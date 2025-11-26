이규연 홍보수석, 이재명 대통령 등장에 중동서 '이 떼창'을? 대통령실발 뒷이야기 전격 공개

큰사진보기 ▲이규연 대통령실 홍보소통수석이 지난 10월 27일 오전 서울 여의도 <오마이TV> ‘박정호의 핫스팟’에 출연해 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (11:05~11:50)■ 진행 : 이지은 / 더불어민주당 마포갑지역위원장■ 대담 : 이규연 / 대통령실 홍보소통수석◎ 이지은 > 지금 방금 귀국한 전은수 부대변인 소식통에 따르면요, 수행단 에피소드가 좀 있다고 합니다. UAE 할랄 음식을 맛보던 현지인들이 스낵을 먹으면서 메로나 맛이네라고 했다고 하고요. 또 앙카라대 한국어학과 50명 정원에 1천 명이 모여가지고 엄청난 경쟁률을 또 자랑을 했다고 하는데요. 이 부분은 이규연, 곧 나오시는 이규연 홍보수석님께 구체적으로 한번 또 질문을 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 특별한 순서를 마련을 했는데요. 이규연 홍보수석님 나와계십니다. 안녕하세요?◎ 이규연 > 네. 안녕하세요.◎ 이지은 > 안녕하세요, 반갑습니다.◎ 이규연 > 반갑습니다. 네.◎ 이지은 > 오늘 오마이TV는 두 번째 출연하시는 거라고.◎ 이규연 > 맞습니다.◎ 이지은 > 오늘 여러 가지 소식을 많이 가지고 나오셨다고 들었어요.◎ 이규연 > 예, 예.◎ 이지은 > 굉장히 기대가 되는데요. 일단 용산에 도착한 수행단들에게 순방 에피소드 듣고 오셨다면서요. 제가 약간 예고를 전해드렸었는데. 먼저 할랄 음식을 맛보던 현지인들이 스낵을 먹으면서, 어 이거 메로나 맛이네, 이렇게 얘기를 했대요.◎ 이규연 > 네. 그래서 깜짝 놀랐다는 겁니다.◎ 이지은 > 메로나도 먹어봤다는 거잖아요.◎ 이규연 > 예, 그렇습니다. 그래서 원래 그게 그 스낵. 멜론 맛이 나는 스낵인데. 근데 그걸 먹어보고, 어 메로나 맛나네, 이렇게 얘기했다는 거예요. 그 정도로 우리나라 한류의 음식들이 쭉 퍼져있다. 그거 보고 깜짝 놀랐다는 거예요. 거기 수행했던 우리 전은수 부대변인이 그걸 보고 깜짝 놀랐다고 얘기를 합니다.◎ 이지은 > 아이스크림까지, 그렇죠? 유명한 아이스크림까지 다 알고 있다는 게 참 신기하기도 하고요. 또 앙카라대 한국어학과. 이게 학당인가요?◎ 이규연 > 그거는, 정확한 거는 모르겠습니다. 학과인지 학당인지는. 지금 제가 여기에 그 스튜디오 나오려고 용산을 나오는데 바로 전은수 대변인하고 조우를 했는데 거기서 나온 얘기라서. 근데 50명 정원에, 앙카라대학에 50명 정원에 지금 1천 명이 지원을 했다는 겁니다.◎ 이지은 > 그럼 경쟁률이 20대1이네요.◎ 이규연 > 아, 20대1. 네. 50명에 1천 명.◎ 이지은 > 네, 네.◎ 이규연 > 그래서 그걸 보면서 제가 깜짝 놀란 게 어떤 거냐면, 그 전에 베트남에 한번 한류 바람이 불 때가 있었습니다. 한글 뭐 이런 것들. 그래서 베트남 대학에 가장 인기가 있는 학과가 한국어학과였던 적이 있었어요.◎ 이지은 > 아, 베트남에서.◎ 이규연 > 예. 제2의 베트남 보는듯한 느낌을 받았습니다. 그 얘기를 듣고. 그다음에 또 남아공에서는 수천 명이 떼창을 불렀다는 겁니다.◎ 이지은 > 어? 무슨 떼창이요? 한국 노래를?◎ 이규연 > 예. 떼창을 불렀다는. 케이팝.◎ 이지은 > 케이팝을요. 아, 대통령님 내외 오셨을 때.◎ 이규연 > 예, 예. 그렇습니다. 그래서 깜짝 놀랐다는 거예요. 이 정도로 그냥. 어찌 보면 우리가 중동, 또는 아프리카 같은 데는 우리 한류가 그 정도로 퍼져있을지는 상상하기가 어렵잖아요.◎ 이지은 > 네. 상상도 못 했는데. 맞아요.◎ 이규연 > 동남아나 뭐 일본이나 뭐 이런 데가 아니니까. 그런데 이번에 가서 전부들, 수행단들이 다 깜짝 놀랐습니다. 그 정도로.◎ 이지은 > 아니 그러면, 떼창을 부를 정도면, 그게 케이팝이니까 다 우리나라 말로, 한글로 돼 있을 거잖아요.◎ 이규연 > 그렇겠죠, 뭐.◎ 이지은 > 근데 그거를 다 따라 부르면서.◎ 이규연 > 예, 예.◎ 이지은 > 야, 너무 자랑스럽네요.◎ 이규연 > 제가 보지는 못했습니다. 지금 방금 운전해 오면서 들어서.◎ 이지은 > 따끈따끈한 소식. 정말 따끈한 소식을 전해주셨는데요. 이야, 정말 자랑스럽습니다.◎ 이규연 > 아, 그렇습니다. 근데 얼마나 고생들을 했는지 얼굴이 좀 탔더라고요.◎ 이지은 > 아 그래요.◎ 이규연 > 그리고 초췌해갖고 들어왔더라고요. 그리고 우리 김남준 대변인하고 전은수 부대변인이 갔는데 좀 얼굴이, 아. 그 얼굴에서 아 이거 고생했구나, 이런 게 느껴졌습니다.◎ 이지은 > 아, 네. 