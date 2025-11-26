논산시의회 김남충 의원 "양촌면은 예산도 관심도 뒷전" 질타

큰사진보기 ▲행정사무감사장에 선 김남충 의원이 양촌면 지원 누락 문제를 집요하게 따져 물었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회 행정사무감사 둘째 날인 26일, 김남충 시의원이 산림공원과에 대한 감사에서 양촌면에 대한 지원 부족을 강하게 질타했다.김 의원은 양촌면 곶감테마공원 조성 사업이 예산 미반영으로 지연되고 있다는 점을 문제 삼았다.그는 "시장님이 2026년 본예산에 반영하겠다고 했지만 실제로 예산을 세우지 않았다"며 "예산부서에서는 '돈이 없다'고만 하고, 뒤늦게는 타당성 조사 미완료를 핑계로 든다"고 지적했다.이어 "처음부터 타당성 조사 예산을 세우고 추진했어야 했다"며 "약속을 믿고 기다린 주민들이 허탈해하고 있다"고 목소리를 높였다.또한 김 의원은 "강경 파크골프장 등 다른 지역에는 수십억 원씩 추가 투입되고 있다"며 "양촌면은 민원 발급기 설치 하나도 거부당하고, 꽃밭 조성도 외면당했다"고 반발했다.산림공원과는 계획 지연에 대해 "올해 예산 여건이 어려웠다"며 "기본계획과 타당성 조사 결과가 나오면 추경 또는 향후 본예산에 반영하도록 노력하겠다"고 답했다.하지만 김 의원은 "내년이 선거라 추경도 어려울 것"이라며 "차라리 못 한다고 처음부터 말했으면 기대라도 안 했을 것"이라고 비판을 이어갔다.특히 그는 "양촌면이 '오지'라는 이유로 지원 우선순위에서 밀리는 것 아니냐"며 형평성 문제를 집중적으로 지적했다.김 의원은 "정치는 약속을 지키는 일이다. 시 전체를 본다며 양촌만 뒤로 미루면 시민들이 과연 시정을 신뢰하겠나"라고 반문했다.이어 주민들의 실망감 역시 크다는 점을 언급한 그는 "정부 지원이 어렵다면 그 사유를 투명하게 설명해야 한다"며 "2027년까지는 반드시 반영될 수 있도록 강력히 요구하겠다"고 강조했다.