가 발표한 의제인 '하천 준설·보문산 개발·탄소중립계획 점검' 등에 대한 질의가 없었다"며 "개발을 견제해야 할 의회가 오히려 찬성 입장을 보였다"고 밝혔다.산업건설위원회는 대덕특구 순환버스 중단, 교통약자 이동권, 나노산단 예타 철회 문제 등을 다뤘으나, "구조적 대안 제시가 부족했다"는 평가를 받았다. 시민네트워크는 "표면적 질의만 반복했고, 기업·개발 중심의 관점에서 벗어나지 못했다"고 했다.뿐만 아니라 교통약자 특별교통수단 부족, 청소년 공공교통 이용 제한, 열병합발전소 증설 등 시민생활과 직결된 사안에서 실질적 감시 역할이 부족했다고 지적했다.끝으로 교육위원회는 다른 상임위에 비해 시민 의제를 가장 폭넓게 다뤘지만, 여전히 한계를 보였다는 평가다. 대전청소년성문화센터 운영의 편향성과 성평등담당관 제도의 실효성, 교복 담합 문제, 특수학교 과밀 문제 등을 언급했으나, "심층 질의 없이 당부성 발언에 그쳤다"는 것이다. 시민네트워크는 "성평등·젠더폭력 대응 등에서 일부 의원의 문제의식만으로 유지됐다"며 "구조적 개선을 위한 책임 있는 질의는 부족했다"고 총평했다.대전시민네트워크는 올해 감사가 "정책감사라기보다 사업 나열식 감사에 머물렀다"고 총평을 내놨다. 이들은 "대전충남 통합 특별법, 시민사회 3조례 폐기, 0시축제 회계 투명성, 보문산 개발, 탄소중립 이행 등 시민사회가 제시한 핵심 의제들이 의회 질의에서 다뤄지지 않았다"며 "이는 시민의 시정 감시 요구를 무시한 것"이라고 평가했다.또한 "행정자치위원회는 시민사회를 왜곡했고, 복지환경위원회는 개발을 찬양했으며, 산업건설위원회는 표면적 질의에 그쳤다. 교육위원회만이 일부 의제를 다뤘지만, 실질적 성과를 내지 못했다"고 정리했다.이 같은 결과에 따라 시민네트워크는 매년 상임위원회별 '우수 의원'을 선정해 왔으나, 올해는 "수준 미달의 의회에 우수의원을 뽑을 수 없다"며 미선정을 선언했다.시민네트워크는 "지난 3년간 내란 동조성 발언, 성추행 의원 제명 부결, 시민사회 3조례 일방 폐기 등으로 떨어진 의회의 공적 기준을 회복하지 못했다"며 "시민사회의 기대에 부응하지 못한 무책임한 의회에 성과를 논할 자격이 없다"고 지적했다.끝으로 대전시민네트워크는 "시민이 지켜보는 의회, 공익에 헌신하는 의회로 거듭나기 위해 스스로 윤리적 쇄신과 구조적 개혁에 나서야 한다"며 "9대 의회가 남긴 교훈을 바탕으로 다음 의회가 진정한 견제와 감시의 역할을 회복해야 한다"고 밝혔다.