어, 여기에 재외동포신문에서 지금 방금 말씀하신 게 나왔네요. 8천 명의 관객이 케이팝을 떼창을 했다. 주남아공 한국대사관이 주최를 했는데, 한국이랑 남아공 문화교류를 했는데요, 여기에서 한국의 정, 우분투와 만나 흠뻑이라고 되어 있는데. 우와. 여기 태권도 퍼포먼스도 있고요. 저기, 네. 태권도 퍼포먼스도 했고요. 네. 자, 철학 우분투가 만나. 그러니까 한국의 공동체 정신과 남아공을 대표하는 철학 우분투가 만났다고 합니다. 근데 이 우분투라는 게 무슨 뜻이냐면, 당신이 있기에 내가 있다라는 철학이라고 하네요. 근데 이것이 한국인이 오랜 세월 간직해온 상호 존중과 지원, 상생의 공동체 정신, 정의 가치와 깊이 닮아있다라고 합니다. 어, 정말 비슷한 어떤 가치인데요. 이거를 또 계기로 해서 이런 행사를 했다고 합니다.◎ 이규연 > 예. 이거 기사만 읽어도, 또 사진만 봐도 가슴이 설레는데.◎ 이지은 > 벅차오릅니다.◎ 이규연 > 현장에 있었던 수행단들은 얼마나 가슴이 벅찼겠습니까.◎ 이지은 > 그러니까요. 그니까 이게 정말 인기가 좋았던 게, 케이팝 대표 보컬리스트 에일리 아세요?◎ 이규연 > 네, 네.◎ 이지은 > 아시죠. 보여줄게, 첫눈처럼 너에게 가겠다 등 히트곡이 울려 퍼지자, 이게 한국말인데도 불구하고 다 함께 떼창을 했다고 합니다.◎ 이규연 > 예, 그렇습니다.◎ 이지은 > 정말 케이팝이 언어와 국경을 넘어서 우리 모두가 하나 되는 순간을 보여줬던 것 같아요. 그리고 한복 쇼도 있었다고 하고요. 태권도와 케이팝을 결합해서 이런 행사들, 공연들도 펼쳐졌다고 합니다. 그러면 오늘 정말 수석님을 모시고 대통령 순방에 대해서 하나하나 좀 짚어보도록 하겠습니다.◎ 이규연 > 예, 그러시죠.◎ 이지은 > 먼저, 대통령께서 오늘 7박 10일의 일정을 마무리하고 들어오셨는데요. 처음 나가실 때 강훈식 비서실장이 활짝 웃는 모습이 또 화제가 됐었어요. 그래서 우리가 생각할 때는, 어 대통령님이 안 계시니까 대통령실에서 좀 쉴 수 있지 않았을까 이렇게 생각을 하는데 어떠셨어요? 대통령실 분위기.◎ 이규연 > 상사가 없을 때를 우리는 무두절. 상사가 없다. 우두머리가 없다 해서 무두절이라고 얘기를 하죠. 그래서 아, 저희도 그냥 무두절, 한 10일 정도가 무두절이 될 거라고 생각을 했는데.◎ 이지은 > 야, 신난다 했는데.◎ 이규연 > 뭐 그렇지는 않죠. 왜냐면 일단 대통령께서 순방을 10일 정도 하시면서 끊임없이 어떤, 뭐, 정상들하고 대화도 하고, 또 뭐 MOU도 체결하고, 뭐 여러 가지 일정을 갖다가 다 소화를 하셨고. 또 여사님도, 또 여사님 나름대로 일정을 계속 소화했기 때문에 그거에서 들어오는 어떤 것들. 언론하고 관련돼있는 것들, 이런 것들이 계속 쏟아져 나왔죠. 그래서 그런 것들을 챙길 수밖에 없었고요. 또 하나는, 그다음에는 여객선 좌초도 있었고요, 그다음에 트럭 돌진사고도 있었고. 또 크고 작은 사고가, 안타까운 사고가 계속 일어났습니다.◎ 이지은 > 국내 사고들. 그걸 또 계속 보고드려야 되고.◎ 이규연 > 예, 예. 그래서 그렇게 편하지는 못했습니다. 그래서 무두절이긴 무두절인데, 무두절이 없는 무두절을 좀 보냈습니다.◎ 이지은 > 그랬네요. 그리고 생각해보면 또 순방을 가셨으니까 시차 때문에 야간에도 제대로 잠을 못 주무시고 계속 그걸 챙겼어야 됐을 것 같아요.◎ 이규연 > 예, 맞습니다.◎ 이지은 > 어떻게 하셨어요? 그 뭐 24시간 돌아가는 체계로 갔었나요?◎ 이규연 > 네. 그냥 저희도 어떤 그 거기서 벌어지고 있는 걸 봐야 되니까. 카톡이나 이런 걸 통해서 계속, 텔레그램이나 이런 걸 통해서 벌어지는 소식을 좀 많이 했고요. 또 이제 순방 가다 보면 순방 일정이 굉장히 빡세지 않습니까? 이재명 대통령의 순방 일정은 지금까지 너무 빡셉니다. 저번 주에, 저번에 갔을 때 제가 뉴욕 총회 갔을 때 제가 수행을 했는데, 그때도 쉴 틈이 하나도 없는 거예요. 하다못해 뉴욕 시내도 돌아다닐, 잠시라도 돌아다닐 시간이 없었습니다. 그냥 끊임없이 그 일정이 짜여져갖고 굉장히 힘들었을 거고. 이번에는 더했을 거라고 생각합니다. 이번에 되게 힘들었을 거라고 보고요. 그래서 기자들도 막 지치고, 좀 피곤해하는 기자들도 굉장히 많았다고 합니다.◎ 이지은 > 아. 실제로 또 공군 1호기 안에서 진행됐던 대통령 기자간담회 있지 않았습니까. 1시간 내내 서서 모든 기자들의 질문을 다 받고 또 대답을 하시고 하셨는데.◎ 이규연 > 어휴. 예.◎ 이지은 > 수석님, 보시기에 어떻게 보셨어요?◎ 이규연 > 아, 짠하죠. 그게 왜냐면, 그때 그 상황을 보면 아시겠지만 기내가 조금씩 흔들릴 때가 많았어요. 그래서 카메라가 고정되지 않은 상태에서 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 걸 보셨을 겁니다. 그 상태에서 1시간을 넘게 그 질문받고 대답을 했다는 겁니다. 그래서 이제 기자들도 간간이 화면 속에 나오는데, 보시면 알겠지만 기자들이 좀.