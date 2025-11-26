"칼이 있다고 생각하고 찔러"... 36년 전 전쟁 가르쳤던 '교실'

"여기 총 끝에 칼이 있다고 생각하고 인민군의 목을 팍 찔러. 그냥 칼을 빼면 안 죽을 수 있으니까, 이렇게 칼을 돌려서 빼는 거야. 알겠지?"

AD

나치는 청소년들에게 대단히 집착했다. 나치는 청소년들을 나치즘의 이상에 맞게 교육할 수 있다고 믿었다. 그리고 그들은 앞으로 있을 전쟁의 총알받이로 필요한 존재였다…나치는 청소년들을 가급적 빠짐없이 히틀러 청소년단, 제국노동봉사단, 군대에 연이어 동원하고 그들에게 철두철미한 인종주의 이데올로기를 교육하는 동시에 군대식 명령체계에 편입 및 예속 시킴으로써 군인적인 행동양식을 주입하려 했다.

- 데틀레프 포이케르트, <나치 시대의 일상사>

논리적 명제로 분명하게 제시된 적도 별로 없이 그냥 당연하게 여겨졌던 이 '결집된 열정'은 다음과 같은 파시즘의 정서적 기초를 놓았다…개인의 어떤 권리보다 집단에 대한 의무를 우선시해야 하며, 개인은 집단에 복종해야 한다는 집단 우월주의…개인주의적 자유주의, 계급 갈등, 외부의 영향으로 공동체가 몰락하는 것에 대한 두려움…집단의 성공에 바쳐지는 폭력의 아름다움과 의지의 위력을 찬미하는 태도

- 로버트. O. 팩스턴, <파시즘>

이 '공민권의 결여'에서 오는 비자유 상태, 그것을 필자는 일단 노예제의 근원적 요소로 간주한다…노예는 인간이되, '공민으로서의 인격'을 갖지 못하므로, 어떠한 '법률적 권리도 갖지 못하는' - 곧 '아무것도 아닌 것으로' 취급되는 - 존재이다.

- 역사학회, <노비·농노·노예>

큰사진보기 ▲부고협 소식지부산지역고등학생협의회에서는 소식지를 발간했었다. ⓒ 부고협 관련사진보기

우리에게 학생이란 이름이 달려진 것도 10여 년이 지났습니다. 그동안 학생이라는 너울 속에서 참다운 학생의 역량은커녕 잘못 요구되는 너울에 붙잡혀 많은 학생들이 아파왔습니다.

- 부산지역고교생대표자협의회, <부고협 소식지 3호>, 1989년 11월 3일

부산지역 고교생 대표자협의회 소속 고교생 100여 명은 9일 하오 2시 45분께 부산대 중앙도서관 앞 광장에서 '학생권리보장을 위한 결의대회 및 제2기 부고협 결성식'을 경찰의 원천 봉쇄와 학내 진입 저지에도 불구, 강행했다. (중략)

이날 고교생들은 당초 하오 2시께부터 대회를 열 예정이었으나 경찰 6개 중대 8백여 명의 병력이 대회장인 도서관 앞까지 진입, 최루탄을 쏘며 대회 개최를 저지하자 흩어졌다 재집결, 결성식을 마쳤다.

- <부산일보> 부고협 집회 "충돌", 1990년 10월 10일

큰사진보기 ▲체 게바라가 그려진 옷을 입고 있는 팔레스타인 청년팔레스타인에 현장 평화 활동을 갔을 때 만난 청년이다 ⓒ 미니 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 미니님은 평화활동가입니다

