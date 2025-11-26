메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.11.26 16:19최종 업데이트 25.11.26 16:19

강원지사 가상대결, 이광재 49% vs. 김진태 39%

[여론조사] 우상호도 김진태에 오차범위 내 접전... 강원도민일보 여론조사

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
더불어민주당 이광재 전 의원이 2022년 4월 21일 서울 여의도 국회 소통관에서 '강원도 전성시대를 위해 민주당에 5가지를 제안합니다'라는 주제로 기자회견을 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다.
더불어민주당 이광재 전 의원이 2022년 4월 21일 서울 여의도 국회 소통관에서 '강원도 전성시대를 위해 민주당에 5가지를 제안합니다'라는 주제로 기자회견을 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 공동취재사진

내년 6·3 강원도지사 선거 가상대결 여론조사 결과, 더불어민주당의 이광재 전 강원도지사가 김진태 현 강원도지사(국민의힘)를 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 나타났다. 특히, 이 전 지사가 중도층을 대폭 흡수하며 김 지사와의 격차를 벌린 점이 주목된다. 우상호 대통령실 정무수석(민주당)도 김 지사와 가상대결에서 오차범위(±3.5%p) 내에서 접전으로 나타났다.

<강원도민일보>가 한국갤럽에 의뢰해 지난 23~24일 이틀간 강원특별자치도에 거주하는 18세 이상 남녀 805명(총 6354명 중 805명 응답 완료)을 대상으로 한 여론조사에 따르면 김진태 지사와 이광재 전 지사 간 가상 양자대결에서 김 지사는 39%, 이 전 지사는 49%의 응답률로 이 전 지사가 오차범위 밖에서 앞섰다. '없다'는 6%, '모름·응답거절'은 5%였다. 오차범위는 ±3.5%포인트다.

이 전 지사는 민주당 지지층(81%)과 조국혁신당 지지층(80%) 등은 물론 중도층과 무당층의 표심을 대거 흡수한 것으로 나타났다. 김 지사는 국민의 힘 지지층 79%의 지지를 얻었다.

우상호 정무수석도 가상대결에서 가상대결에서 41%의 응답율로 44%를 얻은 김 지사와 3%p차로 접전양상을 보였다. '없다'는 9%, '모름·응답거절'은 6%로 나타났다. 우 정무수석은 민주당 지지층 74%, 조국혁신당 지지층 75%의 응답을 보였다. 김 지사의 국민의힘 응답율은 86%로 나타났다.

'후보 선호도'는 김진태 31%, 이광재 27%, 우상호 16%

AD
차기 강원도지사 후보 선호도' 질문에서도 김 지사 31%, 이광재 전 지사 27%, 우상호 정무수석 16%, 염동열 전 의원 2%로 집계됐다. '없다'와 '모름·응답거절'은 각각 12%와 11%였다.

'당선 가능성'을 묻는 질문에는 김진태 지사 31%, 이광재 전 지사 23%, 우상호 정무수석 17%, 염동열 전 국회의원 2% 순으로 김 지사 오차범위 밖에서 앞서는 응답율을 보였다. 반면 '모름·무응답'이 26%에 달했다.

이번 여론조사의 응답률은 12.7%다. 표본은 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위로 추출했고, 응답방식은 전화조사원 인터뷰(CATI)로 진행됐다. 2025년 10월 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치를 부여(셀가중)했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5% p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

#여론조사#강원도지사#김진표#이광재#우상표

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
심규상 (djsim) 내방

우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

이 기자의 최신기사'일본은 1%인데 한국은 60%' 산분해 간장 소비량의 불편한 진실

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기