◎ 이지은 > 피곤해 보여요.◎ 이규연 > 피곤하고 초췌하고 있는 상황인데. 그런데 기자들 그 질문들도 계속됐고요. 그런 걸 보면, 기자들은 질문하는 사람들 아닙니까? 그게 직업이고. 또 대통령께서는, 우리 대통령은 또 일을 아주 즐겨 하시는 분이고. 그러니까 1시간 정도 이렇게 1문 1답이 오갔는데, 그 얼굴은, 기자들의 얼굴은 조금 피곤했는데 내용 자체는 아주 생동감 있고 에너지가 느껴졌습니다.◎ 이지은 > 네. 아니, 정말 말씀하신 것처럼, 사실은 기내에서는 계속 흔들리기 때문에 가만히 서서 균형 잡고 서 있는 것만으로도 힘든데 거기에서 계속 질문에 대한 대답도 하시고 하시느라 굉장히 피곤하셨겠다. 그럼에도 불구하고, 기자들은 또 국민을 대표해서 질문을 하는 사람들이니까 국민들이 궁금한 거에 대해서 하나라도 더 말씀을 해주시려고 하시는 모습을 보면서 정말 짠하기도 하고, 어 너무 고생 많으시다, 이런 생각이 들더라고요. 자, 그러면, 제가 7박 10일이라는 말을 진짜 듣도 보도 못했던. 우리가 이제 어디 동남아 가거나 해도 4박 6일, 5박 7일 정도는 들어봤는데 7박 10일은 듣도 보도 못했던 일정인데. 그러면 3일을 기내에서 주무셨다는 말인가요?◎ 이규연 > 그렇죠. 네, 그렇습니다. 그래서, 정확하게 이제 육로로 이동하는 시간 그런 걸 빼고, 비행기만 타는 시간이 55시간 정도 됐습니다.◎ 이지은 > 어 그렇군요.◎ 이규연 > 55시간. 그러니까, 또 육로로 이동하는 것도 있고 그랬으니까. 꼬박 3일 이상은 이동에 쓰였다고 볼 수가 있습니다. 대통령님께서 이번에 기내간담회 하면서 이런 표현을 썼어요. 그거 자세히 들었는데, 기자들한테 솔직히 너무 힘들죠? 라고 기자들한테 얘기를 하셨고. 또 조금 더 여유 있는 일정을 앞으로 잡겠다. 이렇게 이제 약속도 하셨습니다. 그러니까 일정 자체가 얼마나 이게 빡세게 잡혔는지 대통령도 아시는 거고 기자들도 아마 충분히 느꼈을 거라고 생각하는데. 글쎄요.◎ 이지은 > 과연 이뤄질까.◎ 이규연 > 다음 일정이 여유롭게 잡힐지는, 그거는 모르겠습니다.◎ 이지은 > 맞아요. 또 국내에 계시면 계시는 대로 할 일이 많으시고. 그러니까 그 시간을 쪼개서 쪼개서 가시는 거여서, 정말 그 기내 안에서 서류 더미 이렇게 올려놓고 계속 공부하시고 서류 보시는 모습도 이제 보였지 않습니까. 그걸 보면서, 이야 정말 강철 체력이다, 이런 생각도 들더라고요.◎ 이규연 > 더 하나, 오늘 좀 말씀드릴까요?◎ 이지은 > 네.◎ 이규연 > 대통령님도 오늘 집무실 오셔갖고 집무 보겠다고 하셨다는 거예요.◎ 이지은 > 오셨어요?◎ 이규연 > 그래갖고, 지금 제가 뵙지를 못했었는데. 여기 오느라고. 그랬다는 거예요. 하하하.◎ 이지은 > 아니, 아까 어떤 분이 저희 이렇게 댓글에 쓰셨는데. 대통령님과 영부인님, 제발 1박 2일 동안 가둬놓고 주무시게 해야 된다. 이러다가 진짜 병나면 안 된다. 이런 댓글이 올라오더라고요.◎ 이규연 > 하하하. 체력이 대단하셔갖고. 하하하.◎ 이지은 > 체력이 대단하신 것 같습니다. 정말 정신력도 대단하시고. 왜냐면 자도 잔 것 같지가 않잖아요. 비행기 안에서는요.◎ 이규연 > 아, 그럼요. 아시잖아요.◎ 이지은 > 그럼요.◎ 이규연 > 그러니까 곤한 잠을 잘 수가 없어요.◎ 이지은 > 맞아요. 계속 흔들리고. 이게 또 뭐 기류라든지 기압이라든지 모든 게 지상과는 다른 상태기 때문에.◎ 이규연 > 시차도 바뀌니까요. 굉장히 쉽지 않죠.◎ 이지은 > 맞습니다. 시차도 바뀌고 이런데. 아니 정말, 근데 4개국을 연이어서 순방을 하셨는데 이런 사례도 굉장히 드물다고 하더라고요. 지금 G20 참석을 위해서 남아공 가시면서 중동의 3개 국가를 다 이제 방문을 하신 거죠.◎ 이규연 > 네, 네. 그렇습니다.◎ 이지은 > 이번에 또 방문한 중동의 3개국은 외교의 중요 축인 중동 중에서도 그야말로 핵심이라고 하는데요. 어떻게 이렇게 기획이 된 겁니까?◎ 이규연 > 이번에 그, 원래는 G20만 돼 있었던 거였죠. 근데 거기에 경유지가 필요합니다. 그러니까 비행기가 그냥 한 번에 못 가니까.◎ 이지은 > 아, 어차피 중간에 경유를 해서 가야 되니까.◎ 이규연 > 그래서 한 번 정도만 중동 국가 하나 정도 가지 않을까라고 생각을 했어요. 주변에서 다.◎ 이지은 > 아, 원래는 그런 계획이었는데.◎ 이규연 > 네. 근데 그게 이제 세 군데로 늘어난 거죠.◎ 이지은 > 세 개로 늘어나고.◎ 이규연 > 세 군데로 늘어났고. 근데 이번 순방을 보시면 알겠지만 이목구비가 굉장히 뚜렷한 순방이었습니다.◎ 이지은 > 이목구비가.◎ 이규연 > 왜냐면, 우리가 이제 처음 갔었던 UAE하고, 또 터키, 이집트, 모두가 다 구체적인 사안을 가지고 방문하신 겁니다. 크게 보면, UAE 같은 경우에는 AI를 중심으로 해서 갔고요. 그다음에 이집트에서는 공항 얘기가 나왔습니다. 그리고 터키에서는 원전 얘기가 나왔죠. 