1961년 쿠데타를 통해 권력을 장악한 박정희와 군부는 북한과 공산주의에 반대한다는 이데올로기를 내세우며, 사회 전반을 군대와 같은 방식으로 운영했습니다. 1969~1970년에는 전국 고등학교에 군사교육인 교련을 도입했습니다.1989년 노태우 정권 시절, 저는 부산에 있는 용인고등학교 2학년 학생이었습니다. 하루는 교련 시간에 저를 포함한 학생들이 플라스틱 총을 들고 운동장에 줄지어 섰습니다. 그리고 교련 교사는 시범을 보이며 총검술 훈련을 시켰습니다.학생들은 교련 시간에 교련복이라는, 군복을 닮은 옷을 입었습니다. 군인처럼 교사를 향해 '충성'이라는 구호를 외치며 거수 경례하기도 했습니다. 학생 전체가 대대·중대·소대로 구분되어 있었고, 전쟁이 터지면 언제든 전선에 뛰어들 것처럼 훈련받았습니다.당시에는 교련 교사뿐만 아니라 다른 교사도 전쟁을 찬양하는 분위기였습니다. 대표적인 사례가 베트남 전쟁입니다. 교사들은 미국의 베트남 침략을 공산 진영으로부터 자유 진영을 지키기 위한 노력으로 둔갑시켰습니다. 미국에 이어 베트남을 침략한 한국의 결정을, 국가 경제발전을 위한 선택으로 묘사하기도 했습니다. 어떤 교사는 아랍 국가와 싸워서 이긴 이스라엘을 배워야 한다고 강조했습니다. 거기에는 베트남인이나 팔레스타인인에 대한 안타까움이나 미안함 같은 것은 없었습니다.우리가 추구해야 할 것은 오직 힘과 전쟁, 승리인 것처럼 보였습니다. 전쟁에서 싸워 이기기 위해서는 하나로 뭉쳐야 하고, 딴소리를 해서는 안 된다고 했습니다. 머리는 짧게 잘라야 했고, 자세는 '똑바로' 해야 했고, 말할 때는 목소리를 키워야 했습니다.파시스트가 된다는 것은 의식이나 사고의 문제일 뿐만 아니라, 정서와 행동의 문제이기도 합니다. 그리고 제가 다녔던 학교는 군사 정권이 요구하는, 파시스트 같은 인간을 만들어내기 위한 공간이었는지도 모릅니다.제가 겪은 학교 교사는 수업을 진행하는 사람이기 이전에 지배자이고, 가해자인 경우가 많았습니다. 어떤 교사는 30cm 두꺼운 자로 저의 뺨을 때리거나 당구 채로 엉덩이를 때렸습니다. 양말을 벗고 책상 위에 무릎을 꿇으라고 하고는 막대기로 발바닥을 때렸고, 윗옷을 걷어 올리라고 하더니 몽둥이로 맨살이 드러난 배를 때리기도 했습니다.교사들이 그렇게 잔혹한 폭력을 가하는 데도 저는 아무 말 못 했습니다. '아파요', '이건 폭력이에요'라고도 하지 못했고, '하지 마세요'라고는 더더욱 하지 못했습니다. 교사들은 자신이 가진 공격성이나 가학성을 마음껏 표출했지만, 저는 이것이 부당한 일이라거나 인권 침해라는 생각조차 갖지 못했습니다. 그만큼 저는 길들어 있었고, 자신이 겪는 일에 대해 생각할 수 있는 능력이 없었습니다.학생이 노예였다는 주장을 하는 것은 아닙니다. 다만 학교라는 지배자와 피지배자가 존재하는 사회 구조 속에서, 학생은 공민으로서의 인격을 갖지 못한 존재였습니다. 노예가 처벌이 두려워 주인에게 복종하는 것처럼, 저 또한 부당한 일을 겪고도 아무 말 못 하는 그런 존재였던 것입니다.저는 고등학교 2학년 때 극단 자갈치에서 풍물을 배우기 시작하면서 조금씩 사회문제에 관심을 두게 되었습니다. 아롬도서원이라는 곳을 통해 역사와 교육에 관한 책을 읽으면서 저 자신이 누구이고, 학생이 어떤 존재인지도 생각할 수 있게 되었습니다.1990년 10월 9일, 고등학교 3학년이던 저는 부고협 결성식에 참가하기 위해 부산대학교로 향했습니다. 백골단과 전투 경찰이 부산대를 에워싸고 있었고, 저는 대학생의 도움으로 학교 안으로 들어갈 수 있었습니다. 집회를 시작하려 하자, 수많은 경찰이 곤봉을 휘두르고 최루탄을 터뜨리며 우리를 공격했습니다. 그리고 저는 도서관 안으로 피했습니다. 35년가량이 흘렀지만, 아직도 경찰이 도서관 유리창을 때려 부수던 그 소리를 기억합니다.이렇듯 학생이라는 예속 상태에서 벗어나 자유를 얻는 과정은 순탄하지 않았습니다. 하지만 그 과정을 통해 저는 삶의 방향을 잡을 수 있었습니다.고등학생인 제가 삶의 방향을 잡는 데 큰 영향을 미친 것이 1980년 광주 항쟁입니다. 광주 항쟁 사진집을 본 것은 그야말로 충격이었습니다. 그리고 고등학교를 졸업한 뒤 많은 시간이 흘렀고, 2003년부터 지금까지 팔레스타인과 관련한 활동을 하고 있습니다. 어떤 분은 제게 한국에도 일이 많은데, 왜 팔레스타인이라는 먼 곳의 일에 참여하냐고 물으십니다. 그러면 제가 언제나 꺼내는 말이 1980년 광주입니다. 제 마음속에 광주와 팔레스타인은 이어져 있습니다.전투기와 탱크를 동원한 군사 공격, 대규모 살인이 자행되는 데도 외부로 나갈 수조차 없이 고립된 사람들, 피해자임에도 빨갱이나 테러리스트로 불리는 현실, 그리고 죽음의 위기 속에서도 멈추지 않는 저항.고등학생 운동은 예속민이 아닌 자유인이 무엇인지 알게 했고, 광주는 해방을 향한 투쟁이 무엇인지 느끼도록 했습니다. 그리고 저는 지금 팔레스타인과 함께 인간의 자유와 해방을 향한 길을 찾고 있습니다.