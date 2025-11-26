중소사업장 안전 보건 인식 수준 낮아... "예산 지원, 엄정 법 집행 필요"

큰사진보기 ▲안양시노사민정협의회 주최 ‘2025 중소사업장 산업안전보건 실태결과 보고 및 토론회’ ⓒ 이민선 관련사진보기

중대재해처벌법 대상에 해당하는 상시 근로자 5인 이상 50인 미만 중소사업장 안전 보건 인식 수준이 낮다는 결과가 나왔다. 노동조합 역시 사실상 전무한 상황이라 현실적으로 '자기규율적 안전보건 시스템'이 작동하기 어려운 구조였다.안양시노사민정협의회(아래 협의회) 조사 결과에 따르면, 조사에 응한 330개 사업장 중 산업안전보건 전담부서를 보유한 사업장은 8.2%에 불과했다. 70% 이상이 아예 전담 조직조차 없었다. 안전보건업무를 경영책임자(36.4%), 안전보건담당자(32.1%), 관리감독자(26.4%)가 나눠서 수행하는 방식이라, 전문성 등을 확보하기 어려운 구조였다.안전 보건 예산 자체가 없는 사업장이 76.4%나 됐고, 안전 보건 활동을 투자가 아닌 규제에 대한 대응으로 인식하는 경향이 강했다.사업주가 유해·위험요인을 파악해 발생 가능성과 중대성을 추정·결정하고 감소 대책을 수립·실행하는 사업장 위험성 평가도 62.7%가 실시하지 않고 있었다. 절반 이상이 기본적인 법적 의무조차 이행하지 않은 것이다. 미실시 이유는 시간과 비용 부담(40%), 위험성 평가 인력 부족(35%) 등이다. 방법과 절차에 대한 이해가 어려워 하지 못한 사업장 비율도 16%나 됐다.중대재해처벌법에 대한 인지도 역시 43% 정도로, 절반 이상이 법 내용을 명확히 이해하지 못하는 것으로 나타났다.이렇듯 낮은 안전 보건 인식 수준 원인에 대해 협의회는 사업주의 의지 부족이 아닌 구조적 역량 부족으로 파악했다. 예산, 전담 인력 등의 부족 때문이라는 것이다. 협의회는 위험성 평가와 안전보건업무 수행 전담 인력 인건비와 컨설팅 비용을 정부 등이 지원하는 것을 해법으로 제시했다.협의회는 지난 9월 한 달간 안양시에 있는 5인 이상 50인 미만 제조업 사업장 안전보건관리업무 담당자 330명을 대상으로 실태조사를 했다. 종사자 5~9명인 업체가 41.2%, 10~19명이 30.9%로, 총 72.1%가 20인 이하 소규모 사업장이었다. 나머지는 20인 이상 사업장이다. 이 중 99.4%가 노동조합이 없었다. 업종은 전자부품과 컴퓨터, 기계장비 등이었다. 이번 실태조사는 구조화된 설문지를 이용해 방문대면 조사 방식으로 진행했다.협의회는 26일 오후 안양시노동인권센터에서 '2025 중소사업장 산업안전보건 실태결과 보고 및 토론회'를 열어 조사 결과를 발표했다.이승환 ㈜대한안전경영연구원 대표가 실태분석 결과를 발표했고, 임재범 한국노총 산업안전보건본부 실장과 박재완 한국후꼬구 관리부 부장, 이종현 대한산업안전협회 경기서부 지회장이 분석결과를 토대로 토론을 벌였다.이날 토론에서 전담 인력 운용을 위해 예산 지원을 강화하고 엄정한 법 집행을 통해 위험성 평가가 가능한 구조를 만들어야 한다는 등의 의견이 나왔다. 안전을 기업 경쟁력의 핵심 요소로 인식하는 문화 정착이 필요하다는 의견과 노사민정이 참여하는 상설 안전협의체를 운영하자는 제안도 나왔다.