그래서 이게 이제 단순히 중간에 경유지적인 성격이 아니고.◎ 이지은 > 아니라. 굉장히 굵직굵직하게.◎ 이규연 > 굉장히 이목구비가 뚜렷한 순방 계획이 나온 거죠.◎ 이지은 > 아. 하나씩 그럼 먼저 이제 짚어보겠습니다. UAE에서는 굉장한 환대로 화제가 됐었는데요. 어떻게 보셨어요?◎ 이규연 > 아 이거 다 아시잖아요. 제가 이름을 잘 모르는데 '알 아얄라' 뭐 이런 거. 신 원피스를 입고 긴 머리를 갖다가 이렇게 휘적휘적하는. 그게 가장 국빈들한테 대하는 어떤 행사.◎ 이지은 > 아, 최고로 하는 그런 행사군요.◎ 이규연 > 예. 행사였고, 트럼프가 그거를 받았다는 거 아닙니까. 그런데 지금 트럼프보다, 지금 나온 거 보면 트럼프보다 무용수가, 당시에 동원된 무용수가 더 많았다는 겁니다.◎ 이지은 > 아, 알 아얄라. 알 아얄라. 아 죄송합니다.◎ 이규연 > 우리 말이 아니니까, 저도 지금 계속 보고 있는데.◎ 이지은 > 네네, 죄송합니다. 네. 알 아얄라. 잘 안 외워지더라고요.◎ 이규연 > 그래서 그만큼 굉장히 중요한 파트너라고 UAE가 인식을 한 거죠, 이번에.◎ 이지은 > 맞습니다. 그리고 대통령께서 가장 큰 성과로 꼽는 것도 UAE의 방산 협력을 꼽고 계신데요. 조만간 성과가 있을 거라고 하는데. 네.◎ 이규연 > 이런 거죠. 다른 데 보통 순방 가게 되면 약간 MOU의 숫자라든가, 또 예전에는 뭐 구두 공동성명이라든가 이런 쪽의 그걸 부각시켜서 얘기를 하는데. 이번에는 MOU의 개수도 굉장히 많았습니다. 특히 AI와 관련돼있는 MOU가 눈에 띄었고요. 두 가지로 이제 크게 UAE는 AI하고 관련된 거, 그다음에 방산으로 볼 수가 있을 것 같습니다. 그래서 그 AI 부분은 이렇게 보시면 됩니다. 스타게이트라는 게 있죠. 손정희 씨, 그다음에 오픈AI가 들어와서 하는 건데, 거기서 세 번째 거기 누가 참가를 하고 있냐면요, UAE의 국부펀드가 들어가 있습니다. 그래서 UAE를 간 거는, 그거는 굉장히 의미가 있는. UAE를 간 거는, AI와 관련돼서 의미가 있는 겁니다. 그냥 두 국가 간에 AI 잘해보자, 이게 아니고. 국부펀드가 뒷받침이 돼 있는 겁니다. 그래서 이게 묘하게 맞았는데요. 어떤 면은, 우리는 아시아의 AI 허브가 되려고 하죠. 그 국가가. 근데 UAE는 중동의 AI 수도가 되려고 합니다.◎ 이지은 > 아, 수도가 되려고 한다.◎ 이규연 > 예. 그래서 이번에 굉장히 AI 궁합이 잘 맞아떨어졌던 거였죠. 그래서 그 관련돼 있는 어떤 그런 쫀쫀하고 어찌 보면 다양한 얘기들이 좀 많이 오갔습니다. 그래서 같이 뭘 하자. 이런 얘기가 오갔고요. 두 번째, 또 방산으로 넘어갈까요? 방산에 넘어가면, 이번에, 보통은 어디 갔다 오면, 전 정권, 역대 정권에서 보면 뭐 무기 수출 얼마, MOU. 이거 아닙니까? 구매, 수출. 근데 이번에는 그게 아니고 공동 연구하고 공동 개발하고.◎ 이지은 > 그야말로 협력이네요.◎ 이규연 > 그리고 공동으로 해서 생산해서 그걸 제3국에 파는 것까지. 그렇게 얘기됐습니다. 그래서 사실은 숫자보다도 그 구조가 더 중요합니다.◎ 이지은 > 그러네요.◎ 이규연 > 구조가 굉장히 중요한 상황이었고요. 그다음에 이제 강훈식 비서실장이 오셔서 첫 주제를... 그 얘기를 하더라고요. 저는 굉장히 그거 높게 평가를 했는데. 그걸 보면서. 우리가 MOU가 중요한 게 아니고, 이걸 계약을 만들어내야 된다. 계약으로. 그러니까 방산과 관련된 걸 계약을 만들어야 된다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 앞으로 이 계약을 만드는 어떤 과정들이 양국 간에, 양국 간에 구체적으로 진행될 가능성이 높습니다. 그리고 제가 좀 적어 왔는데, 방산 분야와 관련된 무기가 보면 자주포, 또 전투기, 또 유도 무기, 또 고속상륙정. 이래서 무기 체계도 굉장히 다양합니다. 지금 같이 개발하고 같이 연구하고 같이 수출하려고 하는 그런 무기 체계가 굉장히 중요한 거고, 그리고 또 다양하고. 이런 것들이 아마 하나하나씩, 하나하나씩, 조금 앞으로 진행되지 않을까. 계약 단계로 가기 위해서. 네.◎ 이지은 > 네. 정말 그 방산의 차원에서는, 보통 이제 사고팔고 하게 되면 상대국이라는 느낌이 드는데 그게 아니라 함께 공동으로 제작을 하고 연구를 하고 한다는 거는, 같이 팔고 한다는 거는, 공동의 이익을 정말 가지게 됐다는 거잖아요. 지금까지와는 정말 차원이 다른 협력을 하게 되었다라는 생각이 들고요.◎ 이규연 > 예. 앵커님이 잘 정리해주셨습니다. 저도 그거 보고 그 부분이 굉장히, MOU 숫자보다는, 그거보다 그 부분이 굉장히 인상에 남았습니다.◎ 이지은 > 굉장히 중요한 것 같습니다. 네, 그리고 또 하나 더 말씀을 드리면요, 18일날 열렸던 오찬 공연에서는 UAE 음악대가 김혜경 여사를 위해서 울고 넘는 박달재와 제3한강교를 연주를 했다고 합니다. 이게 영부인의 고향이 충북인데 여기에 있는 박달재를 소재로 한 노래여가지고 선정을 했다고 하는데. 이렇게 세심하게 또 챙겼던 거 같습니다.◎ 이규연 > 아 예. UAE에서는 진짜 국빈 방문이기도 하지만, 하지만 뭐 역대 어떤 국가가 왔을 때보다도 아주 환대를 해줬습니다. 진짜.◎ 이지은 > 아 그러네요. 자, 그러면 이집트로 넘어가겠습니다. 이집트에서는 K-공항 수출의 계기를 만들었다고 하는데요. 건설뿐만 아니라 운영까지 참여하는 것도 제안을 받았다고 하죠.◎ 이규연 > 예. 아, 그래서 이 부분이 처음에 실무진 얘기들 들어보니까, 크게 기대, 그렇게까지 기대하지 않았던 분야였다고 합니다. 공항이. 그런데 거기서 그냥 갑자기. 카이로 공항을 확장할 계획이 있는데 거기에 한국 기업이 참여해줬으면 좋겠다라는 거를 넘어서서, 건설뿐만 아니라 운영까지도 얘기를 했다는 겁니다. 그래서 사실은 아주 기대했던 것보다 훨씬 더 큰 수확을 얻었다고 볼 수 있습니다.◎ 이지은 > 네. 자, 그러면 터키로 또 넘어가 보겠습니다.◎ 이규연 > 갈까요?◎ 이지은 > 네. 국빈 방문한 터키에서는 원자력과 인프라, 보훈 분야 협력을 위한 MOU를 체결했다고 하는데요. 네, 좀 설명을 해주시죠.◎ 이규연 > 아 예, 하도 많아서 제가 적어 왔습니다. 예를 들면, 보훈 분야 같은 경우에는 참전 용사들, 우리 참전국 아니었습니까? 6·25 때. 참전 용사 후손들과의 교류 얘기가 있었고요. 그다음에 원자력 분야에서는 신규 원전 사업하는 데 우리가 추진하는 거, 우리 쪽이 같이 참여하는 거 얘기가 있었고요. 바이오 분야에서는 또 혈액제제 작업화 사업, 이 부분에 참여하는 거. 또 인프라 부문에서는 대교하고 해저터널 같은 것들 하는 데 우리가 참여하는 거. 또 신재생에너지도 있었습니다. 그래서 풍력발전 협력도 이번에 논의가 됐습니다. 그래서 제가 이렇게 그것만, 중요한 것만 지금 말씀드렸고요, 훨씬 더 많습니다.◎ 이지은 > 아니, 그러니까요. 단순히 처음에는 경유하는 정도로 계획을 세워 갔었는데 그게 아니라 정말 말씀하신 것처럼 굵직굵직한 성과를 굉장히 많이 만들어내셨다는 생각이 들고요. 사실은 가장 중요한 게 G20 아니겠습니까? 이번에 G20에 트럼프와 시진핑, 미·중 두 국가의 정상이 불참을 하면서 이재명 대통령의 역할이 더 커질 거란 전망이 있었는데 실제로 그랬던 것 같아요. 이 참여 성과라든지, 어떻게 보셨는지, 좀.◎ 이규연 > 자, 이게 G20이나 G7이나 이런 것들은 정상들끼리 모이는 거 아닙니까? 그러면 정상들 사이에서 의제 경쟁이 일어납니다. 뭔가 멋지게 뭔가 던져야 되는 거죠. 그래서 이제 우리가 우리 이재명 대통령께서 던졌던 게 뭐냐면 글로벌 AI 기본사회하고, 또 포용 성장. 이런 얘기를 던지셨습니다. 이게 국제사회에서 어떤 울림이 좀 있죠. 왜? 매력적이기도 하고, 또 같이 함께하자는 어떤 그런 메시지를 갖고 있는 거 아니겠습니까? 그리고 미래지향적인, AI를 중심으로 해서 미래지향적인 어떤 화두를 던지신 거죠. 예를 들자면, 글로벌 AI 기본사회라는 거는 AI를 추진하다 보면 어떤 게 생길 수 있냐면 불평등이 생길 수 있습니다. 그러니까 일부만 사용하고, 일부 산업만 커질 수 있고. 이런 부분들을 극복하자. 그러니까 AI 산업을 육성하고 AI 시대로 가는 데 전력을 다하되, 그렇지만 그게 그냥이 아니고 더 불평등이나 소외가 벌어질 수 있는 부분들을 좀 줄여나가면서 그렇게 추진하자, 이런 얘기를 하신 거죠. 그러니까 굉장히 매력적이죠. 그 의제가 어느 쪽보다도 더 미래지향적이고 더 매력적인 어떤 그런 의제를 던졌다고 생각합니다.◎ 이지은 > 맞습니다. 미래적이면서 평등사회를 지향해나가는 그런 부분들을 말씀을 해주셨죠. 그리고 또 G20에서 독일, 프랑스, 인도, 브라질, 일본, 중국 등 여러 정상들과 연쇄 회동을 가지셨는데 저는 이거 보면서, 이야, 우리 대통령님이 너무 인기가 좋다라는 생각이 들었어요. 정말 만나는 모든 분들이 그렇게 다 환하게 웃으면서. 인도 총리가 막 손을 붙잡으면서 인사를 하고 막 이런 모습들을 보면서, 이야 저거는 진짜 찐이다, 이런 느낌이 들더라고요.◎ 이규연 > 예. 안보실 쪽에서 안보 위성락 실장님께서 판을 잘 짜신 것 같아요. 그리고 또 거기에서 주인공으로서의 대통령께서 활약을 하신 건데. 거기 보면 제가 그냥 이거를 어떻게 명명해볼까 하면 포트폴리오가 잘 짜진 외교 일정이었다, 이렇게 생각을 합니다. 왜 그러냐면 독일, 프랑스가 있었죠. 거기 유럽이잖아요. 그렇죠? 그다음에 인도, 브라질 쪽이 있습니다. 글로벌 사우스 쪽이에요. 그다음에 중국, 일본 쪽. 이게 있었어요. 그럼 동북아. 거기다가 중동, 아프리카 3개국을 갔다 오신 거죠. 그러면 거의 모든.◎ 이지은 > 아주 골고루 다.◎ 이규연 > 지역의 모든 곳들이 다 균형 있게 배치됐다고 볼 수 있습니다. 그러니까 아주 포트폴리오가 잘 짜여진 외교 일정이었다고 볼 수 있습니다.◎ 이지은 > 그러네요. 이번에 남아공에서 열린 G20 행사도 빼놓을 수가 없는데요. 정말 보면 대통령께서 인싸다, 이런 느낌이 들잖아요, 소위. 근데 그 비법을 또 직접 공개하시기도 하셨다고 하는데. 혹시 들으신 거 있으신지.◎ 이규연 > 일단 그 부분에 대해서는 제가 다른 쪽에서 각도를 말씀드리겠습니다. 역대, 어느 대통령이라고 얘기 안 하겠습니다. 어떤 대통령이, 역대 대통령이 정상 외교 현장에서 아주 그냥 뻣뻣하고, 하하하.◎ 이지은 > 그렇죠. 오빠, 나가, 나가. 그러지 말고, 나가. 그 사람이잖아요. 하하하.◎ 이규연 > 약간 병풍처럼 있었던 거 기억나실 겁니다. 그렇죠?◎ 이지은 > 예. 그렇죠. 예.◎ 이규연 > 예. 근데 대통령이 처음에 외교를 했던 게, 첫 번째 했던 게 취임한 지 얼마 안 있다가 G7 회의장 가셨었습니다. 그거 보면서 제가 깜짝 놀랐어요. 굉장히 자연스럽게 정상들하고 어울리고, 악수하고. 그리고 스킨십도 하고. 이런 걸 좀 봤어요. 그래서 아, 이게 좀 진짜 대단하다. 이런 생각을 했는데. 우리가 흔히 국가 간의, 정상회담은 국가 간에 하는 거라고, 의전에 따라서 하는 거라고 생각하지만 저는 그렇게 생각 안 합니다. 거기에서 역할을 하고 주역이고 주연 역할 하는 것은 결국은 대통령입니다. 대통령이 그걸 소화하지 못하면 국가 간의 정상회의가 좋게 나올 수가 없죠. 근데 이번에도 보시면 알겠지만 굉장히 자연스럽고 굉장히 친구처럼.◎ 이지은 > 네. 전혀 어색해하지 않고.◎ 이규연 > 그러니까요. 진짜 자주 만나는 친구처럼 이렇게 대하셨어요. 그래서 그런 것들은 굉장한 강점이시죠. 그러면서 그건 얘기를 많이 하세요. 결국은 모든 게 정책이고 외교고, 모든 것들이 다 사람이 하는 거다. 이런 말씀을 하세요, 자주.◎ 이지은 > 맞습니다. 우리가 이제 장꾸미라고 하는데, 그게 혹시 무슨 뜻인지 아세요?◎ 이규연 > 어떤 뜻입니까?◎ 이지은 > 장난꾸러기, 장난꾸러기 미라고 이제 장꾸미라고 하는데. 이재명 대통령님이 보면 그게 언뜻언뜻 보여요. 굉장히 장난기가 있는데 그런 것들이. 이제 사실은 딱딱하고 어색하고 엄숙할 수 있는 외교 현장에서 분위기를 굉장히 잘 풀어주는구나. 왜냐면 서로 다들 어색할 것 같거든요, 잘 모르니까. 근데 거기서 먼저 다가가고, 스킨십하고, 먼저 이렇게 농담 먼저 던지고, 먼저 웃고 하면서 분위기를 굉장히 자연스럽게 리드한다는 느낌이 들더라고요. 거기서 이렇게 웃는 모습들이 아, 정말 장꾸미 넘치는 그런.◎ 이규연 > 장꾸미. 하나 배우고 갑니다.◎ 이지은 > 하하하. 오늘 하나 배우셨네. 오늘 가서 또 비서관들한테 한 말씀 하시겠네.◎ 이규연 > 네. 쓰겠습니다. 하하하.◎ 이지은 > 네. 그런 모습들이 너무 보기 좋았어요, 정말. 어 그리고 지금 오는 2028년도에 G20 의장국을 이제 해서 의장으로서 또 진행을 하시게 되실 건데 벌써부터 기대가 굉장히 됩니다.◎ 이규연 > 예. 아직은 2028년이니까 구체적인 지역이라든가, 또는 방식이나 이런 것들은 당연히 정해질 수가 없는 거죠. 그렇지만 뭐 이번에 저희가 G20, 또 G7, 또 특히 경주 APEC 이런 것들을 저희가 치르면서 자신감이 붙었습니다. 충분히 잘 해낼 수 있다라는 자신감이 있습니다.◎ 이지은 > 네. 그리고 이번에 또 김혜경 여사의 활약도 굉장히 돋보였었거든요. K-푸드라든지, K-문화라든지 이런 것들을 정말 적극적으로 홍보하고 너무나 잘하신다는 생각이 들었었는데. 어떻게 보셨어요?◎ 이규연 > 아까 우리가 시작할 때, 전은수 대변인이 와서 저한테 전한 얘기를 갖다가 드렸죠. 그 정도로 한류가 이렇게 퍼져있었는데. 일단 여사님께서 지금 참석했던 행사들이 있었는데, 그 행사 같은 것들이 폭발적인 인기를 얻었습니다. 아까 좀 몇 개 말씀드렸지만, 제가 또 굉장히 재미있게 봤던 거는 어떤 거였냐면요, 한강라면 아시죠?◎ 이지은 > 네. 한강에서 이렇게 끓여서 먹는 거.◎ 이규연 > 한강에 가면 끓여서 이렇게. 거기에, 그냥 있는 게 아니고 거기에 이렇게 조리하는 기구가 있지 않습니까?◎ 이지은 > 기계가 있죠. 네.◎ 이규연 > 우리가 남산타워에 가보면 거기에도 있습니다. 그래갖고 외국인들이 거기 매장을 많이 이용합니다.◎ 이지은 > 네. 딱 누르면 그냥 자동으로 다 되는 거잖아요.◎ 이규연 > 예, 누르면. 근데 그게 그렇게 신기하고 인기가 있었답니다. 그래갖고 우리나라 라면을 거기서 한강라면 기계에다 넣어서, 넣어서 끓여서 맛보면서 다 원더풀, 원더풀 하는 소리가 나왔다고 합니다.◎ 이지은 > 그것도 엄청나게 수출이 또 되겠네요, 그러면.◎ 이규연 > 예, 그렇습니다. 그리고 또 하나는 준비를 잘해가신 게, 한국의 스마트팜으로 재배된 농산물, 이런 것들도 가지고 가셔서 그것도 선보였다고 합니다. 그것도 굉장히 인기를 끌었습니다.◎ 이지은 > 네. 이야, 굉장히 정말 큰 역할을 하신 것 같다는 생각이 들었습니다. 자, 그리고 남북관계 개선에 대해서도 또 말씀을 주셨는데요, 대통령께서는 현재의 남북관계에 대해서 연결선이 모두 끊긴 완전히 단절된 매우 위험한 상황이라고 진단하고 계신다면서 쫓아가서 말이라도 붙여야 된다. 이런 말씀도 하셨다고 합니다. 그래서 연결을 위해서는 정말 바늘구멍이라도 뚫어야 된다. 이렇게 남북관계 회복을 위해서 주력하겠다라는 말씀을 주셨는데요. 여기에 대해서도 좀 설명을 해주시죠.◎ 이규연 > 기내간담회에서 그게 나왔던 얘기인데. 기자 질문에 이제 답을 하신 거죠. 근데 그거에서 바늘구멍이라는 게 나오고 이러는 거 보니까 참 뭐 비장함 같은 것도 느껴졌고요. 절실함 같은 것들이 상당히 좀 느껴졌습니다. 알다시피 저희가 이렇게 완벽하게 남북 관계가 끊어진 적은 없었습니다. 전 정부 동안에 3년간. 또 여기서 전 정부 얘기가 나와서 좀 미안한 얘기인데요, 완벽하게 끊어놨습니다.◎ 이지은 > 전쟁을 하려고 하지 않았습니까.◎ 이규연 > 그러니까 대동맥이나 이런 거만 끊어놓은 게 아니고 모세혈관까지도 다 파괴시켜놓은 상태에요. 그래서 거의 완벽하게 단절된 상황이죠. 그러면 대동맥도 그렇고 모세혈관까지 막혀있으면 몸에서 어떤 일이 일어나겠습니까. 우리 한반도에서 좀 위험한 상황이 벌어질 수도 있는 거죠. 그러니까 빨리 대화의 장으로 이렇게 만나려고 하시는 거죠. 대통령님께서 얘기하시는 거는 뭐, 아주 뭐 굉장히 거창한 얘기하시는 것도 아니고요. 남북 간의 대화가 필요하다. 우선, 대화가. 왜 대화가 필요하냐면, 다 아시지 않습니까. 사인 간의 관계에서도 사이가 안 좋아졌어요, 저놈하고. 상대하고. 그래갖고 싸웠어. 그런데 그게 오래 가잖아요. 그러면 그게 오해가 생기지 않습니까.◎ 이지은 > 그렇습니다. 제삼자를 통해서 얘기를 하다 보면 오해가 계속 쌓이죠, 정말.◎ 이규연 > 남북 간의 그런 지금 상황이죠. 그래서 대통령님께서는 아주 상식에 가까운 얘기를 하시는 건데요. 빨리 좀 대화를 시작을 해야 되겠다. 그렇게 대화의 장으로 북쪽이 나왔으면 좋겠다라는 말씀을 하시는 거고요. 그걸 통해서 뭐냐면, 평화. 평화를 얘기를 하는 거죠. 그리고 그게 조금 더 진전이 되면 공동의 번영. 공동 쇠락이 아니고 공동의 번영의 길로 가자. 이런 말씀을 하시는 겁니다. 어찌 보면 지극히 논리적이고 당연한 얘기를 하고 있는데.◎ 이지은 > 너무 필요하죠. 너무 필요한 얘기죠.◎ 이규연 > 예. 일부에서는 또 그런 걸 좀 이상하게 뭐 또 막 해석하고 그러던데, 그렇지 않습니다. 그냥 평화와 대화고, 공동 번영에 대한 얘기를 하고 계신 거라고 보시면 됩니다.◎ 이지은 > 맞습니다. 정말 바늘구멍이라도 뚫어야 된다. 쫓아가서 말이라도 붙여야 된다. 그 절박한 심정을 말씀을 하신 것 같거든요.◎ 이규연 > 예. 제 표현으로 보면 모세혈관까지 지금 막혀있는 상태에요. 그래서 그게 심각하죠.◎ 이지은 > 그래서 한미 연합 군사훈련 축소에 대한 언급도 있었는데. 이 부분 약간 좀 예민한 부분일 수도 있는데 어떻게 보셨습니까?◎ 이규연 > 그거와 관련된 것도 전체적으로 보면 평화의 메시지를 던지시려고, 던지신 거죠. 대화와 평화의 메시지를. 왜냐면 한미 군사훈련에 대해서 북쪽이 굉장히 민감하게 나오고 있는 거죠. 그렇지만 우리도 또 그 군사훈련의 필요성은 존재하고 있는 겁니다. 그렇지만 그런 부분들을 잘 조율을 해서, 조율을 해서 대화와 평화의 길로 나가는 방향. 그쪽으로 가자. 근데 뭐 군사훈련에 대해서 구체적인 입장이 정해져 있는 것은 아닙니다. 이제 대화와 평화, 이쪽 쪽으로 나가야 되는 거다. 그래서 그럴 때 군사훈련의 조종도 필요한 것이 아니냐라는 원칙론적인 입장을 밝히신 거라고 볼 수 있습니다.◎ 이지은 > 네. 다음은 이제 또 많은 국민들께서 궁금해하시는 부분인데요. 청와대 이전 관련해가지고 좀 여쭤보려고 합니다. 연내에 대통령 집무실을 청와대로 이전하겠다. 이전할 계획인 걸로 알고 있는데요. 지금 공사와 준비 작업을 진행 중에 있는 거죠?◎ 이규연 > 네. 그렇습니다.◎ 이지은 > 아, 그러면 다음 달 둘째 주부터 순차적으로 옮긴다고 하는데 이거 뭐 전체적인 계획이라든지 준비 상황은 어떻게 되고 있는 걸까요?◎ 이규연 > 조만간 그거 관련 일정을 발표하려고 하는데요. 아직 확정은 안 됐습니다. 그래서 다음에 제가 오마이TV에 나올 때쯤 되면 확정돼서 말씀드릴 수 있지 않을까라는 생각은 드는데. 지금은 날짜를 정확하게 확정은 하기가 좀 힘들고요. 왜 그러냐면, 의외로 거기가 개방에 따른 훼손이 많이 돼 있습니다. 그다음에 보안 시설 이런 것들도 대부분 다 없는 상태고. 그래서, 그렇지만 원칙은 분명합니다. 크리스마스 전까지는 옮긴다.◎ 이지은 > 아, 전까지 옮긴다. 옮기는 게 완전히 다 옮기는 거 아니고, 그때 크리스마스 전까지는 시작을 한다. 착수를 한다는 거죠?◎ 이규연 > 예. 아마 그 전에 조금씩 옮겨가지 않을까요. 왜냐면 일거에 옮길 수가 없지 않습니까. 업무 공백이 생기니까. 그래서 그렇게는 못 하는 상황이죠. 그래서 차례차례 옮겨갈 텐데, 구체적인 일정은 다음 주쯤에 공표를 할까 생각합니다.◎ 이지은 > 네. 그러면 집무실만 이전을 하는 건가요? 아니면 뭐 관저시설이라든지 이런 것들.◎ 이규연 > 크게 보면 거기가 여민관이라고 해서 우리 집무실하고 비서들이 근무하는 곳. 저도 이제 여민관에 있게 될 텐데. 그리고 또 한 축이 뭐냐면 춘추관이라 그래서 기자분들이 있는 데가 있습니다. 그래서 그쪽은 연내에 다 옮길 거고요. 그다음에 집무실도 다 이제 옮기실 겁니다. 그런데 이제 관저 부문은 조금 쉽지가 않습니다. 훼손이 굉장히 좀 많이 돼 있고. 또 관저는 보안 시설을 철저히 해야 되지 않습니까. 그래서 그런 것들이 그리 쉽지는 않습니다. 그래서 관저 이전 계획은 연내 가능할까, 아닐까 좀 의구심이 좀 듭니다.◎ 이지은 > 아직 결정이 안 된 사항이고.◎ 이규연 > 예. 그래서 구체적인 말씀하기가 좀 어려운 상황입니다.◎ 이지은 > 네. 보안 시설 재구축이 정말 가장 문제일 것 같은데요. 그 부분도 이제 차질없이 진행이 되는 거죠?◎ 이규연 > 아, 예. 당연하죠. 그게 가장 중요합니다.◎ 이지은 > 네. 가장 중요한 부분인 것 같습니다. 마지막으로 이거 하나 여쭤보겠습니다. 지금.◎ 이규연 > 벌써 마지막입니까?◎ 이지은 > 네. 시간이 빨리 가고 있습니다. 민주당에서 허위 조작 정보 근절을 위한 정보통신망법 개정을 당론으로 추진 중에 있는데요.◎ 이규연 > 네, 맞습니다.◎ 이지은 > 이게 좀 더 이제 보완되어야 한다, 이런 이야기들도 있습니다. 그건 어떻게 보시는지.◎ 이규연 > 이건 이제 최민희 의원님, 김현 의원님, 그다음에 노종면 의원님, 이주희 의원님, 이런 분들이 관여를 하고 계시는데. 저희 입장에서는 국회에서 벌어지고 있는 것들을 존중해야죠. 그러면서 지켜보고 있는 중인데요. 이쪽에서 대통령께서 아주 정확한 입장을 정하셨어요. 일단 범위. 범위는 보게 해라. 그러니까 너무 넓게 하지 말고 좁게 해라. 대신에, 대신에 거기에서 처벌받는 것을, 허위 조작정보를 아주 그냥 반복적으로 계속하는 어떤 행위자. 그것들에 대해서는 강한 배상을 적용시켜야 된다. 이런 원칙을 지금 얘기하셨기 때문에 그 원칙에 따라서 이 법안이 다 조금 수정될 것도 수정되고 또 통과되리라고 믿습니다. 기본적으로는 제가 여기 와서 깜짝 놀란 게 많아요. 그니까 그 전에, 허위 조작정보 얘기가 나오면 가짜뉴스죠. 그래갖고 정쟁의 대상이 되지 않았습니까? 제가 여기 와서 몇 달 동안 느낀 것은 이건 정쟁의 대상이 될 수 없다라는 생각을 했습니다. 왜? AI가 더해지면서요, 이게 보통 허위 조작정보가 많이 퍼지고 있는 게 아닙니다. 막 그냥 깜짝깜짝 놀라요.◎ 이지은 > 그 사람이 말하지도 않았는데 마치 말하는 것처럼 만들어서 하는.◎ 이규연 > 똑같습니다.◎ 이지은 > 그렇죠? 구분을 못 하겠더라고요.◎ 이규연 > 그럼요. 얼마 전에, 공직자들이 굉장히 많이 피해를 보고 있어요. 그래서 대통령의 페이크 영상도 돌았고요. 얼마 전에는 강훈식 비서실장 페이크도 돌았다고 합니다.◎ 이지은 > 아, 그렇군요.◎ 이규연 > 그다음에, 그런 정도가 아니죠. 다른 공직자들도 굉장히 많이 피해를 당하고 있고요. 또 하나, 특히 여성분들. 포르노 영상에다가 그냥 얼굴 씌우고. 이게 옛날에는 대충 이게 페이크 영상이라는 거를 보면 알 수 있었는데 지금은 그런 상황이 아니에요.◎ 이지은 > 너무나 정교하게 AI 기술이 너무 발달을 해가지고 정말 그 사람인 것 같더라고요. 실제로도 이제 유재석이라든지 유명 연예인들이 나와서 어, 내가 여기 투자했는데 정말 돈을 많이 벌었어요, 이래서 사람들이 그걸 곧이곧대로 믿고 투자했다가 정말 돈 날리고 이런 경우들도 많았었거든요.◎ 이규연 > 예, 맞습니다. 그래서 그 전에 허위 조작정보나 또는 가짜뉴스에 대한 대처법. 우리가 한 10년여 동안에 그런 얘기들이 오갔는데, 많은 얘기들이 오갔는데 지금은 전혀 다른 차원으로 전개되고 있다. 그래서 필요성이 굉장히 커졌다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.◎ 이지은 > 네. 알겠습니다. 오늘 바쁘신 가운데도 나와주셔서 너무 감사드립니다. 앞으로도 큰 활약 부탁드리고요. 시간이 닿는 대로 종종 저희 오마이TV에도 나와주셔서 좋은 말씀 많이 해주시면 감사드리겠습니다.◎ 이규연 > 네. 오늘 진행을 너무 잘하시네요.◎ 이지은 > 아 감사합니다. 제작진분들께서는 새겨들어주시면 감사하겠습니다. 하하하.◎ 이규연 > 네. 감사합니다.◎ 이지은 > 네. 감사합니다.※ 내용 인용할 때 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰 내용임을 밝혀주시기 바랍니다.